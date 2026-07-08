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HP OMEN 27qs, monitor gaming QHD da 27 pollici con pannello IPS a 240 Hz, HDR 400 e FreeSync/G-SYNC compatibile è in offerta con sconto del 55%.

Amazon

Giocare su uno schermo lento, poco luminoso e con colori spenti può rovinare anche il titolo più bello. Oggi puoi fare un salto di qualità con l’HP OMEN 27qs, un monitor da gaming che su Amazon è proposto con un interessante sconto del 55%, pensato per chi vuole fluidità estrema, immagini nitide e un setup pronto per PC e console di nuova generazione.

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L’HP OMEN 27qs punta tutto su un’esperienza di utilizzo completa: il pannello IPS QHD da 27 pollici offre un ottimo equilibrio tra definizione e dimensioni, la frequenza di aggiornamento elevatissima e il tempo di risposta ridotto al minimo permettono sessioni competitive senza scie evidenti, mentre la luminosità importante e il supporto HDR 400 valorizzano i giochi più recenti. A questo si aggiungono un design con cornici sottili, regolazioni ergonomiche e audio integrato, così puoi avere una postazione pulita e pronta all’uso fin da subito.

HP OMEN 27qs in offerta su Amazon: sconto del 55%, risparmi oltre 280 euro

In questo momento il HP OMEN 27qs è disponibile su Amazon a 229,99€ grazie a uno sconto del 55% rispetto al prezzo di listino, un taglio che ti fa risparmiare oltre 280 euro su un monitor QHD da 27 pollici con specifiche di fascia alta. Si tratta di una cifra particolarmente aggressiva per un modello con pannello IPS a 240 Hz, HDR 400 e compatibilità con le tecnologie di sincronizzazione di AMD e NVIDIA, ideale per chi vuole qualità elevata senza sforare il budget tipico dei monitor premium.

Il monitor HP con il pannello QHD a 240 Hz e il supporto HDR 400

Se passi molte ore davanti allo schermo tra gaming competitivo e contenuti video, un monitor come l’HP OMEN 27qs può fare davvero la differenza nel comfort visivo e nella reattività della tua postazione.

Pannello IPS da 27 pollici QHD (2560 x 1440) : la risoluzione più alta del Full HD rende testi e dettagli dei giochi molto più nitidi, senza richiedere la potenza estrema necessaria per il 4K, perfetta per PC gaming di fascia media e alta.

: la risoluzione più alta del Full HD rende testi e dettagli dei giochi molto più nitidi, senza richiedere la potenza estrema necessaria per il 4K, perfetta per PC gaming di fascia media e alta. Refresh rate da 240 Hz e tempo di risposta di 1 ms : i movimenti in gioco risultano estremamente fluidi e reattivi, ideale per FPS competitivi, battle royale e MOBA dove ogni millisecondo conta.

: i movimenti in gioco risultano estremamente fluidi e reattivi, ideale per FPS competitivi, battle royale e MOBA dove ogni millisecondo conta. Display HDR 400 con luminosità fino a 400 nits : i contenuti compatibili guadagnano in contrasto e brillantezza, con luci più intense e ombre più leggibili, migliorando l’immersione nei giochi e nei film.

: i contenuti compatibili guadagnano in contrasto e brillantezza, con luci più intense e ombre più leggibili, migliorando l’immersione nei giochi e nei film. Compatibilità con AMD FreeSync e NVIDIA G-SYNC : la sincronizzazione tra GPU e monitor riduce tearing e micro-scatti, offrendo un’esperienza molto più stabile anche quando il frame rate non è perfettamente costante.

: la sincronizzazione tra GPU e monitor riduce tearing e micro-scatti, offrendo un’esperienza molto più stabile anche quando il frame rate non è perfettamente costante. Design regolabile con cornici sottili e attacco VESA 100×100 mm : puoi adattare facilmente l’altezza e l’inclinazione alla tua postura, oppure montarlo a muro o su braccio, liberando spazio sulla scrivania.

: puoi adattare facilmente l’altezza e l’inclinazione alla tua postura, oppure montarlo a muro o su braccio, liberando spazio sulla scrivania. Connettività completa con HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e hub USB : colleghi PC, console di nuova generazione, cuffie e periferiche direttamente al monitor, riducendo i cavi che arrivano al case.

: colleghi PC, console di nuova generazione, cuffie e periferiche direttamente al monitor, riducendo i cavi che arrivano al case. Altoparlanti integrati da 3 W e illuminazione LED aRGB personalizzabile : l’audio di base è già incluso e puoi dare un tocco estetico in più alla postazione senza accessori aggiuntivi.

: l’audio di base è già incluso e puoi dare un tocco estetico in più alla postazione senza accessori aggiuntivi. Staffa da muro e cavi inclusi in confezione: hai tutto il necessario per l’installazione immediata, senza dover acquistare cavi aggiuntivi per sfruttare le porte principali.

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FAQ L’HP OMEN 27qs è adatto al gaming competitivo su PC? Sì, il pannello IPS QHD a 240 Hz con tempo di risposta di 1 ms e supporto FreeSync/G-SYNC è pensato proprio per il gaming competitivo. Posso usare l’HP OMEN 27qs con PS5 e Xbox Series X? Sì, il monitor è compatibile con le console di ultima generazione tramite le porte HDMI 2.0, offrendo risoluzione QHD e refresh rate elevato. L’HP OMEN 27qs è regolabile in altezza e inclinazione? Sì, il monitor ha un supporto regolabile in altezza e inclinazione e dispone anche di attacco VESA 100x100 mm per il montaggio a muro. Quali porte di connessione offre l’HP OMEN 27qs? Dispone di 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, hub USB con 2 USB-A e 1 USB-B, oltre al jack audio da 3,5 mm e agli altoparlanti integrati.