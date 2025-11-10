Monitor 27” in sconto: le 10 offerte 144/165 Hz di oggi

Appassionato di digital e tecnologia, dopo una laurea in ingegneria informatica, si è specializzato nel Web Marketing. Da oltre 10 anni lavora come SEO e su progetti di affiliazione. Appassionato di fotografia, per Libero Tecnologia scrive guide all'acquisto e approfondimenti sui prodotti tech del momento.

I monitor 27 pollici con refresh rate elevato sono ideali per gaming fluido e lavoro multitasking. In questa guida trovi i modelli più interessanti in sconto oggi, con dettagli su pannello, ergonomia e porte.

Perché scegliere un monitor 27" con refresh alto?

I monitor da 27" rappresentano il formato ideale per molti utenti: abbastanza grandi per offrire un’ottima esperienza immersiva, ma non così ingombranti da occupare l’intera scrivania. Quando a questa diagonale si abbina un refresh rate da 144 Hz o 165 Hz, il risultato è un’esperienza visiva estremamente fluida, perfetta per videogiochi competitivi ma anche per editing video, produttività avanzata e design grafico.

I vantaggi principali includono:

Maggiore fluidità durante il gaming, in particolare negli FPS e nei MOBA;

Scrolling più fluido e naturale durante la navigazione e il lavoro;

Riduzione dello stuttering e del motion blur.

I 10 migliori monitor 27" 144/165 Hz

AOC 27G2SPAE: pannello IPS da 27", risoluzione Full HD, refresh rate fino a 165 Hz, tempo di risposta 1 ms. Design aggressivo e ottimo rapporto qualità/prezzo. Ideale per chi cerca fluidità a basso costo.

AOC Gaming 27G2SPAE - Monitor FHD da 27 pollici, 165 Hz, 1 ms MPRT, FreeSync, G-Sync Compatible, altoparlante (1920 x 1080, VGA, HDMI, DisplayPort) Nero/Rosso

ASUS VG27AQZ: schermo da 27" QHD (2560×1440), 165 Hz, pannello IPS, compatibile G‑Sync. Perfetto per chi vuole prestazioni elevate in giochi FPS e MOBA.

ASUS TUF Gaming VG27AQZ Monitor Gaming 27”, WQHD (2560x1440), 165Hz, IPS, Tempo di Risposta 1ms, G-SYNC, Adaptive Sync, Extreme Low Motion Blur, HDR10, Regolabile, Nero

LG UltraGear 27GR75Q-B: display IPS QHD da 27", 165 Hz, tempo di risposta 1 ms, con supporto FreeSync Premium. Ottimo per competitive gaming e qualità visiva.

LG 27GR75Q UltraGear Gaming Monitor 27" QHD IPS HDR 10, 2560x1440, 1ms, G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium 165Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Flicker Safe, Nero

KOORUI 27E6QC: monitor curvo da 27" con risoluzione QHD, 165 Hz, pannello VA. Ampio angolo di visione e buona resa cromatica. Una delle scelte più economiche in questa categoria.

KOORUI Monitor Gaming 27 Pollici, Curvo 1500R 2560X1440 (QHD), 180HZ 1ms Mornitor, DCI-P3 90%, Pannello ultra Sottile, Inclinazione Regolabile, Supporta HDMI/DP

Samsung Odyssey G5 C27G55TQWR: display curvo 1000R da 27", QHD, 144 Hz. Design futuristico e buon contrasto. Ideale per giochi immersivi.

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C27G55), Curvo (1000R), 27", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144Hz, 1ms (MPRT), FreeSync Premium, HDMI, DP, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free

BenQ Mobiuz EX2710Q: schermo IPS QHD da 27", 165 Hz, HDRi, speaker integrati. Adatto sia al gaming che all’intrattenimento multimediale.

BenQ MOBIUZ EX2710Q Monitor Gaming (27 pollici, IPS, 2K, 165 Hz 1ms HDR 400, FreeSync Premium, 144 Hz compatibile)

Dell P2725H: monitor da 27" Full HD (1920×1080) con pannello IPS a 100 Hz e tempo di risposta di 5 ms. Copertura del 99% sRGB e ampia connettività con USB-C, DisplayPort, HDMI, VGA e 4 porte USB, ideale per chi cerca qualità d’immagine e versatilità in ambito lavorativo e multimediale.

Dell P2725H 27" Full HD (1920x1080) Monitor, 100Hz, IPS, 5ms, 99% sRGB, USB-C, DisplayPort, HDMI, VGA, 4x USB, 3 Anni di Garanzia, Nero

MSI G274F: display piatto da 27" Full HD, 180 Hz, tempo di risposta rapido e basso input lag. Scelta ottimale per esports.

