Motorola, prezzo in picchiata per lo smartphone lowcost: costa pochissimo

Il moto g15 è disponibile in promo con uno sconto del 43% e approfitti del minimo storico. Scopri caratteristiche e prezzo.

MisterGadget.Tech

Per acquistare un buon telefono, affidabile e con prestazioni più che soddisfacenti non bisogna spendere cifre esagerate, ma molto spesso basta semplicemente aspettare l’offerta giusta. Offerta che da oggi trovi su Amazon per uno dei telefoni lowcost più interessanti disponibili sul mercato. Parliamo del moto g15, smartphone che rientra nella fascia bassa del mercato e che da oggi trovi sul sito di e-commerce con un ottimo sconto del 43% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 100 euro.

Un telefono con ottime caratteristiche, soprattutto in relazione al prezzo a cui lo paghi oggi. Il moto g15 è dotato di una scheda tecnica che si basa su un ampio display da 6,72 pollici ad alta risoluzione che assicura immagini molto definite. Uno schermo immersivo perfetto per vedere film e serie TV. Le prestazioni sono ottime grazie al processore MediaTek e con la batteria da 5200 mAh copri fino a due giorni con un utilizzo normale. Un telefono perfetto per chi vuole spendere poco e non ha troppe pretese.

moto g15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo mini e super sconto per il moto g15. Da oggi trovi lo smartphone top di Motorola in promo a un prezzo di soli 130 euro grazie allo sconto del 43% presente su Amazon. Un risparmio netto che sfiora i 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa opportunità: può terminare da un momento all’altro.

moto g15: le caratteristiche tecniche

Nella fascia medio-bassa del mercato Motorola ha lanciato in questi anni telefoni molto interessanti e la tradizione continua con il moto g15. Uno smartphone dotato di componenti affidabili che lo rendono uno dei punti di riferimento per chi vuole restare sotto la soglia dei 150 euro.

Per capire le bontà del dispositivo basta analizzare la scheda tecnica partendo dall’ottimo diplay da 6,72 pollici con risoluzione FHD che assicura una visione immersiva dei contenuti. Perfetto per vedere contenuti video, ma anche per giocare grazie a un audio con suoni due volte più potenti del normale. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore MediaTek Helio G81 Extreme supportato da 8 gigabyte di RAM e da ben 512 gigabyte di memoria interna. Hai tutto lo spazio necessario per salvare documenti, foto e per installare le tue app preferite.

Il comparto fotografico è composto da una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e sensore di profondità da 5 megapixel. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 8 megapixel. Un sistema fotografico equilibrato e di ottimo valore, soprattutto in relazione al prezzo del telefono. Inoltre, hai a disposizione anche tecnologie avanzate per il foto editing.

Chiudiamo con uno dei punti forti del dispositivo: la batteria da 5200 mAh che con un utilizzo normale assicura un’autonomia fino a due giorni.

