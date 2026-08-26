ASUS, crolla a metà prezzo il monitor curvo FHD da 27’’ per il gaming
ASUS TUF GAMING VG27VQM1B, monitor gaming curvo FHD da 27" con refresh fino a 280 Hz e risposta di 1 ms è in offerta con sconto del 52%.
Sessioni di gioco lunghe, immagini sfocate nei momenti decisivi e reattività non all’altezza possono rovinare anche il titolo più bello. Per chi vuole un’esperienza più fluida e immersiva oggi l’ASUS TUF GAMING VG27VQM1B è proposto con uno sconto del 52%, rendendo molto più accessibile un monitor curvo da 27 pollici pensato proprio per il gaming competitivo.
Questo modello della linea TUF di ASUS è progettato per offrire un gameplay immersivo grazie al pannello curvo 1500R Full HD, che avvolge il campo visivo e aiuta a concentrarsi sull’azione. La combinazione tra frequenza di aggiornamento fino a 280 Hz, tempo di risposta di 1 ms (GTG) e tecnologie dedicate come ASUS Extreme Low Motion Blur e FreeSync Premium punta a ridurre al minimo scie e tearing, così da sfruttare al meglio le prestazioni della tua scheda video. Funzioni come Shadow Boost migliorano inoltre la visibilità nelle aree scure, elemento chiave negli sparatutto competitivi e in tutti i giochi dove ogni dettaglio può fare la differenza.
ASUS TUF GAMING VG27VQM1B in offerta su Amazon: sconto del 52% e prezzo crollato
In questo momento l’ASUS TUF GAMING VG27VQM1B è proposto a 119,99€ grazie a uno sconto del 52% sul prezzo di listino, una cifra molto aggressiva per un monitor curvo da 27 pollici pensato per i giocatori più esigenti. A questa fascia di prezzo è raro trovare un modello che combini refresh rate fino a 280 Hz e tempo di risposta di 1 ms (GTG), caratteristiche tipiche di dispositivi ben più costosi. Considerando la diagonale da 27 pollici e la risoluzione Full HD, si tratta di una soluzione adatta a chi punta alla massima fluidità e vuole sfruttare frame rate elevati nelle competizioni online.
Se stai cercando un display pensato per il gaming competitivo, il monitor ASUS TUF GAMING VG27VQM1B è disponibile con uno sconto del 52% che lo rende una delle proposte più interessanti della sua categoria. La combinazione tra curvatura 1500R e tecnologie specifiche per ridurre ghosting e tearing lo rende adatto sia agli eSport sia ai titoli single player veloci, offrendo un rapporto qualità/prezzo particolarmente competitivo nella fascia dei monitor gaming FHD.
Approfitta ora dell’offerta ASUS TUF GAMING VG27VQM1B
Il monitor gaming ASUS con la frequenza di 280 Hz e il tempo di risposta di 1 ms
Se giochi spesso online e ti capita di perdere colpi per colpa di scie e micro-scatti, un monitor pensato per il gaming competitivo può fare la differenza in termini di fluidità e reattività.
- Monitor da gaming curvo Full HD 1500R da 27 pollici: la curvatura avvolge il campo visivo e rende più naturale seguire l’azione, aumentando l’immersione nelle partite e riducendo gli spostamenti dell’occhio ai bordi dello schermo.
- Frequenza di aggiornamento ultraveloce fino a 280 Hz: consente di visualizzare molti più fotogrammi al secondo rispetto ai monitor tradizionali, offrendo un vantaggio concreto negli eSport e nei giochi frenetici dove la rapidità di reazione è tutto.
- Tempo di risposta di 1 ms (GTG) con tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur: riduce ghosting e sfocature nei movimenti rapidi, così puoi tracciare meglio i bersagli e avere immagini più nitide anche durante le scene più concitate.
- FreeSync Premium con VRR attivo di default: sincronizza la frequenza del monitor con quella della scheda video compatibile, limitando tearing e stuttering e rendendo la resa visiva più fluida, soprattutto con frame rate variabili.
- Tecnologia Shadow Boost: schiarisce in modo mirato le zone scure senza bruciare le parti già luminose, permettendoti di distinguere meglio i dettagli nelle ombre e individuare più facilmente avversari e oggetti nascosti.
- Progettato per giocatori professionisti: l’insieme di curvatura, alta frequenza di aggiornamento, risposta rapida e tecnologie anti-motion blur è pensato per chi vuole una postazione da gaming competitiva a un prezzo più accessibile.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
ASUS TUF GAMING VG27VQM1B, offerta lampo con sconto del 52%: approfitta subito prima che le scorte finiscano.
FAQ
Sì, è pensato per il gaming competitivo grazie a frequenza fino a 280 Hz, risposta di 1 ms e tecnologie per ridurre ghosting e tearing.
La curvatura 1500R rende l’immagine più avvolgente e aiuta a concentrarsi sull’azione migliorando l’immersione nei giochi.
Sì, integra FreeSync Premium con VRR attivo di default per una visione più fluida e senza tearing con GPU compatibili.
Shadow Boost schiarisce le aree scure senza sovraesporre le parti luminose, migliorando la visibilità di nemici e dettagli nelle ombre.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.