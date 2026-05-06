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Sconto del 34% e risparmi 51 euro su un monitor gaming compatto e reattivo. Offerta lampo da non perdere: scopri l’occasione e approfittane ora.

Amazon

L’offerta da tenere d’occhio oggi riguarda il MSI MAG 256F, un monitor gaming FHD da 24,5 pollici pensato per la massima reattività. Su Amazon è proposto con uno sconto del 34% che abbatte il prezzo e lo rende estremamente interessante per aggiornare la postazione.

MSI MAG 256F

Questo modello punta su immagini scorrevoli e colori precisi, con cornici ridotte per set‑up multi‑monitor e un’attenzione concreta al comfort visivo nelle sessioni prolungate. Il controllo con joystick a 5 vie rende immediate le regolazioni, mentre la connettività versatile si adatta senza sforzo a PC, console e laptop: un pacchetto equilibrato per chi cerca prestazioni senza complicazioni.

MSI MAG 256F in offerta su Amazon: sconto del 34%, risparmi 51 euro

L’offerta porta il prezzo a 99,00€, con un risparmio di 51 euro rispetto al listino. Un taglio del 34% su un monitor gaming orientato alla fluidità è raro: se vuoi un display scattante senza sforare il budget, è il momento giusto per agire.

Per cogliere l’occasione, puoi portarti a casa il MSI MAG 256F a 99,00€ e dare subito una marcia in più alla tua postazione.

Il monitor MSI con il pannello Rapid IPS a 180 Hz e il tempo di risposta 1ms GtG

Il cuore del MSI MAG 256F è il pannello Rapid IPS da 24,5 pollici in FHD (1920 x 1080), capace di 180 Hz e 1ms GtG per un tracciamento dei movimenti netto; il design quasi senza cornici favorisce configurazioni multi‑schermo. È anche HDR Ready per valorizzare i contenuti compatibili.

La resa cromatica è di livello grazie al 127% dello spazio sRGB e al supporto a 1,07 miliardi di colori (8‑bit + FRC). Le tecnologie Less Blue Light e Anti‑Flicker aiutano a limitare l’affaticamento visivo, mentre MSI AI Vision ottimizza luminosità e colori esaltando i dettagli nelle aree scure. Il contrasto nativo è 1000:1 con rapporto dinamico fino a 100M:1.

La connettività è completa con DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b (FHD@180 Hz) con CEC. Non mancano il pratico joystick a 5 vie per l’OSD e lo stand regolabile in inclinazione, così trovi subito l’assetto ideale.

MSI MAG 256F

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