Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lo schermo Ausu TUF da gaming con diagonale da 25 pollici e refresh rate fino a 25 pollici è in promo con uno sconto del 41% e costa meno di 100 euro.

Amazon

Sessioni di gaming competitive con immagini sfocate o scatti improvvisi possono rovinare anche la partita meglio preparata. Oggi il monitor ASUS TUF GAMING VG259QMR5A è proposto con uno sconto del 41%, portando un pannello Fast IPS Full HD da 24,5" e refresh fino a 310 Hz in una fascia di prezzo molto più accessibile per chi gioca su PC o console.

Questo modello della serie TUF è pensato per chi vuole un’esperienza fluida nei titoli competitivi, con un tempo di risposta fino a 0,3 ms (GTG) e un ampio supporto alle tecnologie di sincronizzazione come FreeSync Premium, G-SYNC e VRR. Il pannello Fast IPS aiuta a mantenere colori e angoli di visione convincenti anche durante le azioni più rapide, mentre le funzioni di gestione via DisplayWidget Center permettono di regolare il monitor direttamente dal mouse, senza passare dai menu fisici.

ASUS TUF GAMING VG259QMR5A in offerta su Amazon: sconto del 41%

Considerando le sue specifiche, il monitor ASUS TUF GAMING VG259QMR5A si posiziona come una soluzione aggressiva per il gaming competitivo: con il refresh fino a 310 Hz e il tempo di risposta di 0,3 ms (GTG), è studiato per chi cerca la massima fluidità nei giochi veloci. Grazie allo sconto del 41%, puoi acquistare l’ASUS TUF GAMING VG259QMR5A a 99,99€, una cifra particolarmente interessante per un monitor FHD Fast IPS dotato anche di altoparlanti integrati e di una buona dotazione di porte, con DisplayPort 1.4, due HDMI 2.0 e uscita audio.

Amazon

Approfitta subito dell’offerta ASUS TUF GAMING VG259QMR5A

Il monitor ASUS con il pannello Fast IPS e il refresh fino a 310 Hz

Se cerchi un display che ti aiuti a seguire ogni azione in tempo reale senza scie o tearing, questo modello della linea TUF mette insieme diverse tecnologie pensate proprio per il gaming frenetico.

Schermo da 24,5" Full HD Fast IPS (1920×1080) : la diagonale compatta ti consente di avere tutto il campo di battaglia sotto controllo senza muovere troppo lo sguardo, ideale per FPS e MOBA.

: la diagonale compatta ti consente di avere tutto il campo di battaglia sotto controllo senza muovere troppo lo sguardo, ideale per FPS e MOBA. Frequenza di aggiornamento OC fino a 310 Hz : un numero elevatissimo di fotogrammi al secondo per visualizzare le animazioni in modo più fluido e reattivo, dandoti un vantaggio percepibile negli scontri online.

: un numero elevatissimo di fotogrammi al secondo per visualizzare le animazioni in modo più fluido e reattivo, dandoti un vantaggio percepibile negli scontri online. Tempo di risposta di 0,3 ms (GTG) : riduce al minimo il motion blur, così i bersagli in rapido movimento risultano più nitidi e facili da tracciare.

: riduce al minimo il motion blur, così i bersagli in rapido movimento risultano più nitidi e facili da tracciare. Tecnologie ASUS Extreme Low Motion Blur, FreeSync Premium, G-SYNC e VRR : lavorano insieme per contenere ghosting e tearing, mantenendo l’immagine stabile anche quando il frame rate oscilla.

: lavorano insieme per contenere ghosting e tearing, mantenendo l’immagine stabile anche quando il frame rate oscilla. DisplayWidget Center : permette di cambiare profili, luminosità e altre impostazioni direttamente da Windows con il mouse, velocizzando l’adattamento del monitor ai vari giochi.

: permette di cambiare profili, luminosità e altre impostazioni direttamente da Windows con il mouse, velocizzando l’adattamento del monitor ai vari giochi. TUF Gaming A.I : le funzioni basate su AI sono pensate per ottimizzare l’esperienza di gioco, intervenendo automaticamente su alcuni parametri di visualizzazione.

: le funzioni basate su AI sono pensate per ottimizzare l’esperienza di gioco, intervenendo automaticamente su alcuni parametri di visualizzazione. Connettività estesa con DisplayPort 1.4, due HDMI 2.0, jack audio e doppi altoparlanti: puoi collegare PC e console contemporaneamente, sfruttare l’uscita audio per le cuffie o usare gli speaker integrati quando non vuoi indossarle.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

ASUS TUF GAMING VG259QMR5A, approfitta subito dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ Quanti pollici misura il monitor ASUS TUF GAMING VG259QMR5A? Il monitor ASUS TUF GAMING VG259QMR5A ha una diagonale di 24,5 pollici in risoluzione Full HD. Qual è la frequenza di aggiornamento massima del monitor ASUS TUF GAMING VG259QMR5A? La frequenza di aggiornamento può essere overcloccata fino a 310 Hz per un'esperienza di gioco molto fluida. Qual è il tempo di risposta del monitor ASUS TUF GAMING VG259QMR5A? Il tempo di risposta dichiarato è di 0,3 ms (GTG), ideale per ridurre il motion blur nei giochi veloci. Quali porte di connessione offre il monitor ASUS TUF GAMING VG259QMR5A? Dispone di una DisplayPort 1.4, due HDMI 2.0, un jack audio e due altoparlanti integrati.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.