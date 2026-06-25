Moto g56 è lo smartphone da comprare oggi: minimo storico e costa pochissimo

Il moto g56 è in offerta su Amazon con uno sconto del 45% e lo paghi praticamente la metà. Schermo apio, ottime prestazioni e una batteria a lunga durata.

Motorola

Le offerte per gli smartphone stanno catturando l’attenzione in questo Prime Day 2026 di Amazon. Tra le promo più interessanti troviamo il moto g56 con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 180 euro su quello di listino. Oltre ad approfittare del minimo storico, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il moto g56 è un uno smartphone che si posiziona nella fascia media del mercato e che assicura ottime prestazioni. Il merito è di un display immersivo, un processore MediaTek che assicura prestazioni top, una fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria a lunghissima durata. A questo prezzo diventa un vero best-buy.

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moto g56: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta Prime Day da cogliere al volo. Il moto g56 è disponibile a un prezzo di 219,99 euro con uno sconto del 45% che ti fa risparmiare ben 170 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 44 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni che solo il sito di e-commerce sa assicurare.

La disponibilità è immediata e acquistandolo ora lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Lo puoi testare con tutta calma: per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

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moto g56: le caratteristiche tecniche

La qualità Motorola a un prezzo alla portata di tutti. Il moto g56 è un telefono medio di gamma senza troppi fronzoli che assicura ottime prestazioni e componenti di ottima qualità.

La scheda tecnica si basa su un display da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Schermo immersivo che puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio grazie alla luminosità elevata. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7060, supportato anche da 8 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. In questo modo hai tutto lo spazio a disposizione per installare app, scattare foto e salvare documenti importanti.

Il comparto fotografico si compone di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Un sistema versatile che permette di scattare foto di ottima qualità anche quando c’è poca luce. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5100 mAh che ti accompagna per tutto il giorno, anche con un utilizzo intensivo. Per avere il 100% di autonomia ti basta aspettare poco più di mezzora.

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Ecco altri 5 smartphone in promo al Prime Day di Amazon.

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