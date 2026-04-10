Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Rapid IPS, 180Hz e 1ms: il monitor MSI G255F con colori vividi, Adaptive-Sync e funzioni occhi-friendly è oggi in offerta con sconto del 35% su Amazon

Amazon

Se cerchi un monitor gaming veloce e accessibile, il MSI G255F è oggi protagonista di un’offerta che merita attenzione: parliamo di uno sconto del 35%. Nella pratica, colpiscono subito la fluidità nelle scene veloci, i colori vividi e una resa d’immagine pulita che si apprezza sia nel gaming sia nell’uso quotidiano. Bene anche la cura costruttiva e l’installazione semplice, mentre il rapporto qualità/prezzo risulta particolarmente centrato, specie in promo.

È la scelta giusta per chi vuole un display scattante e pronto all’azione senza complicazioni: refresh elevato, risposta rapidissima e un’impronta estetica essenziale che si integra bene in qualsiasi setup.

MSI G255F

MSI G255F in offerta su Amazon: sconto del 35%

La promo taglia il prezzo del MSI G255F a 99,00€, con uno sconto del 35%. Per approfittarne subito, ecco il link dedicato: MSI G255F in offerta su Amazon a 99,00€. Parliamo di una cifra davvero interessante in rapporto a ciò che offre nella categoria dei FHD pensati per il gioco veloce.

Se desideri un monitor fluido e pronto agli eSport, questa proposta unisce prezzo competitivo e dotazione mirata al gaming, con un pacchetto di funzioni pensato anche per lunghe sessioni davanti allo schermo.

MSI G255F: Rapid IPS 180 Hz e 1 ms per il gaming

Il cuore del MSI G255F è il pannello Rapid IPS da 24,5" FHD (1920×1080), con refresh a 180 Hz e tempo di risposta 1 ms (GtG): una combinazione perfetta per titoli competitivi e scene frenetiche. L’Adaptive-Sync allinea dinamicamente GPU e display per un’azione più fluida, mentre il design "senza cornici" massimizza l’immersione.

La resa cromatica è curata con 16,7 milioni di colori e copertura 99% sRGB. Per il comfort visivo nelle sessioni più lunghe, non mancano Less Blue Light e tecnologia Anti-Flicker. In ambienti scuri, il tuner Night Vision enfatizza i dettagli nelle aree in ombra, aiutandoti a cogliere ciò che conta nelle scene più buie.

Completano la scheda le connessioni DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b con supporto fino a 180 Hz e la funzione HDMI CEC Profile Sync, utile per integrare facilmente PC, Mac e console con il profilo corretto. Un pacchetto solido e bilanciato per dare sprint al tuo setup senza compromessi.

MSI G255F

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui