Motorola, ecco lo smartphone da comprare oggi: costa pochissimo
Il moto g06 è in offerta con uno sconto del 46% e il prezzo crolla al minimo storico. Schermo immersivo da 6,88 pollici, buone prestazioni e fotocamera da 50 megapixel.
Come iniziare al meglio la giornata se non con un’offerta lampo irrinunciabile? Solo per pochissimo tempo trovi lo smartphone lowcost moto g06 a un prezzo mai visto prima e lo paghi pochissimo. Il merito è dello sconto del 46% sul prezzo consigliato e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Il prezzo non deve trarre in inganno, il moto g06 è un telefono valido e soprattutto affidabile. Perfetto per chi vuole spendere poco e per chi utilizza lo smartphone solamente per telefonare, inviare messaggi e poco altro. Non perdere tempo e acquistalo subito cliccando sul banner qui in basso.
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moto g06: prezzo, offerta e sconto Amazon
Da oggi su Amazon trovi il moto g06 a un prezzo di soli 103 euro e lo paghi pochissimo. Lo sconto è del 46% e il risparmio netto sfiora i 90 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.
Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai anche quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.
moto g06: le caratteristiche tecniche
Il moto g06 è lo smartphone che devi acquistare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate oppure se stai cercando un muletto o un secondo telefono. Oltre a un prezzo aggressivo e alla portata di tutti, il device è dotato anche di una scheda tecnica molto interessante.
Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è il display immersivo da 6,88 pollici con risoluzione elevata e refresh rate fino a 90 Hz, per un utilizzo più fluido soprattutto con le app social. Le prestazioni sono più che soddisfacenti grazie al processore MediaTek Helio G81 Extreme supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Hai anche la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione utilizzando la scheda microSD, mentre grazie all’Estensione RAM hai della potenza extra nel momento del bisogno.
Il comparto fotografico è tutt’altro che da disprezzare. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel che assicura scatti professionali in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce. Per i selfie, invece, trovi una fotocamera frontale da 8 megapixel. L’intelligenza artificiale ti viene in supporto per migliorare gli scatti e i video.
Chiudiamo con la batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno e che si ricarica abbastanza rapidamente. Uno smartphone completo e che da oggi costa anche molto meno.
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