Nostalgia, portaci via. Le persone di una certa generazione ricordano ancora con affetto i vecchi telefonini. Quelli che ci accompagnavano per la prima volta tra chiamate, SMS e “squilli”, dei mattoncini indistruttibili che per i giovani sono una specie di miraggio. Roba da film “antichi”, insomma. Eppure c’è un vero e proprio mercato in cui continuano a essere protagonisti, grazie ai collezionisti che cercano determinati modelli, alcuni dei quali possono valere persino cifre intorno ai 3.000 euro (se non di più). I Nokia, in particolare, si posizionano in cima alla classifica dei più ricercati.

Va da sé che per raggiungere determinate cifre il dispositivo deve soddisfare dei criteri specifici. Alla rarità, quindi al valore storico intrinseco, si aggiunge quello che potremmo definire come valore culturale, ma fanno la loro parte anche componenti e materiali preziosi, magari oggi in disuso. Allo stesso modo, è necessario che le condizioni di conservazione siano ottimali: si parla spesso di “New Old Stock” (NOS), che significa nuovo, mai usato e sigillato nella confezione originale.

Mobira Senator

Prima che Nokia dominasse il mondo, c’era Mobira Oy, joint venture fondata nel 1979 che ha rappresentato il nucleo iniziale delle operazioni di telefonia mobile. La stessa che Nokia acquisì completamente nel 1984.

Lanciato nel 1982, il Mobira Senator può essere considerato il capostipite della telefonia mobile commerciale di Nokia. Il suo valore deriva, prima di tutto, dalla rarità assoluta: è un oggetto precursore di questo genere di dispositivi. Non era un telefono tascabile, ma un pesante telefono veicolare (car phone) del peso di ben 9,8 kg, spesso montato in auto o trasportato in una voluminosa “valigetta”, da cui la forma a briefcase.

Le stime di mercato internazionali per un Mobira Senator in condizioni eccellenti, completo di accessori e imballaggio originale, si attestano generalmente a circa 1.380 euro, altre valutazioni fino a circa 1.700 euro. Si parla ovviamente di esemplari perfettamente conservati, completi di tutti gli accessori originali, considerati vero e propri cimeli, quasi dei pezzi da museo.

Serie Nokia 8800

Con un balzo in avanti, saltiamo fino al 2005 quando uscì la serie 8800 di Nokia, che includeva i modelli Arte, Sapphire e Gold. Questa serie rappresentava il massimo del lusso e del design nella sua categoria, perché questi telefoni non erano semplici dispositivi, ma veri e propri status symbol costruiti con scocca in acciaio inossidabile e materiali pregiati, come il vetro zaffiro.

Il modello 8800 Sapphire, tenuto in buone condizioni, è quotato oltre i 3.250 euro, ma le versioni che raggiungono le cifre più alte sono le edizioni ultra-limitate. Tra questi possiamo menzionare l’8800 Arte Gold Diamond Limited Edition, realizzato con oro massiccio e incastonato di diamanti. Va da sé che, in un caso del genere, il prezzo è giustificato non solo dalla storicità del pezzo, ma anche dai materiali preziosi e dalla manodopera artigianale specializzata con cui è stato realizzato.

Modelli rari o fuori mercato

Oltre a telefoni del genere che sono stati, di fatto, in produzione e vendita per qualche tempo, ne esistono alcuni davvero molto rari e a due condizioni. Alcuni esemplari sono stati prodotti in volumi molto bassi, altri invece non sono mai entrati in produzione. Capiamo bene, perciò, il loro valore intrinseco.

Non possiamo non menzionare il Nokia 7700, un telefono dalla forma inusuale, mai commercializzato (doveva uscire nel 2003) e presente sul mercato solo in versioni prototipo pre-produzione, quotato dai collezionisti per un valore compreso tra 1.100 e 2.200 euro circa.

E poi c’è il Nokia 5510 del 2001, che non raggiunge i picchi estremi delle serie lusso ma rappresenta uno dei design più insoliti della casa, con una forma oblunga e la tastiera QWERTY completa. Un esemplare sigillato e inscatolato è stato venduto all’asta per circa 300 euro, posizionandosi tra le “stranezze” Nokia più preziose.

Nokia 8110

Soprannominato “banana phone” per la sua caratteristica forma curva e il suo meccanismo scorrevole per la tastiera (slider), il Nokia 8110 del 1996 è stato il primo modello dell’esclusiva serie 8000 di Nokia, pensato per il mercato business di fascia alta. Non si tratta di un prodotto di lusso, questo va sottolineato, ma c’è qualcosa in particolare che ha contribuito a innalzarne il valore: è stato un grande protagonista del cinema, essendo il telefono usato da Neo in Matrix.

Qui siamo di fronte non tanto a un valore storico, ma a un’associazione diretta con la cultura pop, oltre che al cospetto di un modello che per la prima volta ha rappresentato una “rottura” con il vecchio design di questi dispositivi. Un Nokia 8110 non può che essere attraente per i collezionisti! Un 8110 originale, nuovo e mai aperto (NOS), vale in genere tra i 400 e i 550 euro circa.