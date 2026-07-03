MSI, imperdibile 45% di sconto sul monitor FHD da 27’’ con AI Vision
Msi MAG 272F, monitor gaming FHD da 27" con 200Hz, Rapid IPS, tecnologie Eye Care e AI Vision è in offerta con sconto del 45%.
Schermo scattoso, colori spenti e affaticamento agli occhi possono rovinare anche la migliore sessione di gioco. Se vuoi fare un salto di qualità senza svenarti, il msi MAG 272F è oggi proposto con uno sconto del 45%, portando un monitor gaming FHD da 27" con pannello Rapid IPS e refresh a 200Hz alla portata di molti più budget.
Questo monitor è pensato per chi cerca fluidità estrema e immagini ricche di dettagli: il pannello Rapid IPS unisce tempi di risposta ridottissimi a colori intensi e angoli di visione ampi, mentre le tecnologie dedicate al comfort visivo limitano sfarfallio e luce blu, così da ridurre l’affaticamento negli utilizzi prolungati. Il design quasi senza cornici lo rende ideale anche per setup multi‑schermo puliti ed immersivi.
msi MAG 272F in offerta su Amazon con il 45% di sconto
Con la promo in corso puoi portarti a casa il msi MAG 272F a soli 109,00€ grazie a uno sconto del 45% rispetto al prezzo di listino, un valore molto aggressivo per un 27" FHD a 200Hz con pannello Rapid IPS. Nella fascia dei monitor gaming full HD questa cifra lo posiziona tra le soluzioni più interessanti per rapporto qualità/prezzo, soprattutto per chi punta a sfruttare al meglio le alte frequenze di aggiornamento in abbinata a PC o console compatibili. L’acquisto è gestito direttamente tramite Amazon, con i consueti vantaggi in termini di spedizione e gestione del reso.
Il monitor gaming con il pannello Rapid IPS e il refresh a 200Hz
Per chi vuole migliorare l’esperienza di gioco, questo monitor punta tutto su fluidità, colori e comfort visivo: ecco perché può risolvere diversi problemi tipici dei display base.
- Pannello Rapid IPS FHD da 27": la risoluzione 1920×1080 su diagonale da 27 pollici offre un buon equilibrio tra spazio di lavoro e carico sulla GPU, mentre la tecnologia Rapid IPS garantisce colori intensi e angoli di visione ampi, ideale per gaming e contenuti multimediali.
- Refresh rate a 200Hz e risposta 0,5ms (GtG, min.): la frequenza d’aggiornamento elevatissima e il tempo di risposta ultra ridotto riducono al minimo scie e motion blur, rendendo più reattivi FPS competitivi e titoli frenetici.
- Ampio gamut cromatico con sRGB al 115%: il supporto fino a 1,07 miliardi di colori (8 bit + FRC) offre una resa cromatica più ricca e precisa rispetto ai pannelli base, vantaggiosa sia per il gaming che per la visione di film e contenuti video.
- Tecnologie Anti-Flicker e Less Blue Light: la riduzione dello sfarfallio e della luce blu aiuta a contenere l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni davanti allo schermo, rendendo il monitor più confortevole nell’uso quotidiano.
- Contrasto nativo 1000:1 e dinamico 100.000.000:1 con AI Vision: il contrasto combinato alla funzione MSI AI Vision migliora luminosità e dettagli nelle aree scure, così le scene buie risultano più leggibili senza perdere informazioni.
- Design quasi senza cornici: la cornice ridotta sui lati rende il monitor adatto ai setup multi‑display, con una linea visiva più continua e un impatto estetico più moderno.
- Connettività DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b con CEC: le porte permettono di collegare facilmente PC, notebook e console, mentre il supporto CEC semplifica il controllo dei dispositivi con un solo telecomando nei setup da salotto.
- Joystick a 5 direzioni sul retro: il comando fisico dedicato rende più rapida e intuitiva la navigazione tra i menu OSD rispetto ai classici tasti allineati.
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FAQ
Sì, grazie al pannello Rapid IPS con refresh a 200Hz e tempo di risposta minimo di 0,5ms GtG, è pensato proprio per giochi frenetici.
Il monitor integra tecnologie Anti-Flicker e Less Blue Light che riducono sfarfallio e luce blu, aiutando a contenere l’affaticamento visivo.
Puoi collegare PC e console tramite DisplayPort 1.2a o HDMI 2.0b, entrambe in grado di gestire il segnale FHD a 200Hz.
Sì, il design quasi senza cornici è studiato per configurazioni multi‑monitor con bordi visivi ridotti tra i pannelli.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.