Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Sconto del 43% e prezzo a 79,00€ per il monitor 23,8'' FHD 180Hz. IPS, HDR10 e G-Sync compatibile: occasione da cogliere subito.

Amazon

L’offerta giusta per chi cerca un monitor gaming scattante e compatto. L’AOC 24G4XED oggi è proposto con uno sconto del 43% che rende l’acquisto particolarmente allettante senza rinunciare alle funzioni essenziali per giocare e lavorare.

AOC 24G4XED

La resa cromatica del pannello IPS spicca per colori vividi, contrasti convincenti e ampi angoli di visione. Nel gaming, la combinazione tra frequenza a 180Hz e compatibilità G-Sync assicura scorrimenti fluidi e assenza di tearing, con tempi di risposta fulminei. Comodi gli speaker integrati per uso quotidiano, mentre l’OSD offre profili preimpostati e filtri come Low Blue e Flicker-Free, gestiti da tasti fisici semplici e immediati. La dotazione di porte (2x HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4) facilita il collegamento a PC e console, e lo stand fisso risulta stabile nell’uso di tutti i giorni.

AOC 24G4XED in offerta su Amazon: sconto del 43%

Questa promo porta il prezzo a 79,00€, un ribasso deciso reso possibile dallo sconto del 43%. Se stai aggiornando la postazione senza spendere troppo, puoi portarti a casa l’AOC 24G4XED a soli 79,00€ e goderti sessioni di gioco più fluide fin da subito.

Il monitor AOC con il pannello Fast IPS a 180Hz e la compatibilità G-Sync

Il cuore tecnico è un 23,8 pollici FHD (1920×1080) con pannello Fast IPS capace di 180Hz e 0,5ms MPRT, pensato per mantenere alta la reattività in scena. La gestione della sincronia è affidata ad Adaptive Sync con G-Sync Compatible, mentre il supporto HDR10 amplia la dinamica per contenuti più brillanti. Per il comfort visivo trovi Flicker-Free e Low Blue Mode, più un display opaco con ampi angoli di visione.

La connettività comprende 2x HDMI 2.0 e 1x DisplayPort 1.4, c’è l’uscita cuffie e la compatibilità VESA 100×100 con supporto rimovibile. Non mancano 2 altoparlanti da 2W integrati. Il pannello offre 300 cd/m² di luminosità e 1000:1 di contrasto. In confezione sono previsti il monitor, il cavo di alimentazione, il CD driver e la scheda di garanzia.

AOC 24G4XED

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui