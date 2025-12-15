Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Le tempeste solari hanno conseguenze dirette sul nostro pianeta. Oltre all’impatto su satelliti e astronauti, l’attività solare può compromettere reti elettriche, macchinari agricoli e sistemi GPS.

Il 10 maggio 2024 è l’esempio perfetto: un’intensa attività solare ha mandato in tilt i sistemi di guida satellitare dei macchinari agricoli. Ciò ha costretto anche un colosso come John Deere a diffondere un comunicato. Un episodio che dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, che il clima spaziale è ormai questione concreta e quotidiana per noi.

Prevedere il comportamento del Sole è cruciale ma non semplice. Nonostante gli studi approfonditi, infatti, i modelli tradizionali riescono a descrivere i cicli in maniera approssimativa. Faticano a prevedere con precisione quando e quanto saranno violente le tempeste solari. Ed è qui che entra in gioco un’idea relativamente nuova: il cosiddetto "Terminator model"

Sole governato da bande magnetiche

Il modello Terminator propone una visione totalmente diversa dell’attività solare. Questa teoria vuole il comportamento del Sole non dominato da classici cicli di macchie solari, ma da enormi bande magnetiche a forma di ciambella.

Queste scorrono lentamente sulla superficie della stella. Migrano dall’equatore verso i poli e viceversa. Interagiscono tra loro e danno origine alle fasi più turbolente del ciclo solare. Quando poi una coppia di bande magnetiche opposte si annulla, ecco l’effetto "Terminator", che segna un cambio brusco dell’attività solare, con effetti diretti sul clima spaziale e la Terra.

La possibile svolta

Il Sole segue un ciclo di circa 11 anni, durante il quale passa da una fase relativamente calma a un massimo di attività, per poi tornare di nuovo quieto. Due cicli completi vanno a formare il cosiddetto ciclo di Hale, che è necessario affinché il campo magnetico solare torni alla configurazione iniziale.

Il modello Terminator sembra riuscire a descrivere queste transizioni con una precisione sorprendente. Siamo per ora nel campo delle teorie, anche se è innegabile il suo punto di forza: lega eventi magnetici profondi a ciò che vediamo in superficie, come le macchie solari e le espulsioni di massa corona. In caso di conferma, dunque, permetterebbe previsioni più affidabili su quando il Sole diventerà particolarmente pericoloso.

Previsione operativa

I risultati sono così promettenti che uno degli scienziati coinvolti nello sviluppo del modello ha già fondato una società per offrire previsioni basate su questo approccio. Un segnale forte: il clima spaziale non è più soltanto una curiosità accademica, ma un’informazione chiave per:

infrastrutture critiche;

trasporti;

telecomunicazioni;

agricoltura di precisione.

Anticipare le tempeste solari anche solo di qualche giorno può fare una grande differenza. Il modello terminator non è la soluzione definitiva e non elimina tutte le incertezze. Il Sole resta infatti un sistema caotico e complesso, ma affinare la comprensione delle sue dinamiche magnetiche significa ridurre il margine di sorpresa.