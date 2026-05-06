Libero
OFFERTE

MSI, offerta super su questo monitor gaming: da prendere al volo

Sconto del 34% e risparmi 51 euro su un monitor gaming compatto e reattivo. Offerta lampo da non perdere: scopri l’occasione e approfittane ora.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Monitor gaming MSI MAG 256F nero su Amazon Amazon

L’offerta da tenere d’occhio oggi riguarda il MSI MAG 256F, un monitor gaming FHD da 24,5 pollici pensato per la massima reattività. Su Amazon è proposto con uno sconto del 34% che abbatte il prezzo e lo rende estremamente interessante per aggiornare la postazione.

MSI MAG 256F

MSI MAG 256F

99,00 €149,99 € -50,99 € (34%)

Questo modello punta su immagini scorrevoli e colori precisi, con cornici ridotte per set‑up multi‑monitor e un’attenzione concreta al comfort visivo nelle sessioni prolungate. Il controllo con joystick a 5 vie rende immediate le regolazioni, mentre la connettività versatile si adatta senza sforzo a PC, console e laptop: un pacchetto equilibrato per chi cerca prestazioni senza complicazioni.

Scopri le nostre offerte su Telegram

MSI MAG 256F in offerta su Amazon: sconto del 34%, risparmi 51 euro

L’offerta porta il prezzo a 99,00€, con un risparmio di 51 euro rispetto al listino. Un taglio del 34% su un monitor gaming orientato alla fluidità è raro: se vuoi un display scattante senza sforare il budget, è il momento giusto per agire.

Per cogliere l’occasione, puoi portarti a casa il MSI MAG 256F a 99,00€ e dare subito una marcia in più alla tua postazione.

Il monitor MSI con il pannello Rapid IPS a 180 Hz e il tempo di risposta 1ms GtG

Il cuore del MSI MAG 256F è il pannello Rapid IPS da 24,5 pollici in FHD (1920 x 1080), capace di 180 Hz e 1ms GtG per un tracciamento dei movimenti netto; il design quasi senza cornici favorisce configurazioni multi‑schermo. È anche HDR Ready per valorizzare i contenuti compatibili.

La resa cromatica è di livello grazie al 127% dello spazio sRGB e al supporto a 1,07 miliardi di colori (8‑bit + FRC). Le tecnologie Less Blue Light e Anti‑Flicker aiutano a limitare l’affaticamento visivo, mentre MSI AI Vision ottimizza luminosità e colori esaltando i dettagli nelle aree scure. Il contrasto nativo è 1000:1 con rapporto dinamico fino a 100M:1.

La connettività è completa con DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b (FHD@180 Hz) con CEC. Non mancano il pratico joystick a 5 vie per l’OSD e lo stand regolabile in inclinazione, così trovi subito l’assetto ideale.

MSI MAG 256F

MSI MAG 256F

99,00 €149,99 € -50,99 € (34%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Lenergy

Ti potrebbero interessare

Studio Bonardo

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963