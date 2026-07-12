Motorola, questo smartphone costa pochissimo: sconto incredibile

Il moto g06 è in offerta su Amazon con uno sconto del 38% e costa pochissimo. Schermo immersivo, buone prestazioni e una batteria a lunga durata.

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Spendere centinaia, se non migliaia, di euro per uno smartphone non è sempre la scelta migliore. Un telefono top di gamma non si adatta alle esigenze di qualsiasi persona, e in molti casi anche un telefono che costa poco più di 100 euro può svolgere egregiamente il suo lavoro. È quello che accade con il moto g06, telefono economico che trovi da oggi su Amazon in promo con un ottimo sconto del 38% e il prezzo finale è solamente poco più di 100 euro. Se non vuoi spendere cifre astronomiche, è l’affare del giorno. La scheda tecnica si adatta perfettamente alle tue esigenze: schermo ampio e immersivo, buone prestazioni grazie al processore MediaTek, fotocamera posteriore da 50 megapixel e per finire una batteria che dura per tutto il giorno. Devi essere velocissimo, le scorte possono terminare da un momento all’altro.

moto g06 117,36 € -38% 189,90 € Risparmi 72,54 € Acquista su Amazon

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moto g06: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con la promo disponibile da oggi su Amazon il prezzo del moto g06 scende a 117,39 euro, con uno sconto del 38% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco più di 70 euro e si tratta di un’occasione irripetibile. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e infatti acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Non finisce qui: per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

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moto g06: le caratteristiche tecniche

Il prezzo è bugiardo: il moto g06 vale molto più di quanto lo paghi. Si tratta sicuramente di un telefono entry level, ma durante l’utilizzo quotidiano si comporta egregiamente e ti supporta in tutto quello che fai. Certamente non assicura la qualità di un iPhone 17, ma anche il prezzo è differente.

Lo smartphone basa la propria scheda tecnica su un display immersivo da 6,88 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Uno schermo ampio e che puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Le prestazioni sono più che dignitose grazie alla presenza del processore MediaTek Helio G81 Extreme supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Il multitasking è efficiente e i 256 gigabyte di memoria interna ti permettono di installare tutte le app che vuoi.

Il comparto fotografico regala grandi soddisfazioni. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel di livello professionale, mentre per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 8 megapixel. Il risultato finale sono foto e video di buona qualità che puoi modificare con gli strumenti messi a disposizione direttamente da Motorola.

Chiudiamo con una batteria da 5100 mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. E supporta anche la ricarica rapida.

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Ecco altri 5 smartphone in offerta da oggi su Amazon.

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