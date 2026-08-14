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Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2a Gen) 199,00 € -40% 329,99 € Risparmi 130,99 € Acquista su Amazon

Muoversi in città spendendo poco, evitando traffico e problemi di parcheggio è diventato un bisogno quotidiano per tantissime persone. Oggi il Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2a Gen) è disponibile con uno sconto del 40%, una occasione interessante per chi cerca un monopattino elettrico affidabile per gli spostamenti di tutti i giorni.

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Questa seconda generazione del monopattino Xiaomi punta tutto su un mix equilibrato di potenza, comfort e praticità. Il motore da 300W a trazione posteriore è pensato per offrire una spinta adeguata anche in presenza di lievi salite, mentre il design aerodinamico e le scelte costruttive mirano a migliorare l’esperienza di guida rispetto ai modelli precedenti. È un prodotto che vuole semplificare gli spostamenti urbani di breve e media distanza senza rinunciare alla sicurezza.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2a Gen) in offerta su Amazon: sconto del 40%, risparmi 133 euro

In questo momento su Amazon il Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2a Gen) è proposto a 199,00€ grazie a uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino, con un risparmio di circa 133 euro. Per la fascia dei monopattini elettrici urbani questa cifra lo rende una delle soluzioni più interessanti per chi cerca un modello di marca senza salire su budget molto più elevati. Se cerchi un mezzo per tragitti quotidiani casa-lavoro o per muoverti agilmente in città, il Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2a Gen) è disponibile con uno sconto del 40%, una soglia che solitamente si vede solo in occasioni particolari. Se alcune informazioni su rate, reso o altri dettagli commerciali non sono specificate, conviene verificarle direttamente sulla pagina prodotto prima di completare l’acquisto.

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Approfitta dello sconto sullo Xiaomi Electric Scooter 4 Lite

Il monopattino Xiaomi con la batteria da 48V e i pneumatici da 10 pollici

Se ogni giorno ti trovi a combattere con autobus affollati o code infinite in auto, un monopattino elettrico ben progettato può ridurre tempi e stress negli spostamenti quotidiani. Lo Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2a Gen) nasce proprio per questo, combinando autonomia, comfort e facilità d’uso.

Sistema di alimentazione avanzato con batteria da 48V e motore da 300W : la combinazione tra batteria a 48 volt e motore posteriore da 300W è pensata per offrire una spinta equilibrata e una autonomia fino a 25 km , sufficiente per i tragitti urbani di una giornata tipo senza dover ricaricare continuamente.

: la combinazione tra batteria a 48 volt e motore posteriore da 300W è pensata per offrire una spinta equilibrata e una , sufficiente per i tragitti urbani di una giornata tipo senza dover ricaricare continuamente. Pneumatici più larghi da 10 pollici : le ruote maggiorate migliorano la capacità di assorbire buche e piccole irregolarità dell’asfalto, rendendo la guida più stabile e confortevole rispetto ai monopattini con gomme più piccole, specialmente sulle pavimentazioni cittadine non perfette.

: le ruote maggiorate migliorano la capacità di assorbire buche e piccole irregolarità dell’asfalto, rendendo la guida più rispetto ai monopattini con gomme più piccole, specialmente sulle pavimentazioni cittadine non perfette. Tre modalità di velocità : il sistema di controllo con tre livelli ti permette di adattare l’andatura al contesto, passando da una guida più tranquilla nelle aree affollate a una più scattante sulle piste ciclabili, sempre nel rispetto del limite massimo di 20 km/h.

: il sistema di controllo con tre livelli ti permette di al contesto, passando da una guida più tranquilla nelle aree affollate a una più scattante sulle piste ciclabili, sempre nel rispetto del limite massimo di 20 km/h. Doppio freno con tamburo anteriore ed E-ABS posteriore : la presenza di due sistemi frenanti aiuta a ridurre gli spazi di arresto e a mantenere il controllo anche nelle frenate improvvise, un aspetto cruciale quando ci si muove nel traffico urbano.

: la presenza di due sistemi frenanti aiuta a e a mantenere il controllo anche nelle frenate improvvise, un aspetto cruciale quando ci si muove nel traffico urbano. Pannello di controllo multifunzione : il display integrato mostra in tempo reale i dati essenziali di guida, come velocità e stato della batteria, così puoi monitorare la situazione a colpo d’occhio senza distrarti troppo dalla strada.

: il display integrato mostra in tempo reale i dati essenziali di guida, come velocità e stato della batteria, così puoi senza distrarti troppo dalla strada. Design pratico e aerodinamico: l’impostazione generale punta alla comodità d’uso quotidiana, con una struttura pensata per essere utilizzata ogni giorno negli spostamenti cittadini.

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FAQ Quanti chilometri di autonomia offre lo Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2a Gen)? L’autonomia dichiarata è fino a 25 km, sufficiente per gli spostamenti urbani quotidiani. Che potenza ha il motore dello Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2a Gen)? Il monopattino integra un motore da 300W a trazione posteriore pensato per l’uso cittadino. Che dimensione hanno le ruote dello Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2a Gen)? Monta pneumatici più larghi da 10 pollici, progettati per offrire maggiore comfort su varie superfici. Che tipo di sistema frenante ha lo Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2a Gen)? Dispone di doppio freno con tamburo anteriore ed E-ABS posteriore per una frenata più sicura.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.