Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il monitor da gamgin ASUS ROG STRIX OLED da 27 pollici è in offerta con uno sconto speciale e fai un super affare.

Amazon

Quando le immagini in movimento risultano sfocate, seguire l’azione nei giochi veloci diventa più difficile. Il monitor ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDMGR è disponibile con uno sconto del 31%, per chi cerca un display gaming ad alte prestazioni.

Il pannello WOLED da 26,5 pollici abbina la risoluzione 2560 x 1440 a una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Il tempo di risposta minimo dichiarato è di 0,3 ms; inoltre, la tecnologia ELMB di ASUS è progettata per ridurre ghosting e sfocatura del movimento. Per gestire le impostazioni, DisplayWidget Center permette di accedere con il mouse alle funzioni OLED Care Pro. La tecnologia OLED Anti-Flicker offre tre intervalli di frequenza per ridurre lo sfarfallio quando il frame rate varia.

ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDMGR: sconto del 31% e circa 148 euro di risparmio

Il monitor è proposto a 329 euro, con uno sconto indicato del 31%: la riduzione corrisponde a circa 148 euro rispetto al prezzo di riferimento implicato dalla percentuale. Il pannello WOLED QHD e il refresh rate a 240 Hz lo rendono adatto a chi vuole un’esperienza di gioco fluida, mentre il tempo di risposta minimo di 0,3 ms e la riduzione del motion blur sono pensati per mantenere più nitidi i movimenti rapidi. Puoi acquistare il monitor ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDMGR a 329 euro. Le informazioni disponibili non specificano scadenza della promozione, coupon, rate, vantaggi Prime o tempi di reso.

Amazon

Acquista ora il monitor ROG STRIX in offerta

Il monitor ASUS con il pannello WOLED QHD e il refresh rate a 240 Hz

Per chi gioca a titoli ricchi di azione, fluidità e leggibilità dei movimenti possono fare la differenza nell’esperienza quotidiana. Ecco le caratteristiche del monitor e i vantaggi che puntano a offrire:

Pannello WOLED da 26,5 pollici e risoluzione 2560 x 1440 : combina una superficie ampia con una definizione QHD, per giocare e seguire i dettagli a schermo.

: combina una superficie ampia con una definizione QHD, per giocare e seguire i dettagli a schermo. Frequenza di aggiornamento di 240 Hz : è progettata per rendere più fluide le scene di gioco con movimenti rapidi.

: è progettata per rendere più fluide le scene di gioco con movimenti rapidi. Tempo di risposta minimo di 0,3 ms ed ELMB : la tecnologia ASUS interviene per ridurre ghosting e sfocatura, aiutando a mantenere più nitida l’azione anche con frame rate elevati.

: la tecnologia ASUS interviene per ridurre ghosting e sfocatura, aiutando a mantenere più nitida l’azione anche con frame rate elevati. OLED Care Pro e DisplayWidget Center : le funzioni OLED Care Pro sono accessibili tramite l’applicazione, che consente anche di regolare le impostazioni usando il mouse.

: le funzioni OLED Care Pro sono accessibili tramite l’applicazione, che consente anche di regolare le impostazioni usando il mouse. OLED Anti-Flicker e connettività estesa: tre intervalli di frequenza aiutano a ridurre lo sfarfallio durante le variazioni del frame rate; sono presenti DisplayPort 1.4, due HDMI 2.1, due porte USB-A 3.2 tramite hub e jack audio.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto sul monitor ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDMGR: offerta lampo.

FAQ Qual è la risoluzione del monitor ASUS ROG STRIX OLED XG27AQDMGR? La risoluzione indicata è 2560 x 1440 pixel. Qual è la frequenza di aggiornamento del monitor? Il monitor ha una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Quali connessioni sono disponibili? Sono presenti una DisplayPort 1.4, due HDMI 2.1, un hub con due porte USB-A 3.2 e un jack audio. Il monitor integra una tecnologia per ridurre la sfocatura nei giochi? Sì, la tecnologia ASUS ELMB è progettata per ridurre ghosting e sfocatura del movimento.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.