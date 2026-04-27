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Amazon, offerta da prendere al volo sul monitor: costa meno di 100€

Sconto del 38%, risparmio di oltre 60 euro sul Philips 24E1N1300AM con USB‑C 65W e stand regolabile. Approfitta subito.

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Monitor Philips 24E1N1300AM nero 24 pollici FHD su Amazon Amazon

L’occasione perfetta se cerchi un monitor per produttività dal prezzo super accessibile. Il Philips 24E1N1300AM scende a 99,00€ e oggi è proposto con uno sconto del 38% che lo rende un acquisto centrato per l’uso quotidiano, con scrivania ordinata e connettività moderna.

Philips 24E1N1300AM

Philips 24E1N1300AM

99,00 €159,00 € -60,00 € (38%)

Questo modello punta sulla funzionalità: la porta USB‑C con Power Delivery 65W alimenta e ricarica il portatile mentre lavori, e l’hub USB consente di collegare periferiche senza ingombri. Le casse integrate sono comode per l’uso base e trovi anche il jack da 3,5 mm per l’audio. Il supporto metallico trasmette solidità ed è regolabile in altezza e inclinazione, così trovi subito la posizione corretta. In sintesi, è una scelta indicata per ufficio e studio, con gestione semplice, colori convincenti e un’esperienza d’uso affidabile.

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Philips 24E1N1300AM in offerta su Amazon: sconto del 38%, risparmi oltre 60 euro

La promo porta il prezzo a 99,00€ con riduzione del 38%, un taglio che si traduce in un vantaggio di oltre 60 euro rispetto al listino. All’interno di questa offerta, il Philips 24E1N1300AM è disponibile con uno sconto del 38%, rendendolo una soluzione concreta per aggiornare la postazione senza sforare il budget.

Il valore sta anche nella dotazione: USB‑C 65W per un’unica connessione a laptop e accessori, stand ergonomico e un pannello FHD con refresh a 100 Hz per maggiore fluidità nello scorrimento e nelle attività quotidiane. Un pacchetto completo e bilanciato per lavoro e intrattenimento leggero.

Il monitor Philips con il pannello FHD a 100 Hz e l’USB‑C 65W

Il cuore della proposta è il display FHD (1920×1080) da 24 pollici con frequenza a 100 Hz, ideale per una visualizzazione scorrevole di pagine, fogli di calcolo e timeline. La connettività è di ultima generazione: HDMI e soprattutto USB‑C con 65W Power Delivery, così colleghi e ricarichi il portatile con un solo cavo, sfruttando anche l’hub USB integrato per tastiere, mouse e altre periferiche.

Per il comfort visivo trovi Modalità LowBlue e Flicker‑Free, oltre alla EasyRead che simula la lettura su carta. La gestione è immediata grazie al pulsante EasySelect per accedere rapidamente all’OSD, mentre la gestione dei cavi riduce l’ingombro. Il supporto regolabile in altezza aiuta a mantenere una postura corretta durante la giornata; in aggiunta, le casse integrate e il jack da 3,5 mm coprono le esigenze audio di base senza accessori extra.

Philips 24E1N1300AM

Philips 24E1N1300AM

99,00 €159,00 € -60,00 € (38%)

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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