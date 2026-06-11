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Samsung Smart Monitor M5 32'', monitor smart Full HD con app integrate e connettività completa è ora in offerta con sconto del 46%.

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Lavorare, studiare o rilassarsi a fine giornata passando continuamente da PC, TV e console è scomodo e pieno di cavi. Con il Samsung Smart Monitor M5 da 32 pollici puoi concentrare tutto in un solo schermo e oggi approfittare di uno sconto del 46% che lo rende particolarmente appetibile rispetto ai classici monitor da ufficio.

Questo monitor unisce la qualità del pannello Full HD da 32" con un ecosistema smart pensato per chi vuole fare tutto senza accendere il PC: dallo streaming delle serie preferite alla produttività con piattaforme come Office 365 in cloud, fino al gaming in cloud tramite Gaming Hub. Grazie agli speaker integrati, al telecomando e alla connettività completa, diventa un vero hub multimediale per la scrivania o il soggiorno, ideale per chi vive in spazi ridotti o vuole ridurre al minimo i dispositivi.

Samsung Smart Monitor M5 32" in offerta: sconto del 46% e prezzo sotto i 160 euro

In questo momento il Samsung Smart Monitor M5 da 32" è proposto a 159,99€ con un taglio di prezzo del 46% rispetto al listino, una cifra molto aggressiva per un monitor che integra piattaforma smart, gaming in cloud e audio incorporato. Parliamo di un prezzo da monitor entry-level, ma con funzioni che di solito si trovano su TV e schermi più costosi. Se stai cercando un display versatile per home office, studio o intrattenimento, puoi portarti a casa il Samsung Smart Monitor M5 a soli 159,99€, beneficiando di un rapporto qualità/funzioni decisamente interessante per la sua fascia.

Il monitor Samsung con la piattaforma smart integrata e la connettività multipla

Per chi vuole ridurre al minimo i dispositivi sulla scrivania o in salotto, questo monitor offre tutto ciò che serve già pronto all’uso, senza decoder o box esterni. Ecco perché può sostituire sia un normale monitor che una piccola TV smart.

Piattaforma Smart TV integrata con accesso diretto alle app di streaming: puoi vedere film, serie e contenuti online senza collegare un PC, ideale per chi usa la postazione anche come angolo entertainment.

con accesso diretto alle app di streaming: puoi vedere film, serie e contenuti online senza collegare un PC, ideale per chi usa la postazione anche come angolo entertainment. Gaming Hub integrato : permette di giocare ai titoli disponibili dai partner di streaming senza avere una console o un computer potente, perfetto per il gaming occasionale e per chi vuole provare il cloud gaming senza investimenti extra.

: permette di giocare ai titoli disponibili dai partner di streaming senza avere una console o un computer potente, perfetto per il gaming occasionale e per chi vuole provare il cloud gaming senza investimenti extra. Schermo da 32" Full HD (1920×1080) : la diagonale ampia aiuta nella produttività con più finestre affiancate e rende più immersivi film e serie, mantenendo una risoluzione adatta all’uso quotidiano e al lavoro da scrivania.

: la diagonale ampia aiuta nella produttività con più finestre affiancate e rende più immersivi film e serie, mantenendo una risoluzione adatta all’uso quotidiano e al lavoro da scrivania. Speaker integrati e telecomando : l’audio è già incluso e il controllo avviene come su una TV, così puoi gestire tutto comodamente dal divano o dalla sedia senza mouse e tastiera quando guardi contenuti multimediali.

: l’audio è già incluso e il controllo avviene come su una TV, così puoi gestire tutto comodamente dal divano o dalla sedia senza mouse e tastiera quando guardi contenuti multimediali. Connettività multipla HDMI, USB-A, Bluetooth e AirPlay : colleghi PC, notebook, chiavette, soundbar, mouse e tastiere wireless o dispositivi Apple in wireless, riducendo i cavi e rendendo il monitor il centro di tutte le tue sorgenti.

: colleghi PC, notebook, chiavette, soundbar, mouse e tastiere wireless o dispositivi Apple in wireless, riducendo i cavi e rendendo il monitor il centro di tutte le tue sorgenti. Dotazione completa inclusa con cavo di alimentazione, cavo HDMI e telecomando: puoi iniziare subito a usare il monitor senza dover acquistare accessori aggiuntivi, soluzione pratica anche per chi allestisce una nuova postazione da zero.

con cavo di alimentazione, cavo HDMI e telecomando: puoi iniziare subito a usare il monitor senza dover acquistare accessori aggiuntivi, soluzione pratica anche per chi allestisce una nuova postazione da zero. Senza ingresso antenna (no TV tuner): pensato come monitor smart puro, evita il canone legato al classico televisore e si concentra sull’uso tramite internet e dispositivi esterni.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

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Samsung Smart Monitor M5, sconto del 46% a 159,99€: Approfitta subito di questa offerta lampo prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Il Samsung Smart Monitor M5 32'' funziona senza PC? Sì, grazie alla piattaforma smart integrata puoi usare app di streaming, Gaming Hub e servizi cloud anche senza PC collegato. Posso collegare MacBook o dispositivi Apple al Samsung Smart Monitor M5? Sì, il monitor supporta AirPlay e ingressi HDMI, quindi puoi collegare MacBook e altri dispositivi Apple sia via cavo che in wireless. Il Samsung Smart Monitor M5 ha gli altoparlanti integrati? Sì, il monitor include speaker integrati, quindi puoi ascoltare l’audio senza casse esterne. Serve l’antenna TV per usare il Samsung Smart Monitor M5? No, il monitor non ha ingresso antenna né TV tuner ed è pensato per l’uso tramite internet e dispositivi esterni.