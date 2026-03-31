Motorola, questo smartphone costa pochissimo: sconto esagerato

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Per molte persone spendere centinaia, se non migliaia di euro, per il nuovo smartphone è completamente inutile. Se lo si usa semplicemente per ricevere ed effettuare chiamate oppure utilizzare le app più importanti come i social e quelle di messaggistica, basta un telefono che costa anche meno di 100 euro. È il caso ad esempio del moto g06, telefono economico di Motorola che troviamo da oggi su Amazon con uno sconto eccezionale del 45% che fa scendere il prezzo a soli 94,15 euro. Un prezzo che lo fa diventare immediatamente un best-buy e il telefono da acquistare assolutamente oggi. Non perdere questa occasione e clicca sul link per accedere direttamente alla pagina dell’offerta.

moto g06

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Disponibilità immediata per lo smartphone economico di Motorola. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo assicurati dal sito di e-commerce.

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Il prezzo può trarre in inganno, ma in realtà il moto g06 vale molto più di quanto lo paghi. Di certo non assicura le stesse prestazioni di un iPhone 17, ma costa anche un decimo.

Lo smartphone economico di Motorola ha una scheda tecnica che si basa su uno schermo da 6,88 pollici ad alta risoluzione e con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz che lo rende più fluido con le app che utilizzi maggiormente. Sotto la scocca trova posto il processore MediaTek Helio G81 Extreme supportato da 4 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. Lo smartphone ha anche la funzione “Estensione RAM" che aumenta la potenza fino a un massimo di 12 gigabyte utilizzando lo spazio d’archiviazione libero.

Nonostante un prezzo lowcost, il comparto fotografico è di buon livello e assicura scatti professionali. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 50 megapixel, mentre la fotocamera per i selfie è da 8 megapixel. È dotato anche di funzioni AI avanzate che ti aiutano a migliorare le immagini durante la fase di editing.

Chiudiamo con la batteria da 5200 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Con un utilizzo normale può durare anche fino a quarantotto ore e supporta la ricarica rapida.

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