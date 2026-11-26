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Le immagini della missione Hera mostrano il grande cratere lasciato su Dimorphos dall’impatto della sonda NASA DART nel 2022.

La collisione ha accorciato l’orbita dell’asteroide di 33 minuti, ne ha alterato la rotazione e modificato la superficie.

Hera misurerà la massa di Dimorphos e studierà la sua struttura per migliorare le strategie di difesa planetaria.

A quattro anni dal primo esperimento di difesa planetaria condotto dalla NASA, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha pubblicato le prime immagini ravvicinate dell’asteroide Dimorphos dopo l’impatto con la sonda DART, la prima missione spaziale progettata per testare la deviazione di un asteroide. Le fotografie, presentate il 25 novembre 2026 al Museo di Storia Naturale di Berlino, mostrano un enorme cratere che occupa quasi interamente una delle facce dell’asteroide.

Grazie alle osservazioni della missione Hera, gli scienziati potranno valutare l’efficacia di una tecnica che in futuro potrebbe essere utilizzata per deviare un asteroide in rotta di collisione con la Terra.

Missione Hera: le immagini dell’asteroide Dimorphos

Il 26 settembre 2022, la NASA ha fatto schiantare deliberatamente la sonda DART contro Dimorphos, un asteroide di 151 metri di diametro che orbita attorno a Didymos, un corpo celeste di circa 730 metri. Nessuno dei due costituisce una minaccia per la Terra.

Prima della collisione, Dimorphos impiegava 11 ore e 55 minuti per completare un’orbita attorno a Didymos. L’impatto, avvenuto a una velocità di circa 22.000 chilometri orari, ha ridotto il periodo orbitale di 33 minuti, ben oltre i 10 minuti previsti dagli scienziati.

Il confronto tra le fotografie scattate da DART poco prima della collisione e quelle ottenute da Hera mostra quanto sia cambiata la forma dell’asteroide. La superficie, originariamente arrotondata, si è appiattita nella zona dell’impatto, dove si è formato un cratere grande quanto uno stadio. Le rocce presenti nel resto della superficie appaiono invece sostanzialmente inalterate.

L’impatto ha modificato anche la rotazione di Dimorphos. Prima dell’esperimento, l’asteroide rivolgeva sempre la stessa faccia verso Didymos, proprio come la Luna con la Terra. Ora ruota in maniera caotica mentre percorre la sua orbita.

Hera ha individuato anche centinaia di frammenti rocciosi in movimento attorno ai due asteroidi, alcuni dei quali misurano diversi metri. Non è ancora chiaro se siano stati espulsi durante l’impatto del 2022 o se fossero già presenti. Gli scienziati dovranno tenerne conto nel pianificare le prossime manovre della sonda per evitare collisioni.

Come Hera potrebbe aiutarci a difendere la Terra dagli asteroidi

Uno dei principali obiettivi della missione europea è misurare con precisione la massa di Dimorphos. Questo dato permetterà ai ricercatori di valutare l’efficacia dell’impatto di DART e affinare i modelli utilizzati per prevedere come altri asteroidi potrebbero reagire a collisioni simili.

Hera sta attualmente osservando gli asteroidi da una distanza compresa tra 25 e 30 chilometri. A dicembre la sonda dovrebbe avvicinarsi fino a circa 13 chilometri, così da ottenere immagini a più alta risoluzione.

Nel gennaio 2027 è previsto il rilascio di due piccoli satelliti, ciascuno delle dimensioni di una scatola da scarpe. Juventas utilizzerà un radar a bassa frequenza per studiare per la prima volta l’interno di un asteroide, mentre Milani, sviluppato sotto la guida italiana, analizzerà la composizione dei materiali e le polveri presenti attorno ai due corpi celesti.

I dati raccolti durante la missione aiuteranno gli scienziati a stabilire quale massa e quale velocità dovrebbe avere una sonda per deviare un asteroide potenzialmente pericoloso prima che raggiunga la Terra.