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ASUS TUF GAMING VG27VQM1B, monitor gaming curvo FHD da 27" con refresh fino a 280 Hz e risposta di 1 ms è in offerta con sconto del 52%.

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Sessioni di gioco lunghe, immagini sfocate nei momenti decisivi e reattività non all’altezza possono rovinare anche il titolo più bello. Per chi vuole un’esperienza più fluida e immersiva oggi l’ASUS TUF GAMING VG27VQM1B è proposto con uno sconto del 52%, rendendo molto più accessibile un monitor curvo da 27 pollici pensato proprio per il gaming competitivo.

Questo modello della linea TUF di ASUS è progettato per offrire un gameplay immersivo grazie al pannello curvo 1500R Full HD, che avvolge il campo visivo e aiuta a concentrarsi sull’azione. La combinazione tra frequenza di aggiornamento fino a 280 Hz, tempo di risposta di 1 ms (GTG) e tecnologie dedicate come ASUS Extreme Low Motion Blur e FreeSync Premium punta a ridurre al minimo scie e tearing, così da sfruttare al meglio le prestazioni della tua scheda video. Funzioni come Shadow Boost migliorano inoltre la visibilità nelle aree scure, elemento chiave negli sparatutto competitivi e in tutti i giochi dove ogni dettaglio può fare la differenza.

ASUS TUF GAMING VG27VQM1B in offerta su Amazon: sconto del 52% e prezzo crollato

In questo momento l’ASUS TUF GAMING VG27VQM1B è proposto a 119,99€ grazie a uno sconto del 52% sul prezzo di listino, una cifra molto aggressiva per un monitor curvo da 27 pollici pensato per i giocatori più esigenti. A questa fascia di prezzo è raro trovare un modello che combini refresh rate fino a 280 Hz e tempo di risposta di 1 ms (GTG), caratteristiche tipiche di dispositivi ben più costosi. Considerando la diagonale da 27 pollici e la risoluzione Full HD, si tratta di una soluzione adatta a chi punta alla massima fluidità e vuole sfruttare frame rate elevati nelle competizioni online.

Se stai cercando un display pensato per il gaming competitivo, il monitor ASUS TUF GAMING VG27VQM1B è disponibile con uno sconto del 52% che lo rende una delle proposte più interessanti della sua categoria. La combinazione tra curvatura 1500R e tecnologie specifiche per ridurre ghosting e tearing lo rende adatto sia agli eSport sia ai titoli single player veloci, offrendo un rapporto qualità/prezzo particolarmente competitivo nella fascia dei monitor gaming FHD.

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Approfitta ora dell’offerta ASUS TUF GAMING VG27VQM1B

Il monitor gaming ASUS con la frequenza di 280 Hz e il tempo di risposta di 1 ms

Se giochi spesso online e ti capita di perdere colpi per colpa di scie e micro-scatti, un monitor pensato per il gaming competitivo può fare la differenza in termini di fluidità e reattività.

Monitor da gaming curvo Full HD 1500R da 27 pollici : la curvatura avvolge il campo visivo e rende più naturale seguire l’azione, aumentando l’immersione nelle partite e riducendo gli spostamenti dell’occhio ai bordi dello schermo.

: la curvatura avvolge il campo visivo e rende più naturale seguire l’azione, aumentando l’immersione nelle partite e riducendo gli spostamenti dell’occhio ai bordi dello schermo. Frequenza di aggiornamento ultraveloce fino a 280 Hz : consente di visualizzare molti più fotogrammi al secondo rispetto ai monitor tradizionali, offrendo un vantaggio concreto negli eSport e nei giochi frenetici dove la rapidità di reazione è tutto.

: consente di visualizzare molti più fotogrammi al secondo rispetto ai monitor tradizionali, offrendo un vantaggio concreto negli eSport e nei giochi frenetici dove la rapidità di reazione è tutto. Tempo di risposta di 1 ms (GTG) con tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur : riduce ghosting e sfocature nei movimenti rapidi, così puoi tracciare meglio i bersagli e avere immagini più nitide anche durante le scene più concitate.

: riduce ghosting e sfocature nei movimenti rapidi, così puoi tracciare meglio i bersagli e avere immagini più nitide anche durante le scene più concitate. FreeSync Premium con VRR attivo di default : sincronizza la frequenza del monitor con quella della scheda video compatibile, limitando tearing e stuttering e rendendo la resa visiva più fluida, soprattutto con frame rate variabili.

: sincronizza la frequenza del monitor con quella della scheda video compatibile, limitando tearing e stuttering e rendendo la resa visiva più fluida, soprattutto con frame rate variabili. Tecnologia Shadow Boost : schiarisce in modo mirato le zone scure senza bruciare le parti già luminose, permettendoti di distinguere meglio i dettagli nelle ombre e individuare più facilmente avversari e oggetti nascosti.

: schiarisce in modo mirato le zone scure senza bruciare le parti già luminose, permettendoti di distinguere meglio i dettagli nelle ombre e individuare più facilmente avversari e oggetti nascosti. Progettato per giocatori professionisti: l’insieme di curvatura, alta frequenza di aggiornamento, risposta rapida e tecnologie anti-motion blur è pensato per chi vuole una postazione da gaming competitiva a un prezzo più accessibile.

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ASUS TUF GAMING VG27VQM1B, offerta lampo con sconto del 52%: approfitta subito prima che le scorte finiscano.

FAQ L’ASUS TUF GAMING VG27VQM1B è adatto al gaming competitivo online? Sì, è pensato per il gaming competitivo grazie a frequenza fino a 280 Hz, risposta di 1 ms e tecnologie per ridurre ghosting e tearing. Che tipo di esperienza offre il pannello curvo dell’ASUS TUF GAMING VG27VQM1B? La curvatura 1500R rende l’immagine più avvolgente e aiuta a concentrarsi sull’azione migliorando l’immersione nei giochi. L’ASUS TUF GAMING VG27VQM1B supporta la tecnologia FreeSync? Sì, integra FreeSync Premium con VRR attivo di default per una visione più fluida e senza tearing con GPU compatibili. Come aiuta la funzione Shadow Boost nell’ASUS TUF GAMING VG27VQM1B? Shadow Boost schiarisce le aree scure senza sovraesporre le parti luminose, migliorando la visibilità di nemici e dettagli nelle ombre.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.