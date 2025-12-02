Motorola, smartphone lowcost a prezzo stracciato: oggi costa pochissimo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il moto g56 è in offerta con un ottimo sconto del 41% e lo paghi veramente poco. Schermo da 6.72 pollici, ottime prestazione e una batteria da 5200 mAh.

Il Black Friday di Amazon è terminato, ma alcune offerte incredibili sono ancora disponibili e bisogna essere velocissimi nell’approfittarne. Come quella che troviamo il moto g56, smartphone medio di gamma di Motorola, disponibile oggi in promo con un ottimo sconto del 41% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Lo paghi quanto un telefono entry-level, ma le prestazioni assicurate sono di livello superiore. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La scheda tecnica del moto g56 è quella tipica di un telefono medio di gamma, con uno schermo di buona qualità che assicura immagini nitide e un refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità con le app che si utilizzano maggiormente. Prestazioni più che soddisfacenti con il processore MediaTek e un sistema fotografico che si basa su un sensore principale da 50 megapixel. Per chiudere c’è anche un’ottima batteria da 5200 mAh che può durare fino a due giorni. Insomma, uno smartphone completo e che da oggi trovi a un prezzo stracciato.

moto g56: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da non farsi assolutamente sfuggire se non vuoi spendere grosse cifre per il tuo nuovo smartphone. Da oggi è disponibile con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a soli 159 euro, con un risparmio netto di 110 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna bisogna aspettare solamente pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Non farti sfuggire questa promo e clicca sul banner qui in basso.

moto g56: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni. Il moto g56 è la soluzione di Motorola per chi vuole un telefono funzionale a un prezzo alla portata di tutti e che possa competere ad armi pari con i concorrenti più diretti.

Per capire la bontà di questo smartphone basta vedere nel dettaglio la scheda tecnica, partendo da uno degli elementi che contraddistingue i dispositivi Motorola: il display. Su questo modello trovi uno schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7060, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Di ottima qualità anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Una soluzione versatile che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. Per i selfie, invece, c’è una fotocamera frontale da 32 megapixel.

Per chiudere, trovi una batteria da 5200 mAh con cui puoi coprire fino a due giorni con un utilizzo normale. Grazie al supporto alla ricarica rapida, hai il 100% dell’autonomia in poco più di mezzora. Un telefono perfetto per chi vuole spendere poco e molto affidabile.

