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Un falso virus per iPhone fa ingrandire lo schermo e riprodurre muggiti continui, sfruttando comandi rapidi e funzioni di Accessibilità.

Il trucco circola su TikTok e Instagram con link ingannevoli, spesso presentati come contenuti innocui, e può sembrare una reale infezione.

La soluzione passa dalla rimozione del comando e dal ripristino di Zoom o delle impostazioni schermo, senza bisogno di reinstallare iOS.

Lo schermo di iPhone si ingrandisce all’improvviso. Poco dopo, dagli altoparlanti comincia a uscire il muggito ripetuto di una mucca. È l’effetto del cosiddetto “Moo Virus”, uno scherzo diventato virale su TikTok e Instagram che può far pensare a un’infezione del dispositivo. In realtà, non si tratta di un vero virus per iPhone: a provocare questi comportamenti è un comando che sfrutta funzioni già presenti in iOS.

Cos’è il Moo Virus e perché l’iPhone inizia a muggire

Il Moo Virus si diffonde attraverso link che possono essere presentati con nomi come “High School Fights”. Una volta aperto il collegamento ed eseguito il relativo comando, l’iPhone comincia a comportarsi in modo anomalo, dando l’impressione che il sistema sia stato compromesso.

L’effetto più evidente riguarda lo schermo, che può risultare improvvisamente molto ingrandito a causa dell’attivazione dello Zoom di Accessibilità. In alcuni casi cambiano anche i colori dell’interfaccia. A rendere lo scherzo ancora più convincente contribuisce il suono: dagli altoparlanti parte un muggito riprodotto di continuo, spesso accompagnato da un aumento del volume.

Dietro tutto questo, però, non c’è un malware che ha infettato iOS. L’iPhone sta semplicemente eseguendo un comando che interviene su funzioni già disponibili nel sistema operativo. È proprio questo meccanismo a generare confusione: con lo schermo fortemente ingrandito e il muggito che continua a ripetersi, raggiungere le impostazioni necessarie per interrompere lo scherzo può diventare poco intuitivo.

Non è stato accertato chi abbia ideato per primo il Moo Virus. Una delle prime testimonianze diventate popolari sui social risale al 10 giugno 2026, quando un TikToker ha pubblicato un video in cui lo scherzo viene attivato sull’iPhone della madre.

Come rimuovere il Moo Virus da iPhone

Per risolvere il problema bisogna innanzitutto individuare ed eliminare il comando responsabile dello scherzo, che può comparire con un nome riconducibile ad “High School Fights”. Una volta rimosso, è opportuno verificare che le impostazioni modificate siano tornate alla normalità.

Se lo schermo resta fortemente ingrandito, bisogna aprire Impostazioni > Accessibilità > Zoom e disattivare la funzione. Se invece i colori risultano alterati, il controllo va effettuato nella sezione Accessibilità > Schermo e dimensioni testo, verificando che Inversione smart o Inversione classica siano disattivate.

Dopo aver eliminato il comando e ripristinato le impostazioni, può essere utile riavviare iPhone. Se il dispositivo continua a comportarsi in modo anomalo, le indicazioni riportate nelle discussioni della Apple Community suggeriscono di controllare nuovamente le opzioni di Accessibilità coinvolte.

Il punto centrale, quindi, è che il Moo Virus non è un virus informatico, nonostante il nome con cui è diventato virale sui social. Si tratta di uno scherzo costruito sfruttando i Comandi Rapidi e alcune funzioni dell’iPhone. Può essere rimosso senza dover disinstallare iOS né ricorrere automaticamente a un ripristino completo del dispositivo.

È l’ennesima trovata nata su TikTok e poi rimbalzata rapidamente sugli altri social. Attorno al cosiddetto Moo Virus, però, si sono diffuse anche interpretazioni fuorvianti. La più evidente riguarda proprio il nome: non è un vero virus, ma uno scherzo che sfrutta funzioni già presenti sull’iPhone.