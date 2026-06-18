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Occasione unica: monitor curvo Full HD della Samsung al 46% di sconto

Samsung Monitor S36GD S24D362, monitor curvo Full HD da 24 pollici con refresh a 100Hz, modalità eye-care e funzioni gaming è in sconto del 46%.

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Samsung Monitor S36GD S24D362 curvo da 24 pollici Full HD Amazon

Passi ore davanti al PC tra studio, lavoro e gaming leggero e ti ritrovi spesso con gli occhi affaticati e uno schermo che non è all’altezza? In questo momento il Samsung Monitor S36GD S24D362 da 24 pollici è proposto con uno sconto del 46%, una soluzione interessante per chi cerca un display curvo Full HD fluido e più confortevole per la vista.

Questo monitor unisce un pannello curvo da 24 pollici con risoluzione Full HD e formato 16:9 a una frequenza di aggiornamento a 100Hz e tempo di risposta di 4ms (GtG), caratteristiche che lo rendono adatto sia all’uso quotidiano sia al gaming casual. Le modalità dedicate al comfort visivo, come Eye Saver Mode e Flicker Free, contribuiscono a ridurre l’affaticamento, mentre la presenza di HDMI, D-Sub e ingresso audio garantisce una buona versatilità di collegamento.

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Samsung Monitor S36GD S24D362 in offerta: sconto del 46% e prezzo sotto gli 80 euro

In questa promo il Samsung Monitor S36GD S24D362 scende a 79,99€ grazie a uno sconto del 46%, un prezzo particolarmente aggressivo per un monitor curvo Full HD da 24 pollici con refresh a 100Hz. Nella fascia entry-level è una proposta competitiva per chi vuole un display più fluido e immersivo senza spendere cifre da gaming monitor premium. Se stai valutando un upgrade dal classico 60Hz piatto, oggi puoi portarti a casa il Samsung Monitor S36GD S24D362 a soli 79,99€, approfittando di un rapporto qualità/prezzo difficile da trovare su prodotti con caratteristiche simili.

Il monitor Samsung con il pannello curvo Full HD e la frequenza a 100Hz

Se il tuo problema è trovare un monitor che migliori il comfort visivo e renda più piacevoli lavoro, studio e svago, questo modello Samsung mette insieme specifiche interessanti per l’uso quotidiano.

  • Schermo curvo da 24 pollici: la curvatura a 1800R avvolge maggiormente il campo visivo, rendendo più naturale la visione e contribuendo a ridurre i movimenti degli occhi durante l’uso prolungato.
  • Risoluzione Full HD 1920×1080 in formato 16:9: offre un livello di dettaglio più che adeguato per navigazione, lavoro d’ufficio, streaming video e gaming leggero, con un’area di lavoro familiare e compatibile con la maggior parte dei contenuti.
  • Frequenza di aggiornamento 100Hz e tempo di risposta 4ms (GtG): lo scrolling delle pagine risulta più fluido, le animazioni sono meno scattose e nei giochi compatibili hai movimenti più reattivi rispetto a un classico 60Hz.
  • Modalità Eye Saver e tecnologia Flicker Free: riducono luce blu e sfarfallii, aiutando a contenere l’affaticamento degli occhi quando passi molte ore davanti al monitor, ad esempio in smart working o durante le sessioni di studio.
  • Game Mode dedicata: ottimizza automaticamente contrasto e colori per i giochi, rendendo le scene più leggibili e migliorando la visibilità dei dettagli scuri in partita.
  • Connettività con HDMI, D-Sub e ingresso audio: puoi collegare facilmente PC fissi, notebook e dispositivi più datati, sfruttando anche l’ingresso audio per un setup semplice e ordinato.
  • Dotazione completa in confezione: insieme al monitor trovi cavo di alimentazione, cavo HDMI e cavo D-Sub, così puoi iniziare a usarlo subito senza dover acquistare accessori aggiuntivi.

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FAQ

Il Samsung Monitor S36GD S24D362 è adatto anche al gaming?

Sì, la frequenza di aggiornamento a 100Hz e il tempo di risposta 4ms (GtG) lo rendono adatto al gaming casual e più fluido di un 60Hz.

Quali porte di connessione ha il Samsung Monitor S36GD S24D362?

Dispone di una porta HDMI, una D-Sub e un ingresso audio, così puoi collegarlo facilmente a PC recenti e dispositivi più datati.

Il Samsung Monitor S36GD S24D362 affatica la vista durante l’uso prolungato?

Integra modalità Eye Saver e tecnologia Flicker Free pensate per ridurre luce blu e sfarfallii, migliorando il comfort visivo.

Nella confezione del Samsung Monitor S36GD S24D362 sono inclusi i cavi?

Sì, sono inclusi cavo di alimentazione, cavo HDMI e cavo D-Sub, così puoi usarlo subito senza acquistare cavi extra.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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