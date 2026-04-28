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Il monitor MSI MAG 27C6F è in offerta con sconto del 34% a 119,00€. 27" FHD e 180Hz per il gaming. Scopri l’occasione e non lasciartela sfuggire.

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Cerchi un display pensato per il gaming a un prezzo super competitivo? L’MSI MAG 27C6F è protagonista di una promo davvero interessante, con uno sconto del 34% che rende questo 27 pollici curvo una scelta intelligente per aggiornare la tua postazione senza spendere troppo.

MSI MAG 27C6F

Si distingue per l’ottima qualità dell’immagine e per la fluidità garantita dall’elevato refresh rate, offrendo un’esperienza scorrevole e reattiva durante le sessioni di gioco. La costruzione è solida e l’uso quotidiano risulta piacevole; va solo considerato che non integra altoparlanti e la selezione degli ingressi video può risultare meno immediata di quanto ci si aspetti. Nel complesso, rimane una proposta consigliabile per chi cerca prestazioni concrete.

MSI MAG 27C6F in offerta su Amazon: sconto del 34%

La promo valorizza il rapporto qualità/prezzo di questo monitor: parliamo di un 27 pollici FHD pensato per il gioco rapido e competitivo, ora proposto a 119,00€. In una fascia in cui molti modelli rinunciano a frequenze elevate, qui trovi una soluzione più completa e al tempo stesso accessibile. Se vuoi cogliere l’occasione, il MSI MAG 27C6F è disponibile con uno sconto del 34%.

Il monitor MSI con il pannello VA da 27 pollici a 180Hz e la curvatura 1500R

L’esperienza è coinvolgente grazie al design curvo 1500R e alla cornice ridotta, ideale anche per set-up multi-schermo. Il pannello Rapid VA FHD (1920×1080) raggiunge 180Hz e 0,5 ms (GtG, min.), con Adaptive-Sync per minimizzare tearing e stuttering: una combinazione perfetta per titoli frenetici.

La resa cromatica è ampia con supporto fino a 1,07 miliardi di colori e 93% sRGB. Le tecnologie Less Blue Light e Anti-Flicker aiutano a ridurre l’affaticamento degli occhi, mentre il contrasto nativo 3000:1 (con 100M:1 dinamico) dona profondità alle scene. La funzione MSI AI Vision ottimizza luminosità e colori, valorizzando i dettagli nelle aree scure.

La connettività è completa per PC e console FHD fino a 180Hz: trovi DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b (FHD@180Hz) con HDMI CEC. La gestione è comoda con joystick a 5 vie sul retro e lo stand consente la regolazione in inclinazione. Da considerare l’assenza di speaker integrati, nel caso preferissi un audio onboard.

MSI MAG 27C6F

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