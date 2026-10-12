Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Il Giappone si prepara a una delle imprese spaziali più ambiziose del decennio. La missione MMX dell’agenzia spaziale nipponica JAXA punta ad atterrare su Phobos. Questo non è proprio un nome che sentiamo tutti i giorni, quindi è bene spiegare che si tratta di una delle due lune di Marte.

Basterebbe questo per catapultarci nella trama di un film. Aggiungiamo poi che l’intento finale è quello di raccogliere dei campioni di suolo e riportarli sulla Terra. Come se non bastasse, i giapponesi stanno tentando qualcosa di mai riuscito prima, che potrebbe svelare l’origine misteriosa di questo piccolo satellite.

Di fatto l’umanità sta andando a caccia di un gran colpo stellare, che potrebbe offrirci una via alternativa per studiare Marte. Data di lancio: 20 ottobre 2026. Vediamo in che consiste la missione nel pratico.

Missione storica (quasi) su Marte

MMX è un acronimo e sta per Marian Moons eXploration. Quest’operazione partirà dal Tanegashima Space Center della JAXA e durerà anni. L’obiettivo è Phobos, come detto, e questa luna di appena 22 km non è propriamente dietro l’angolo da casa nostra.

Orbita intorno a Marte e la sonda dovrà effettuare due atterraggi su terreni diversi. Raccoglierà poi alcuni grammi di materiale e farà rientro sulla Terra nel 2031. Una “rapina” spaziale in piena regola, dal valore di 350 milioni di dollari. Ecco quanto costerà avere la chance di studiare questo satellite, il che rappresenta in realtà una somma contenuta rispetto ad altri progetti. La sua importanza, però, non si misura secondo questo parametro.

Perché Phobos è un mistero

Un viaggio spaziale lungo anni, milioni investiti, del materiale sconosciuto da analizzare, tanti elementi di rischio da considerare però non bastano per una trama davvero intrigante. Occorre un mistero e in questo caso è la stessa luna a rappresentarlo.

A ogni atterraggio la sonda sfrutterà due strumenti complementari. Da un lato il C-sampler, ovvero un carotatore che penetra nella superficie per estrarre circa 10 gr di materiale a ogni atterraggio, dall’altro il P-sampler. Questo funziona un po’ come un’aspirapolvere pneumatico, raccogliendo la polvere più superficiale.

A bordo poi spazio a un Idefix, un rover da 25 kg, oltre a uno strumento MEGANE, ovvero un rilevatore di raggi gamma e neutroni, per analizzare la composizione. Completano l’equipaggiamento telecamere Super Hi-Vision 4K e 8K.

Tutto ciò per rispondere a una “semplice” domanda: com’è nata Phobos? Questa luna potrebbe essere un asteroide catturato dalla gravità di Marte, oppure il risultato dei detriti sollevati da un gigantesco impatto sul pianeta.

Se non basta come mistero, sappiate che questa luna potrebbe contenere circa l’1% di materiale marziale, scagliato lassù dagli impatti di asteroidi. Riuscire a mettere realmente le mani su queste porzioni sgraffigniate potrebbe fornirci indizi sull’antica abitabilità di Marte e persino su eventuali tracce di vita microbica passata. Studiamo la luna, quindi, ma al tempo stesso diamo uno sguardo al pianeta rosso dalla “porta sul retro”.

I rischi dell’impresa

Come detto, non sarà una passeggiata, anzi. Phobos ha una gravità bassissima, pari ad appena lo 0,1% di quella terrestre. Atterrare in queste condizioni e riuscire ad estrarre materiale è un’operazione senza precedenti.

Il rischio concreto è che la sonda rimbalzi o si ribalti. Non va dimenticato, inoltre, che in passato ben tre tentativi russi di raggiungere Phobos sono falliti. Se la missione andrà a buon fine, il Giappone scriverà una pagina importante nella storia dell’esplorazione spaziale.