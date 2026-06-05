Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

De'Longhi Alicia PLUS, moka elettrica 2-4 tazze con mantenimento in caldo, spegnimento automatico e funzione aroma è in sconto del 36%.

Amazon

Alzarsi la mattina e dover ogni volta controllare la moka sul fuoco, con il rischio di bruciare il caffè o dimenticarsela, è un classico per chi vive sempre di corsa. Con la De’Longhi Alicia PLUS puoi risolvere il problema una volta per tutte grazie alla gestione automatica della preparazione: in questo momento è disponibile con uno sconto del 36% che rende la moka elettrica molto più accessibile rispetto al prezzo di listino.

De’Longhi Alicia PLUS

Questa moka elettrica è pensata per chi vuole il caffè pronto senza stress: puoi scegliere se preparare 2 o 4 tazze in base alle esigenze del momento, selezionare l’intensità dell’aroma tra leggero, medio o forte e perfino preparare il caffè d’orzo con l’apposita funzione. Il contenitore e il coperchio trasparenti ti permettono di seguire la preparazione in ogni fase, mentre il sistema di mantenimento in caldo per 30 minuti e lo spegnimento automatico eliminano ogni preoccupazione: il caffè resta alla temperatura giusta e la macchina si ferma da sola quando ha finito.

De’Longhi Alicia PLUS in offerta: moka elettrica con sconto del 36%

Chi cerca una moka elettrica pratica e sicura, oggi trova nella De’Longhi Alicia PLUS una soluzione molto conveniente. Grazie allo sconto del 36% il prezzo scende a 70,00€, posizionandola in modo competitivo rispetto ad altri modelli elettrici della stessa categoria, soprattutto considerando le funzioni di mantenimento in caldo e timer programmabile. In questo momento la De’Longhi Alicia PLUS è disponibile con uno sconto del 36%, un taglio che la rende interessante per chi vuole passare dalla moka tradizionale a una soluzione automatizzata senza spendere cifre eccessive.

La moka elettrica con le 2-4 tazze e il caffè sempre caldo

Se sei stanco di sorvegliare il fornello ma non vuoi rinunciare alla moka, questa soluzione elettrica punta proprio a semplificarti la routine quotidiana mantenendo la stessa ritualità del caffè fatto in casa.

Preparazione da 2 o 4 tazze : grazie allo speciale adattatore puoi scegliere quante tazze fare, ideale sia per chi vive da solo sia per le famiglie o per quando hai ospiti a colazione.

: grazie allo speciale adattatore puoi scegliere quante tazze fare, ideale sia per chi vive da solo sia per le famiglie o per quando hai ospiti a colazione. Funzione Aroma regolabile : le opzioni leggero, medio o forte ti permettono di adattare l’intensità del caffè ai tuoi gusti, così ogni membro della famiglia può trovare la combinazione preferita.

: le opzioni leggero, medio o forte ti permettono di adattare l’intensità del caffè ai tuoi gusti, così ogni membro della famiglia può trovare la combinazione preferita. Compatibilità con caffè d’orzo : la funzione dedicata ti consente di preparare anche l’orzo, perfetta alternativa per chi vuole ridurre la caffeina senza rinunciare alla bevanda calda.

: la funzione dedicata ti consente di preparare anche l’orzo, perfetta alternativa per chi vuole ridurre la caffeina senza rinunciare alla bevanda calda. Contenitore e coperchio trasparenti : vedere il caffè che sale ti aiuta a controllare visivamente la preparazione e a fermarti al momento giusto, mantenendo il sapore che ti piace.

: vedere il caffè che sale ti aiuta a controllare visivamente la preparazione e a fermarti al momento giusto, mantenendo il sapore che ti piace. Mantenimento in caldo per 30 minuti : il caffè resta alla temperatura ideale per mezz’ora, così puoi servirlo con calma senza correre ai primi gorgoglii come con la moka tradizionale.

: il caffè resta alla temperatura ideale per mezz’ora, così puoi servirlo con calma senza correre ai primi gorgoglii come con la moka tradizionale. Spegnimento automatico e timer programmabile 24 ore: la macchina si spegne da sola quando il caffè è pronto e puoi programmare l’orario con largo anticipo, trovando la moka già pronta al risveglio.

De’Longhi Alicia PLUS

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

De’Longhi Alicia PLUS, moka elettrica in forte sconto: approfitta subito dell’offerta lampo finché le scorte sono disponibili.

FAQ Quante tazze di caffè prepara la De'Longhi Alicia PLUS? Grazie allo speciale adattatore puoi preparare 2 oppure 4 tazze di caffè a seconda delle esigenze. Posso regolare l'intensità del caffè con questa moka elettrica? Sì, è disponibile la funzione Aroma con tre livelli di intensità: leggero, medio o forte. La De'Longhi Alicia PLUS mantiene il caffè caldo dopo la preparazione? Sì, integra una funzione di mantenimento in caldo che mantiene il caffè alla temperatura ideale per 30 minuti. La moka elettrica si spegne da sola quando il caffè è pronto? Sì, dispone di spegnimento automatico e di un timer programmabile fino a 24 ore.