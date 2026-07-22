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Samsung ViewFinity S7, monitor 27'' UHD 4K con HDR10, 60Hz e funzioni Eye Saver ideale per lavoro e intrattenimento è in sconto del 50%.

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Passare ore davanti a uno schermo poco definito affatica la vista e rende più difficile concentrarsi tra documenti, fogli di calcolo e sessioni di editing. In questi giorni il Samsung ViewFinity S7 da 27 pollici è proposto con uno sconto del 50% che lo rende una soluzione molto più accessibile per chi cerca un monitor 4K da usare tutti i giorni.

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Questo monitor unisce la risoluzione UHD 4K con diagonale da 27 pollici, contrasto e colori supportati da HDR10 e un tempo di risposta di 5 ms, adatto sia per il lavoro da ufficio sia per contenuti multimediali. La frequenza di aggiornamento a 60Hz lo rende fluido nelle operazioni quotidiane, mentre le tecnologie come Eye Saver Mode e Flicker Free sono pensate per ridurre l’affaticamento visivo durante le giornate più lunghe davanti al PC.

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La promozione su Amazon porta il Samsung ViewFinity S7 a un prezzo di 189,90€, con uno sconto del 50% sul listino, rendendolo particolarmente competitivo tra i monitor 4K da 27 pollici. Nella confezione sono già inclusi il cavo di alimentazione e un cavo HDMI, così puoi collegarlo subito al tuo PC fisso o notebook senza dover acquistare accessori extra. Grazie alle dimensioni con base di 61,3 x 47,3 x 18 cm, si adatta facilmente a scrivanie domestiche e postazioni di lavoro compatte. Se stai valutando un upgrade dalla classica risoluzione Full HD, il Samsung ViewFinity S7 è disponibile con uno sconto del 50% che lo posiziona tra le offerte più interessanti della sua fascia.

Il monitor Samsung con la risoluzione UHD 4K e le funzioni Eye Saver

Chi lavora molte ore al computer o alterna lavoro, streaming e un po’ di gaming leggero ha bisogno di uno schermo definito ma anche confortevole per la vista. Ecco come questo modello prova a risolvere il problema nella pratica di tutti i giorni:

Risoluzione 3840×2160 UHD 4K : lo spazio di lavoro aumenta rispetto al Full HD, così puoi tenere affiancati documenti, browser e strumenti di editing senza sentirti "stretto" sul desktop.

: lo spazio di lavoro aumenta rispetto al Full HD, così puoi tenere affiancati documenti, browser e strumenti di editing senza sentirti "stretto" sul desktop. Formato 16:9 da 27 pollici : diagonale ideale per una postazione da scrivania classica, abbastanza ampia per vedere bene dettagli e testi, ma senza occupare troppo spazio.

: diagonale ideale per una postazione da scrivania classica, abbastanza ampia per vedere bene dettagli e testi, ma senza occupare troppo spazio. HDR10 : migliora contrasto e resa dei colori nei contenuti compatibili, rendendo film, serie e video più piacevoli da guardare dopo il lavoro.

: migliora contrasto e resa dei colori nei contenuti compatibili, rendendo film, serie e video più piacevoli da guardare dopo il lavoro. Refresh rate 60Hz e tempo di risposta 5 ms : garantiscono una buona fluidità nei movimenti del mouse, nello scrolling di pagine web e nelle animazioni, adatti anche a qualche partita occasionale.

: garantiscono una buona fluidità nei movimenti del mouse, nello scrolling di pagine web e nelle animazioni, adatti anche a qualche partita occasionale. Eye Saver Mode e tecnologia Flicker Free : pensate per ridurre luce blu e sfarfallii, aiutano a mantenere gli occhi meno affaticati durante sessioni prolungate.

: pensate per ridurre luce blu e sfarfallii, aiutano a mantenere gli occhi meno affaticati durante sessioni prolungate. Display Port, HDMI e ingresso audio : le porte integrate permettono di collegare PC, laptop e altre sorgenti video, con la flessibilità di usare il monitor in diversi contesti.

: le porte integrate permettono di collegare PC, laptop e altre sorgenti video, con la flessibilità di usare il monitor in diversi contesti. Easy Setup Stand : la base è progettata per un montaggio semplice, così puoi mettere subito in funzione il monitor senza passare troppo tempo nell’assemblaggio.

: la base è progettata per un montaggio semplice, così puoi mettere subito in funzione il monitor senza passare troppo tempo nell’assemblaggio. Cavi inclusi in confezione: avere già il cavo HDMI oltre a quello di alimentazione ti consente di sfruttare fin da subito la risoluzione 4K senza ulteriori acquisti.

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FAQ Il monitor Samsung ViewFinity S7 è adatto per lavorare in 4K? Sì, offre risoluzione UHD 4K 3840x2160 e formato 27'' ideale per ufficio, grafica base e multitasking. Il Samsung ViewFinity S7 dispone di ingressi HDMI e DisplayPort? Sì, è dotato di una porta HDMI, una DisplayPort e di un ingresso audio per collegare diverse sorgenti. Il Samsung ViewFinity S7 ha funzioni per ridurre l’affaticamento visivo? Sì, include Eye Saver Mode e tecnologia Flicker Free per limitare luce blu e sfarfallii. Cosa è incluso nella confezione del Samsung ViewFinity S7? In confezione trovi il monitor ViewFinity S7 da 27'', il cavo di alimentazione e un cavo HDMI.