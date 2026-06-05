De'Longhi Alicia PLUS, la moka elettrica ora scontata del 36%
De'Longhi Alicia PLUS, moka elettrica 2-4 tazze con mantenimento in caldo, spegnimento automatico e funzione aroma è in sconto del 36%.
Alzarsi la mattina e dover ogni volta controllare la moka sul fuoco, con il rischio di bruciare il caffè o dimenticarsela, è un classico per chi vive sempre di corsa. Con la De’Longhi Alicia PLUS puoi risolvere il problema una volta per tutte grazie alla gestione automatica della preparazione: in questo momento è disponibile con uno sconto del 36% che rende la moka elettrica molto più accessibile rispetto al prezzo di listino.
Questa moka elettrica è pensata per chi vuole il caffè pronto senza stress: puoi scegliere se preparare 2 o 4 tazze in base alle esigenze del momento, selezionare l’intensità dell’aroma tra leggero, medio o forte e perfino preparare il caffè d’orzo con l’apposita funzione. Il contenitore e il coperchio trasparenti ti permettono di seguire la preparazione in ogni fase, mentre il sistema di mantenimento in caldo per 30 minuti e lo spegnimento automatico eliminano ogni preoccupazione: il caffè resta alla temperatura giusta e la macchina si ferma da sola quando ha finito.
De’Longhi Alicia PLUS in offerta: moka elettrica con sconto del 36%
Chi cerca una moka elettrica pratica e sicura, oggi trova nella De’Longhi Alicia PLUS una soluzione molto conveniente. Grazie allo sconto del 36% il prezzo scende a 70,00€, posizionandola in modo competitivo rispetto ad altri modelli elettrici della stessa categoria, soprattutto considerando le funzioni di mantenimento in caldo e timer programmabile. In questo momento la De’Longhi Alicia PLUS è disponibile con uno sconto del 36%, un taglio che la rende interessante per chi vuole passare dalla moka tradizionale a una soluzione automatizzata senza spendere cifre eccessive.
La moka elettrica con le 2-4 tazze e il caffè sempre caldo
Se sei stanco di sorvegliare il fornello ma non vuoi rinunciare alla moka, questa soluzione elettrica punta proprio a semplificarti la routine quotidiana mantenendo la stessa ritualità del caffè fatto in casa.
- Preparazione da 2 o 4 tazze: grazie allo speciale adattatore puoi scegliere quante tazze fare, ideale sia per chi vive da solo sia per le famiglie o per quando hai ospiti a colazione.
- Funzione Aroma regolabile: le opzioni leggero, medio o forte ti permettono di adattare l’intensità del caffè ai tuoi gusti, così ogni membro della famiglia può trovare la combinazione preferita.
- Compatibilità con caffè d’orzo: la funzione dedicata ti consente di preparare anche l’orzo, perfetta alternativa per chi vuole ridurre la caffeina senza rinunciare alla bevanda calda.
- Contenitore e coperchio trasparenti: vedere il caffè che sale ti aiuta a controllare visivamente la preparazione e a fermarti al momento giusto, mantenendo il sapore che ti piace.
- Mantenimento in caldo per 30 minuti: il caffè resta alla temperatura ideale per mezz’ora, così puoi servirlo con calma senza correre ai primi gorgoglii come con la moka tradizionale.
- Spegnimento automatico e timer programmabile 24 ore: la macchina si spegne da sola quando il caffè è pronto e puoi programmare l’orario con largo anticipo, trovando la moka già pronta al risveglio.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
De’Longhi Alicia PLUS, moka elettrica in forte sconto: approfitta subito dell’offerta lampo finché le scorte sono disponibili.
FAQ
Grazie allo speciale adattatore puoi preparare 2 oppure 4 tazze di caffè a seconda delle esigenze.
Sì, è disponibile la funzione Aroma con tre livelli di intensità: leggero, medio o forte.
Sì, integra una funzione di mantenimento in caldo che mantiene il caffè alla temperatura ideale per 30 minuti.
Sì, dispone di spegnimento automatico e di un timer programmabile fino a 24 ore.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.