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MSI G2422C, monitor gaming FHD curvo da 23,6 pollici con refresh rate a 180Hz, tempo di risposta di 1ms e tecnologia Adaptive Sync è in sconto del 34%.

Amazon

L’offerta su Amazon per il MSI G2422C è particolarmente interessante per chi cerca un monitor gaming curvo ad alte prestazioni a un prezzo accessibile. In questo momento il prodotto beneficia di uno sconto del 34%, che porta il costo finale a soli 99,00€, rendendolo una delle opzioni più appetibili nella fascia entry-to-mid per il gaming su PC e console.

MSI G2422C

Il monitor MSI punta tutto sull’esperienza immersiva: la curvatura 1500R e il design senza bordi riducono al minimo le distrazioni laterali e favoriscono una visione più naturale, ideale per le lunghe sessioni di gioco. Il pannello VA in risoluzione Full HD è pensato per garantire immagini fluide e reattive grazie al refresh rate di 180Hz e al tempo di risposta di 1ms, mentre tecnologie come Adaptive Sync, la gestione avanzata del contrasto e le funzioni dedicate alle scene scure contribuiscono a migliorare la visibilità nei titoli più frenetici e nelle ambientazioni poco illuminate.

MSI G2422C in offerta su Amazon con sconto del 34%

In questa fase di promozione puoi trovare il MSI G2422C a un prezzo di 99,00€, con uno sconto del 34% rispetto al listino. Per un monitor gaming curvo da 23,6 pollici con pannello VA, refresh a 180Hz e risposta a 1ms, si tratta di una cifra particolarmente competitiva nella sua categoria, soprattutto per chi vuole aggiornare la propria postazione senza spendere troppo.

Il prodotto è proposto su Amazon a un prezzo che lo colloca tra le soluzioni più convenienti per chi cerca un display dedicato al gaming con tecnologia Adaptive Sync e un buon livello di immersione grazie alla curvatura 1500R. Se stai valutando un upgrade rispetto a un vecchio monitor 60Hz, questa offerta permette di fare un salto di qualità significativo in termini di fluidità. Per tutti i dettagli e la disponibilità attuale, ti basta sapere che il MSI G2422C è disponibile con uno sconto del 34%, salvo esaurimento scorte o variazioni di prezzo improvvise tipiche delle promozioni online.

Il monitor gaming MSI con il pannello VA curvo e il refresh rate a 180Hz

Il cuore del MSI G2422C è il pannello VA curvo da 23,6 pollici con risoluzione FHD 1920×1080 in formato 16:9 e curvatura 1500R, pensata per avvolgere il campo visivo e offrire un’esperienza più coinvolgente nei giochi. Il design senza bordi aiuta a contenere le cornici e si presta bene anche a configurazioni multi-monitor, riducendo lo stacco visivo tra uno schermo e l’altro.

Dal lato prestazioni, il refresh rate di 180Hz abbinato a un tempo di risposta di 1ms permette un tracciamento estremamente fluido dei movimenti, ideale per FPS competitivi e titoli veloci. La tecnologia Adaptive Sync contribuisce a ridurre tearing e stuttering sincronizzando il refresh del monitor con il frame rate della GPU. Il pannello offre inoltre un ampio gamut con 16,7 milioni di colori e copertura del 108% sRGB, mentre le funzioni Less Blue Light PRO e anti-flicker sono pensate per diminuire l’affaticamento visivo durante le lunghe sessioni.

Molto interessante anche la gestione del contrasto: il rapporto nativo di 3000:1 è affiancato da un contrasto dinamico fino a 1:100M, con la funzione MSI Night Vision che interviene per evidenziare i dettagli nelle aree più scure delle scene, utile negli sparatutto e nei giochi con ambientazioni notturne. Sul fronte connettività trovi una DisplayPort 1.2a e due HDMI 2.0b CEC, compatibili con PC, Mac, console e laptop. Sul retro è presente anche un joystick a 5 vie per la navigazione rapida nei menu OSD e uno stand regolabile in inclinazione, così da adattare il monitor alla posizione di utilizzo.

MSI G2422C

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