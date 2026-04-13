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Monitor curvo da 31,5’’ ora in sconto al 43%: occasione da non perdere

Scopri l’offerta sul monitor curvo 31,5'' WQHD, 170Hz e 1ms con Adaptive Sync: oggi l'MSI G32CQ5P è in sconto su Amazon, ecco i punti forti della promo

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Monitor gaming MSI G32CQ5P curvo WQHD 31,5 pollici su Amazon Amazon

Offerta da non lasciarsi scappare per chi cerca un monitor gaming curvo capace di unire immersione e comfort. L’MSI G32CQ5P scende oggi di prezzo con uno sconto del 43% che rende questa soluzione particolarmente allettante. L’ampio pannello curvo avvolge la scena e restituisce una visuale coinvolgente, mentre la resa complessiva convince per nitidezza e fluidità.

Nell’uso quotidiano colpiscono la scorrevolezza dell’immagine, l’assenza di scie fastidiose nei giochi più rapidi e l’attenzione al benessere visivo, con tecnologie pensate per ridurre l’affaticamento durante le sessioni prolungate. La base regolabile e i comandi intuitivi aiutano a trovare subito la configurazione giusta sia per il lavoro sia per il divertimento.

MSI G32CQ5P

MSI G32CQ5P

199,00 €349,00 € -150,00 € (43%)

Monitor MSI in offerta su Amazon: sconto del 43%, risparmi circa 150 euro

Su Amazon trovi MSI G32CQ5P in offerta su Amazon a 199,00 euro grazie allo sconto del 43%. Il taglio di prezzo si traduce in un risparmio di circa 150 euro rispetto al valore pieno: un ottimo momento per aggiornare la postazione con un display ampio e pensato per il gaming.

La promozione è attiva direttamente sulla pagina prodotto: nessun passaggio complesso, basta aggiungere al carrello e approfittare del ribasso finché disponibile.

Il monitor con schermo curvo WQHD da 31,5" e refresh a 170Hz

L’MSI G32CQ5P è un 31,5" WQHD con curvatura 1500R e design senza cornice per un’area visiva ampia e immersiva. Il pannello VA 2560 x 1440 valorizza i contenuti con un contrasto nativo elevato (3000:1) e la funzione Night Vision che esalta i dettagli nelle scene scure.

La vocazione gaming è confermata dal refresh rate a 170Hz con Adaptive Sync e dal tempo di risposta di 1ms, per movimenti fluidi e precisi anche nei titoli competitivi. La resa cromatica è ampia e coinvolgente grazie al supporto fino a 1,07 miliardi di colori e copertura 115% sRGB. Non manca l’attenzione al comfort, con riduzione della luce blu e tecnologie anti-flicker per limitare l’affaticamento degli occhi.

La connettività include DisplayPort 1.2a (WQHD/170Hz) e HDMI 2.0b CEC (WQHD/144Hz), mentre sul retro trova posto un pratico joystick a 5 vie per la navigazione OSD. Il supporto regolabile su più assi permette di adattare facilmente l’altezza e l’inclinazione in base alla tua postazione.

MSI G32CQ5P

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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