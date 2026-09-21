Il mistero della farfalla che non invecchia: può vivere mille volte più delle sue simili
I ricercatori scoprono una farfalla tropicale immune al degrado fisico tipico dell'età avanzata. Il polline aiuta, ma è un'evoluzione genetica a garantire quasi un anno di vita rispetto alle due settimane delle specie affini.
- Ricercatori di Bristol e dello Smithsonian hanno identificato una farfalla Heliconius capace di vivere fino a dodici mesi senza perdere forza fisica.
- Gli esperimenti indicano che la longevità eccezionale non dipende soltanto dal polline, perché anche senza questa risorsa la specie mantiene prestazioni superiori.
- Il confronto con altre farfalle mostra un divario enorme nei tempi di sopravvivenza e offre nuovi indizi sui meccanismi biologici che rallentano l’invecchiamento.
I ricercatori dell’Università di Bristol, insieme agli esperti dello Smithsonian Tropical Research Institute di Panama, hanno individuato una specie di farfalla longeva appartenente al genere Heliconius capace di contrastare quasi del tutto i segni dell’età.
- Una farfalla molto longeva
- La dieta a base di polline e la forza fisica immutata
- Un divario evolutivo di ventiquattro volte la vita media
- Una nuova risorsa per la ricerca scientifica
Una farfalla molto longeva
A differenza della maggior parte dei lepidotteri, la cui esistenza si consuma in due o tre settimane, questa farfalla che non invecchia sfiora i dodici mesi di vita mantenendo intatta la propria forza fisica. Lo studio, apparso sulla rivista Nature Communications, apre scenari inediti nella biologia dell’invecchiamento e nella comprensione dei meccanismi evolutivi che governano il passare del tempo negli organismi viventi.
La dieta a base di polline e la forza fisica immutata
Finora la straordinaria resistenza delle farfalle Heliconius veniva attribuita alle loro abitudini alimentari.
La quasi totalità degli insetti adulti trae sostentamento unicamente dal nettare dei fiori, mentre le farfalle di questo genere integrano nella propria dieta quotidiana anche il polline.
Per verificare l’impatto di tale risorsa energetica, gli scienziati hanno condotto un test comparativo privando dello stesso polline la specie Heliconius hecale e osservando contemporaneamente il comportamento della Dryas iulia, una farfalla parente stretta che non ne consuma mai.
I dati raccolti nei laboratori hanno sorpreso l’équipe. Pur senza il contributo nutrizionale del polline, la Heliconius hecale ha continuato a mostrare un’aspettativa di vita marcatamente superiore rispetto al suo gruppo di controllo.
Durante l’esperimento, i ricercatori hanno valutato la progressione del degrado motorio misurando l’aderenza delle zampe e la conservazione della massa corporea nel corso del tempo.
Se la Dryas iulia mostrava un calo muscolare irreversibile con l’avanzare delle settimane, i campioni di Heliconius anziani registravano livelli di forza sovrapponibili a quelli degli esemplari giovani.
Un divario evolutivo di ventiquattro volte la vita media
L’analisi dell’intera tribù dei lepidotteri Heliconiini si è avvalsa del tracciamento sul campo con metodologie di cattura e marcatura, unito al censimento delle colonie protette nelle case delle farfalle.
Mettendo a confronto i tassi di mortalità e la vita media, è emersa un’asimmetria profonda. Un esempio estremo riguarda la Heliconius hewitsoni, arrivata a toccare i 348 giorni di sopravvivenza in condizioni controllate, contro i soli 14 giorni registrati per la specie affine Dione juno.
Si tratta di un divario di quasi venticinque volte, verificatosi tra organismi che condividono un antenato comune e un’origine evolutiva recente.
Gli insetti rappresentano una classe animale ricca di variabilità organica, dove l’arco della vita spazia dalle ventiquattr’ore delle effimere ai trent’anni delle regine di alcune colonie di formiche o termiti.
L’elemento distintivo individuato nell’esperimento non risiede esclusivamente nell’estensione temporale, quanto piuttosto nella sensibile riduzione del tasso di deperimento fisiologico. La selezione naturale ha permesso a queste farfalle tropicali di rallentare i processi degenerativi cellulari a parità di contesto ambientale.
Una nuova risorsa per la ricerca scientifica
Confrontare a livello genomico ed enzimatico due specie morfologicamente simili ma caratterizzate da un’aspettativa di vita opposta permette di isolare i fattori biologici responsabili della giovinezza prolungata.
Gli sforzi futuri cercheranno di chiarire se alla base di questo fenomeno vi sia un’efficienza superiore nella riparazione del DNA o una gestione ottimizzata dello stress ossidativo nei tessuti vitali.