MSI G274F Monitor Gaming 27", 180 Hz, 1ms, Rapid IPS, FHD (1920x1080), G-Sync Compatibile, Console Mode, DP 1.2a, HDMI 2.0 - Night Vision, Anti-flickr, Less Blue light

KOORUI E2711F: monitor da 27" Full HD (1920×1080) con pannello IPS a 100 Hz e tempo di risposta di 5 ms. Dotato di Adaptive Sync, inclinazione regolabile e design ultrasottile, offre un’ottima fluidità e resa cromatica per l’uso quotidiano e il gaming leggero.

KOORUI E2711F Monitor PC 27 pollici, Full HD IPS 100HZ, 5ms, 1920x1080, Schermo PC HDMI1.4 e VGA, VESA 100x100 mm, Adaptive Sync, Inclinazione Regolabile, Pannello ultra Sottile

AOC Q27G2S: monitor da 27" QHD (2560×1440) con pannello IPS a 165 Hz e 1 ms MPRT, compatibile G-Sync/FreeSync. Ottimo equilibrio tra fluidità e resa cromatica a un prezzo accessibile.

AOC Gaming Q27G2S - Monitor QHD 27", 2560 x 1440, 165 Hz, IPS, 350 cd/m², Adaptive Sync, 1 ms, 2xHDMI, DisplayPort,anteriore nero opaco, nero/rosso

Perché scegliere un monitor 144/165 Hz

Un refresh rate elevato è fondamentale per i gamer: 144Hz o 165Hz permettono una risposta immediata e movimenti fluidi. Se abbini il monitor a una GPU potente, noterai una differenza enorme soprattutto negli FPS e nei titoli competitivi.

Con Prime Gaming hai accesso a titoli gratuiti ogni mese, contenuti esclusivi per giochi come League of Legends, FIFA, GTA Online e molto altro. Una combinazione ideale con il tuo nuovo monitor ad alte prestazioni.

Come scegliere il monitor giusto

Per fare un acquisto consapevole, è importante valutare:

1. Tipo di pannello: gli IPS offrono colori brillanti e ampi angoli di visione, i VA hanno neri più profondi e contrasto superiore. I TN, ormai poco diffusi, privilegiano solo la velocità.

2. Risoluzione: FHD (1920×1080) è sufficiente per gaming base e produttività. QHD (2560×1440) è oggi lo standard ideale per i 27" — più spazio sullo schermo e maggiore dettaglio.

3. Ergonomia: regolazione in altezza, inclinazione e rotazione sono elementi fondamentali per evitare affaticamento durante l’uso prolungato.

4. Porte: assicurati che ci siano HDMI, DisplayPort e magari USB-C se lavori da laptop. Alcuni modelli includono anche hub USB per periferiche.

Accessori utili da abbinare

Per sfruttare al massimo il tuo nuovo monitor, valuta anche:

Bracci da scrivania regolabili per una postazione più ergonomica;

Cavi DisplayPort o HDMI di qualità per supportare pienamente i 144/165 Hz;

Schede grafiche compatibili con FreeSync o G-Sync;

Tappetini estesi per una scrivania ordinata e con più superficie di gioco.

Un monitor da 27" a 144 o 165 Hz rappresenta un eccellente investimento per chi gioca, lavora o crea contenuti. I modelli di oggi offrono pannelli di qualità, porte versatili e prezzi competitivi. Controllare le offerte aggiornate può fare la differenza tra un buon acquisto e un affare vero.

Domande frequenti

È meglio 144 Hz o 165 Hz? Entrambi offrono un’esperienza fluida, ma i 165 Hz hanno un leggero vantaggio in reattività. La differenza è più evidente in giochi competitivi.

Un monitor QHD 144Hz pesa di più? Non necessariamente. Il peso dipende da materiali, base, e cornici. I modelli moderni sono spesso leggeri e sottili, anche in QHD.

È compatibile con console? Sì, molti monitor 27" supportano PS5 e Xbox Series S/X, ma verifica che abbiano HDMI 2.0 o 2.1 per ottenere il massimo.

Qual è il monitor giusto per te?

Non esiste un modello perfetto per tutti. Se sei un gamer competitivo, punta su refresh rate elevati e basso input lag. Se lavori con grafica o video, dai priorità a un pannello IPS QHD con buona copertura colore. Per uso misto, un monitor bilanciato come quelli visti sopra ti darà versatilità e prestazioni. L’importante è valutare bene il rapporto tra qualità e prezzo, approfittando delle offerte quando capitano. E se puoi, affianca il tuo monitor a una postazione comoda e accessori di qualità: la differenza si sente subito.

Se non sai da dove partire, dai uno sguardo ai tre monitor più venduti del momento: combinano prestazioni solide e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Approfondimenti utili

