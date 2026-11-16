ASUS ROG STRIX, il monitor OLED da gaming con un'offerta da Black Friday
Il monitor da gamgin ASUS ROG STRIX OLED da 27 pollici è in offerta con uno sconto speciale e fai un super affare.
Quando le immagini in movimento risultano sfocate, seguire l’azione nei giochi veloci diventa più difficile. Il monitor ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDMGR è disponibile con uno sconto del 31%, per chi cerca un display gaming ad alte prestazioni.
Il pannello WOLED da 26,5 pollici abbina la risoluzione 2560 x 1440 a una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Il tempo di risposta minimo dichiarato è di 0,3 ms; inoltre, la tecnologia ELMB di ASUS è progettata per ridurre ghosting e sfocatura del movimento. Per gestire le impostazioni, DisplayWidget Center permette di accedere con il mouse alle funzioni OLED Care Pro. La tecnologia OLED Anti-Flicker offre tre intervalli di frequenza per ridurre lo sfarfallio quando il frame rate varia.
ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDMGR: sconto del 31% e circa 148 euro di risparmio
Il monitor è proposto a 329 euro, con uno sconto indicato del 31%: la riduzione corrisponde a circa 148 euro rispetto al prezzo di riferimento implicato dalla percentuale. Il pannello WOLED QHD e il refresh rate a 240 Hz lo rendono adatto a chi vuole un’esperienza di gioco fluida, mentre il tempo di risposta minimo di 0,3 ms e la riduzione del motion blur sono pensati per mantenere più nitidi i movimenti rapidi. Puoi acquistare il monitor ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDMGR a 329 euro. Le informazioni disponibili non specificano scadenza della promozione, coupon, rate, vantaggi Prime o tempi di reso.
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Il monitor ASUS con il pannello WOLED QHD e il refresh rate a 240 Hz
Per chi gioca a titoli ricchi di azione, fluidità e leggibilità dei movimenti possono fare la differenza nell’esperienza quotidiana. Ecco le caratteristiche del monitor e i vantaggi che puntano a offrire:
- Pannello WOLED da 26,5 pollici e risoluzione 2560 x 1440: combina una superficie ampia con una definizione QHD, per giocare e seguire i dettagli a schermo.
- Frequenza di aggiornamento di 240 Hz: è progettata per rendere più fluide le scene di gioco con movimenti rapidi.
- Tempo di risposta minimo di 0,3 ms ed ELMB: la tecnologia ASUS interviene per ridurre ghosting e sfocatura, aiutando a mantenere più nitida l’azione anche con frame rate elevati.
- OLED Care Pro e DisplayWidget Center: le funzioni OLED Care Pro sono accessibili tramite l’applicazione, che consente anche di regolare le impostazioni usando il mouse.
- OLED Anti-Flicker e connettività estesa: tre intervalli di frequenza aiutano a ridurre lo sfarfallio durante le variazioni del frame rate; sono presenti DisplayPort 1.4, due HDMI 2.1, due porte USB-A 3.2 tramite hub e jack audio.
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FAQ
La risoluzione indicata è 2560 x 1440 pixel.
Il monitor ha una frequenza di aggiornamento di 240 Hz.
Sono presenti una DisplayPort 1.4, due HDMI 2.1, un hub con due porte USB-A 3.2 e un jack audio.
Sì, la tecnologia ASUS ELMB è progettata per ridurre ghosting e sfocatura del movimento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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