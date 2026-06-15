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Google Gemini entra nei Mondiali 2026 supportando tecnici e tifosi dell’Argentina con analisi AI su gioco, statistiche e contenuti personalizzati.

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Google Gemini scende in campo ai Mondiali di Calcio 2026, e lo fa al fianco dell’Argentina. Il colosso tecnologico di Mountain View ha infatti annunciato una nuova collaborazione con i campioni del mondo in carica, che tutto è meno che una semplice sponsorship.

Al centro della collab c’è infatti il chatbot, che verrà utilizzato come “analista digitale”, per analizzare le azioni di gioco e le statistiche della squadra.

Come Google Gemini aiuterà l’Argentina sul campo

Con il nuovo accordo siglato con la Federazione calcistica argentina (AFA), Gemini diventa non solo lo sponsor globale della Nazionale (con tanto di logo di Google Gemini sulle divise da allenamento dell’Albiceleste), ma uno strumento importante per analizzare le azioni di gioco, la forma, le prestazioni e le statistiche della squadra.

Durante il torneo, giocatori e staff tecnico avranno accesso a dei modelli AI progettati per studiare le azioni di gioco, analizzare le statistiche degli avversari e velocizzare il passaggio dall’analisi tattica alle decisioni operative sul campo.

In pratica Google porta in campo quanto già sperimentato qualche anno prima con TacticAI. Progettato dalla sua sezione DeepMind per prevedere quali giocatori avessero più probabilità di ricevere un passaggio, successivamente il sistema è stato ulteriormente perfezionato, arrivando a prevedere (ad esempio) chi avrebbe avuto maggiori probabilità di entrare per primo in contatto con il pallone e se un’azione avrebbe potuto concludersi con un tiro in porta.

Le novità AI per i tifosi

Anche se Google non è nuova a questo tipo di sperimentazioni nel mondo del calcio, c’è da dire che ad oggi né Big G né nessun’altra azienda aveva portato la sua IA sia sulle maglie dei giocatori (come logo), sia sugli smartphone dei tifosi (come chatbot-sponsor).

Tra l’altro, proprio sul fronte dei supporter Google (Gemini) darà il meglio di sé. Per i tifosi, il motore di ricerca verrà riconfigurato per offrire un’esperienza sempre più interattiva e “da tifoso”, con risposte generate dall’AI in tempo reale, analisi delle azioni decisive e statistiche approfondite durante le partite.

E non solo. Potranno creare anche dei contenuti personalizzati come canzoni, meme, vignette e immagini dedicate all’Argentina, così da alimentare la partecipazione sui social media durante e dopo gli incontri del Mondiale.

I rischi dell’intelligenza artificiale nelle statistiche AI (e non solo)

Naturalmente, un progetto di questo tipo comporta anche diversi rischi, nonostante ci sia di mezzo un colosso tech navigato come Google.

Tra i più critici, quello delle query simultanee. Portare un sistema di intelligenza artificiale all’interno di uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo significa esporlo a milioni di richieste simultanee, che risentono sia dei contesti culturali differenti sia della volatilità tipica del calcio.

E qui il rischio. Se Gemini dovesse sbagliare una statistica, inventare una formazione o generare immagini con errori evidenti (come stemmi alterati o dettagli errati) sarebbe praticamente impossibile rimediare all’errore in tempi pure brevi: l’eco mediatica dell’allucinazione di turno sarebbe immediata e globale.

Purtroppo il problema delle hallucinations è la croce dell’ecosistema IA fin dalla sua fondazione, e difficilmente potrà essere risolto o messo sotto controllo anche in caso di eventi mondiali come quello dei Mondiali.