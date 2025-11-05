Motorola, lo smartphone lowcost a prezzo stracciato: costa la metà

Il moto g15 è in promo con un ottimo sconto del 47% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Lo paghi praticamente la metà e risparmi quasi 100 euro.

MisterGadget.Tech

Le occasioni per fare dei buoni affari su Amazon ci sono sempre, ma per fare il super affare bisogna essere fortunati e soprattutto veloci. Di tanto in tanto sul sito di e-commerce appaiono delle promo che non puoi assolutamente farti scappare e che ti permettono di risparmiare fino al 50%, anche sugli smartphone. Ed è quello che accade oggi con il moto g15, smartphone economico di Motorola che puoi trovare in promo con uno sconto del 49% e lo paghi praticamente la metà. Un prezzo stracciato per un telefono economico, ma affidabile e funzionale, perfetto per la vita di tutti i giorni.

Il moto g15 ha una scheda tutt’altro che da disprezzare. Lo smartphone si basa su un display da 6,72 pollici ad alta risoluzione con cui puoi anche vedere film e serie TV. Le prestazioni sono più che discrete e puoi utilizzare tutte le app che vuoi. Gli scatti sono di buona qualità grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel. Per chiudere c’è la classica ciliegina sulla torta: una batteria da 5100 mAh che può durare per tutto il giorno. Non farti sfuggire questa occasione e approfittane subito.

moto g15

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

moto g15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori promo disponibili oggi per un smartphone lowcost. Da oggi è disponibile il moto g15 in promo a un prezzo di 102,60 euro con uno sconto del 49% che fa crollare il prezzo. Lo paghi praticamente la metà e risparmi quasi 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine. Come per la maggior parte degli acquisti effettuati in questo periodo, il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2026. In questo modo lo puoi acquistare anche in vista del Natale.

moto g15

moto g15: le caratteristiche tecniche

Nella fascia tra i 100 e i 150 euro il moto g15 è uno dei migliori smartphone che puoi acquistare oggi. A un prezzo a cui è difficile trovare telefoni di buona qualità, il moto g15 spicca per le sue caratteristiche tecniche e per l’affidabilità. La bontà del dispositivo la si nota leggendo la scheda tecnica.

Lo smartphone di Motorola si basa su un display da 6,72 pollici con risoluzione FHD che ti permette di vedere tutti i contenuti con la miglior risoluzione possibile. Perfetto anche per film e serie TV. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Helio G81 Extreme supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Ottimo anche il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da 50 megapixel, supportata da un obiettivo secondario da 5 megapixel. Per i selfie, invece, c’è la fotocamera frontale da 8 megapixel. Un sistema di fotocamere che assicura ottimi scatti in qualsiasi situazione.

Per chiudere, c’è una batteria da 5100 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale e supporta anche la ricarica rapida. Clicca sul banner qui in basso e approfitta subito di questa super occasione.

moto g15