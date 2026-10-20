Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

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Occhi puntati verso il Pianeta Rosso: è partita ufficialmente la missione MMX (Martian Moons eXploration), il primo programma al mondo dedicato a Phobos, la luna più grande di Marte. La sonda, guidata dall’Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA) insieme a partner internazionali come NASA ed ESA, ha davanti a sé un compito mai tentato prima: atterrare su Phobos e raccogliere campioni da riportare sulla Terra nel 2031.

Come funziona la missione MMX

La partenza della sonda è avvenuta con successo dal Tanegashima Space Center in Giappone martedì 20 ottobre alle 4:41 ora locale (21:41 ora italiana), mediante il nuovo razzo H3. “Il lancio è avvenuto con precisione eccezionale”, ha commentato Makoto Arita, project manager del programma H3, seguito dalla Premier giapponese Sanae Takaichi: “Spero che questa storica impresa riesca”.

Per compiere una traversata tanto complessa, gli ingegneri hanno progettato un veicolo imponente dal peso di oltre 4 tonnellate, diviso in 3 parti distinte: un modulo di propulsione per spingere la sonda attraverso lo spazio profondo; un modulo di esplorazione dotato di zampe per toccare il suolo e strumenti per analizzarlo; una speciale capsula con scudo termico, progettata per resistere al rientro nell’atmosfera terrestre.

Il viaggio richiederà circa dieci mesi, con arrivo nell’orbita di Marte programmato per agosto del 2027. Da quel momento la navicella girerà intorno al Pianeta Rosso, posizionandosi in una traiettoria speciale (orbita quasi-satellitare) che le consentirà di viaggiare affiancata a Phobos. Da questa posizione ravvicinata scatterà immagini ad altissima definizione, mapperà la composizione del terreno e, infine, osserverà anche l’atmosfera marziana e l’altra luna, Deimos.

Il piccolo e incredibile rover IDEFIX

Una delle attrazioni più curiose della missione MMX è IDEFIX, un minuscolo rover sviluppato dalle agenzie spaziali di Francia (CNES) e Germania (DLR). Sulla Terra questo piccolo robot a quattro ruote pesa 25 kg, ma sulla superficie di Phobos la gravità è talmente debole che il suo peso effettivo sarà di appena 15 grammi. Praticamente meno di una comune busta da lettera.

All’inizio del 2029, secondo programma, la sonda madre sgancerà IDEFIX da un’altezza compresa tra 40 e 100 metri e il rover, dopo qualche rimbalzo sul terreno, si raddrizzerà da solo, entrando finalmente in funzione. Grazie agli strumenti che vi hanno installato, potrà studiare la sabbia spaziale (regolite), trasmettendo dati preziosi sulla temperatura e la consistenza del suolo.

IDEFIX si comporterà come un vero e proprio esploratore apripista, utile a comprendere dove e come far atterrare la sonda madre, evitando imprevisti e rischi.

Il rientro previsto nel 2031

Il momento clou dell’intera operazione è previsto nel 2030, quando la sonda principale scenderà direttamente su Phobos per toccare terra per due volte in punti diversi. A quel punto avverrà quanto sperato: raccogliere almeno 10 grammi di polvere e piccoli sassi. I tecnici hanno previsto due sistemi complementari: una carotatrice in grado di prelevare materiale fino a due centimetri di profondità e un getto di gas compresso capace di sollevare e aspirare le particelle in superficie. Non hanno lasciato nulla al caso, insomma.

Una volta sigillati i campioni raccolti in un apposito contenitore blindato, la sonda accenderà i motori per ripartire verso casa alla fine del 2030. Nel 2031, infine, la capsula di rientro varcherà l’atmosfera terrestre, atterrando con un paracadute nel deserto di Woomera, in Australia, da dove il materiale verrà spedito direttamente nei laboratori dell’ISAS, in Giappone.

Non deve sorprendere un simile investimento di forze e risorse su un corpo celeste tanto piccolo. Tutto parte da un dilemma astronomico: gli scienziati si chiedono da decenni se Phobos e Deimos siano due asteroidi di passaggio “catturati” miliardi di anni fa dalla forza di gravità di Marte, o se siano frammenti scagliati nello Spazio dopo lo scontro tra Marte e un asteroide gigante.

I campioni raccolti e analizzati successivamente sulla Terra potrebbero risolvere finalmente questo enigma. Se riveleranno la presenza di minerali ricchi di acqua e molecole organiche, avremo la prova che corpi simili hanno fatto da “vettori cosmici”, trasportando gli ingredienti della vita sui pianeti rocciosi. Al contrario, se la loro composizione sarà identica a quella di Marte, avremo tra le mani frammenti antichissimi dello stesso Pianeta Rosso, risalenti a un’epoca remota in cui poteva ospitare mari e fiumi.