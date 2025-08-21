Motorola, questo smartphone lowcost è da comprare subito: prezzo crollato

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il moto g15 è in offerta con uno sconto del 41% e lo paghi pochissimo. Ottime caratteristiche tecniche, schermo ampio e una batteria che dura fino a fine giornata.

Se siete alla ricerca di uno smartphone lowcost da acquistare, questa è l’offerta giusta per voi. Come sempre Amazon si rivela il luogo perfetto per trovare ottime promo su tantissimi prodotti tech. E da oggi troviamo il moto g15, smartphone economico di Motorola, con uno sconto del 41% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi solamente poco più di 100 euro. Un’occasione unica per acquistare un telefono che assicura buone prestazioni a un prezzo mai visto prima.

Il moto g15 segue il solco tracciato dal brand statunitense in questi ultimi anni: prodotto con un’ottima scheda tecnica a un prezzo alla portata di tutti. Lo smartphone lowcost è dotato di uno schermo molto ampio e ad alta risoluzione, un processore MediaTek con cui puoi fare veramente di tutto e un sistema fotografico di livello superiore grazie alla fotocamera principale da ben 50 megapixel. E non manca la classica ciliegina sulla torta: una batteria da 5200mAh che dura tutto il giorno.

moto g15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta speciale per lo smartphone Motorola lowcost. Da oggi su Amazon trovi il moto g15 in promo con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a soli 117,90 euro al mese e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Oltre al super sconto, approfitti anche del minimo storico di questi ultimi mesi. Puoi dilazionare la spesa a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo. Non perdere questa opportunità.

moto g15: le caratteristiche tecniche

La bontà di questo smartphone economico di Motorola è sottolineata dalla presenza del badge "Scelta Amazon" nella pagina prodotto di Amazon. Si tratta di un’etichetta riservata solamente ai dispositivi che rispettano alcuni requisiti di qualità. E questo moto g15 li rispetta tutti.

Infatti, non bisogna farsi ingannare dal prezzo alla portata di tutti. Il moto g15 vale molto più di quanto lo paghi ed è uno dei migliori smartphone di questa fascia di prezzo. Lo si intuisce immediatamente, fin dallo schermo. Motorola, infatti, ha optato per un display da 6,72 pollici con risoluzione FHD con cui puoi fare di tutto, anche vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Helio G81 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico non tradisce le attese. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 50 megapixel supportato da un obiettivo da 5 megapixel per le gli scatti ultragrandangolari. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera frontale da 8 megapixel. Non manca il supporto di modalità di scatto che sfruttano algoritmi di intelligenza artificiale.

Chiudiamo con una super batteria da ben 5200mAh che dura per tutto il giorno e con un utilizzo normale copri fino a 48 ore.

