Motorola, ecco lo smartphone da comprare oggi: costa pochissimo

MisterGadget.Tech

Su Amazon non trovi solamente smartphone top di gamma a prezzi mai visti prima, ma di tanto in tanto ci sono anche ottime occasioni per telefoni economici. Ne è un esempio il moto g06, telefono super economico disponibile da oggi su Amazon un prezzo stracciato. Il merito è dello sconto del 34% che fa scendere il prezzo a soli 90 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Se non vuoi spendere cifre esagerate, è il telefono che devi acquistare oggi. Ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere, a partire da un display immersivo che puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV, fino a un batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

moto g06

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

moto g06: prezzo, offerta e sconto Amazon

Lo smartphone da comprare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Su Amazon è disponibile il moto g06 con uno sconto del 34% e il prezzo scende solo a 91,99 euro. Un prezzo stracciato per un telefono con un rapporto qualità-prezzo elevato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a da 18,40 euro. Praticamente lo paghi meno di un caffè al giorno e approfitti di un’occasione unica.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo puoi ricevere anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, le regole sono sempre le stesse: quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

moto g06

moto g06: le caratteristiche tecniche

Di certo non assicura le stesse prestazioni di un iPhone 17 o di un Galaxy S26, ma il moto g06 vale molto più di quanto lo paghi oggi. Uno smartphone economico, ma con una buona scheda tecnica e progettato appositamente per l’utilizzo che ne devi fare: chiamate, inviare messaggi e navigare sul web.

Lo scheda tecnica si basa su un display immersivo da 6,88 pollici ad alta risoluzione e con un refresh rate elevato che lo rende anche fluido nella vita di tutti i giorni. Per le prestazioni puoi fare affidamento al processore Helio G81 di MediaTeK, supportato da 4 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Se hai bisogno di maggior potenza, puoi fare affidamento all’Estensione RAM che aumenta le capacità del dispositivo. Anche lo spazio di archiviazione può essere aumentato grazie alla scheda microSD.

Per le foto è presente una fotocamera posteriore da ben 50 megapixel con supporto dell’intelligenza artificiale. Gli scatti sono di buona qualità, anche quando c’è poca luce. Per gli scatti frontali, invece,è dotato di una fotocamera anteriore da 8 megapixel.

Non può mancare una super batteria da 5200 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Con un utilizzo normale riesci a coprire anche quarantotto ore. Supporta la ricarica rapida.

moto g06