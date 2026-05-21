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Motorola, questo smartphone costa pochissimo: prezzo stracciato

Il moto g05 è in offerta su Amazon con uno sconto del 43% e lo paghi pochissimo, meno di 100 euro. Schermo immersivo e batteria a lunga durata.

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Motorola Moto G85 MisterGadget.Tech

Per acquistare un buon telefono non è sempre necessario spendere cifre esagerate. Se il budget a disposizione è limitato, si può fare di necessità virtù approfittando delle promo lampo disponibili su Amazon. E oggi è il giorno ideale per fare un super affare. Sul sito di e-commerce trovi il moto g05 in promo con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 100 euro. Lo smartphone è perfetto per l’utilizzo quotidiano: schermo ampio e con risoluzione elevata, prestazioni assicurate dal processore MediaTek e nella parte posteriore è presente anche una fotocamera da 50 megapixel con cui scattare belle foto. La batteria ti accompagna per tutto il giorno. Le scorte sono limitate e ti consigliamo di approfittarne immediatamente.

moto g05

moto g05

97,00 €169,00 € -72,00 € (43%)

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moto g05: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori promo che puoi trovare oggi su Amazon. Il moto g05 è disponibile a un prezzo di soli 97 euro, con uno sconto del 43% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 70 euro e approfitti anche del minimo storico. Si tratta di una delle migliori promo di tutto il web per un telefono economico.

La disponibilità di questo telefono è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

moto g05

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97,00 €169,00 € -72,00 € (43%)

moto g05: le caratteristiche tecniche

Non assicura le stesse prestazioni di un iPhone 17 o di un Galaxy S26, ma anche il costo è nettamente inferiore. Il moto g05 è il telefono perfetto per tutti coloro che vogliono spendere pochissimo per il loro nuovo dispositivo e lo utilizzano principalmente per telefonare, inviare messaggi, vedere video e navigare sui social.

La scheda tecnica del dispositivo si basa su un display da 6,67 pollici ad alta risoluzione e con un refresh rate fino a 90 Hz per una maggiore fluidità con le app che utilizzi maggiormente. Ottimo anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Per le prestazioni si può fare affidamento sul processore MediaTek Helio G81 Extreme che supporta il multitasking e l’utilizzo delle app principali. Memoria interna da 256 gigabyte, ma che puoi espandere fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD.

In relazione al prezzo, il comparto fotografico è di buona qualità. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 50 megapixel con sensore antisfarfallio. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 8 megapixel. Le foto sono di ottima qualità anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con la batteria da 5200 mAh che ti permette di coprire un’intera giornata senza troppi problemi. A questo prezzo è veramente complicato trovare di meglio.

moto g05

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