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Nascosti negli abissi del Mar Rosso esistono dei veri e propri laghi sottomarini dalle caratteristiche quasi extraterrestri. L’assenza totale di ossigeno e i livelli di sale estremi li rendono trappole inospitali per pesci e altre creature marine, una particolarità che è valsa loro il macabro soprannome di “piscine della morte”.

Dal punto di vista scientifico, però, si tratta di aree ricche di interesse e la cui analisi risulta essere molto importante. La ricerca su questi ambienti ha recentemente fatto un passo avanti affascinante, dopo che nel 2022 era stata scoperta una prima pozza, chiamata NEOM.

La nuova scoperta, situata in una formazione nota come Hume Deep, offre ulteriori spunti per le attività di ricerca e analisi. Ecco tutti i dettagli in merito.

Cosa è stato scoperto

Analizzando i resti fossili intrappolati sul fondale, i ricercatori hanno scoperto che questo lago sottomarino ha mantenuto le sue condizioni per oltre 14.000 anni. Solo un paio di millenni fa, le variazioni delle correnti oceaniche hanno rimescolato le acque, abbassando la salinità.

L’aspetto più sorprendente di Hume Deep è l’eredità chimica che ha lasciato dietro di sé. Durante la sua lunghissima attività, l’interazione tra i fluidi caldi del fondale e i batteri estremofili ha trasformato l’area in una miniera naturale. I microbi hanno lavorato come microscopiche fabbriche, concentrando sul fondale quantità enormi di metalli come rame, ferro e potassio.

Riuscire a capire e a valutare le caratteristiche di questo processo geologico e biologico ha un grande valore pratico: invece di affrontare i costi immensi e i pericoli ambientali delle trivellazioni sottomarine, queste conoscenze potrebbero aiutarci a individuare nuovi giacimenti formatisi in epoche remote.

I risvolti sorprendenti

Tuttavia, le implicazioni dello studio guardano anche alla ricerca di vita su altri pianeti, come Marte e altri pianeti del sistema solare. Questi bacini primordiali funzionano come perfette macchine del tempo naturali, poiché riproducono le dinamiche chimiche della Terra prima che l’ossigeno invadesse la nostra atmosfera.

Il parallelismo con l’esplorazione spaziale è più concreto di quanto sembri. È ormai noto che sotto le spesse croste di ghiaccio di lune come Encelado (attorno a Saturno) ed Europa (attorno a Giove) si nascondono oceani liquidi e salati, riscaldati da sorgenti idrotermali molto simili a quelle del Mar Rosso. Ci sono, quindi, tanti motivi per cui continuare a indagare è la scelta giusta.

In ogni caso, si tratta di un’area di studio ancora relativamente recente e che potrebbe portare a diverse scoperte nel corso dei prossimi anni. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse degli scienziati che si stanno occupando di queste analisi sulle “piscine della morte”.

Lo studio completo è stato pubblicato su AGU Advances ed è intitolato Brine Pool Microbes Enrich Metalliferous Sediments in Salt Giant Basins. Il paper porta la firma di Morgan I. Chakraborty, Hannah Shernisky, Clément G. L. Pollier, Amanda M. Oehlert, Arash Sharifi, Ali Pourmand, Bolton J. Howes, Benjamin Minch, Mohammad Moniruzzaman, Larissa Frühe, Mattie Rodrigue e Sam J. Purkis.