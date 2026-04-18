Prezzo stracciato per il moto g06: lo smartphone di Motorola costa meno di 100 euro e fai un super affare. Schermo immersivo e fotocamera da 50 megapixel.

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Spendere delle cifre esorbitanti per un nuovo smartphone non è necessario, soprattutto se lo si utilizza principalmente per telefonare, inviare qualche messaggio e vedere i social network. Molto spesso basta approfittare delle giuste offerte e delle promo lampo che troviamo su Amazon. Come capita oggi con il moto g06, smartphone lowcost di Motorola disponibile con uno sconto del 45% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 95 euro. Un’occasione lampo che non devi farti scappare per nessun motivo. Nonostante un prezzo mini, il moto g06 è un telefono con caratteristiche interessanti e che svolge egregiamente il proprio lavoro. Schermo immersivo da 6,88 pollici, processore che assicura buone prestazioni e una fotocamera da 50 megapixel per foto di ottima qualità in qualsiasi situazione.

moto g06

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moto g06: prezzo, offerta e sconto Amazon

La miglior offerta del weekend se non vuoi spendere cifre esagerate per il nuovo smartphone. Da oggi trovi il moto g06 in promo con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a soli 94,15 euro e lo paghi pochissimo. Approfitti del minimo storico e fai un super affare.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimo, solamente alcuni giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando il telefono ti viene consegnato. Non perdere altro tempo: le credenziali potrebbero terminare da un momento all’altro.

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moto g06: le caratteristiche tecniche

La soluzione perfetta per chi vuole un telefono economico oppure per chi è alla ricerca di un muletto o di un secondo telefono di scorta. Il moto g06, però, vale molto più di quanto lo paghi oggi. Di certo non assicura le stesse prestazioni di un iPhone, ma il costo è decisamente inferiore.

La scheda tecnica si basa su un display immersivo da 6,88 pollici con risoluzione elevata con cui potere vedere al meglio qualsiasi contenuto, soprattutto video sui social. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek supportato da 4 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per installare tutte le app che vuoi e salvare immagini e documenti.

Nonostante un prezzo mini, anche il comparto fotografico dà buone sensazioni. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel con tecnologia AI che migliora in tempo reale la qualità di ogni scatto. Nella parte frontale, invece, trovi un sensore principale da 8 megapixel per selfie perfetti da caricare sui social.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno e che supporta anche la ricarica rapida. Un telefono completo e che da oggi paghi pochissimo: non perdere questa opportunità e clicca sul banner qui in basso.

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