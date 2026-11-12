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Le osservazioni astronomiche ci riservano spesso grandi sorprese e tanti misteri, che non sempre possono essere risolti in tempi brevi. Un esempio in tal senso è rappresentato da 1998 KY26, un corpo celeste che sarà raggiunto nel 2031 dalla sonda giapponese Hayabusa2. Si tratta di un misterioso asteroide che, da tempo, viene analizzato per via del suo strano comportamento.

Dalle ultime analisi, 1998 KY26 potrebbe non essere una cometa, a causa della temperatura troppo elevata che non permetterebbe la conservazione del ghiaccio necessario alla produzione delle emissioni di gas che permettono di identificare le comete oscure.

Un recente studio, intitolato Thermally unfavorable conditions of volatile existence in near-Earth asteroid 1998 KY26, the Hayabusa extended mission’s target e firmato da Korbin Hansen e Masatoshi Hirabayashi del Georgia Institute of Technology, prova a fare chiarezza sulla questione anche in considerazione del fatto che l’asteroide sta accelerando in modo perpendicolare al piano della sua orbita, mettendo in evidenza un comportamento insolito.

Perché si ipotizzava fosse una cometa oscura

Le “comete oscure” sono oggetti celesti che emettono gas nello spazio ma sono privi della classica e visibile coda luminosa, caratteristica che li fa spesso confondere con comuni asteroidi. Questa continua espulsione di materiale genera tuttavia una spinta propulsiva in grado di alterarne la traiettoria.

Fino a poco tempo fa, gli scienziati ritenevano che KY26 appartenesse proprio a questa categoria per giustificare la sua dinamica: questo minuscolo frammento, largo appena 11 metri e capace di compiere una rotazione completa su se stesso in soli 5,35 minuti, mostra una strana accelerazione perpendicolare rispetto al proprio piano orbitale.

Questo asteroide, quindi, presenta diverse caratteristiche particolari che dovranno essere analizzate nei dettagli per capire quali sono le cause alla base dei suoi particolari comportamenti, sia per quanto riguarda l’accelerazione che la particolare rotazione rapida.

Il nodo delle temperature e il ruolo della radiazione solare

Per confermare o smentire la natura di cometa oscura, gli studiosi hanno creato un modello simulato per calcolare le temperature sia interne che superficiali di KY26, prendendo in esame parametri come la dimensione, l’orbita, i materiali ipotetici e la capacità di riflettere la luce. I dati emersi hanno dimostrato che, perfino nelle regioni più gelide del corpo celeste, la media termica orbitale tocca i -61° Celsius.

Questa temperatura è eccessivamente “calda” per preservare depositi di ghiaccio nel sottosuolo, i quali avrebbero bisogno di un ambiente al di sotto dei -128 gradi. Esclusa l’ipotesi dell’espulsione di gas, l’anomala spinta del corpo celeste rimane un enigma, sebbene tra le teorie alternative spicchi l’effetto della pressione generata dalla radiazione del Sole.

La soluzione definitiva a questo rompicapo astronomico è rimandata al 2031, anno in cui la missione giapponese Jaxa permetterà alla sonda Hayabusa2 di osservare e studiare KY26 da distanza ravvicinata. In questo modo, sarà possibile raccogliere nuovi dati e avere un quadro chiaro della situazione.