Minimo storico sull’aspirapolvere e lavapavimenti con sistema ZeroGap

Aspira e lava con ZeroGap e doppio serbatoio: ideale per case con animali. Offerta Amazon con sconto 31% e funzioni anti-grovigli multisuperficie.

Se cerchi un 2-in-1 capace di gestire i pasticci degli animali e le pulizie quotidiane su più superfici, il BISSELL CrossWave EdgeFind è oggi in offerta con uno sconto del 31%. Con un solo passaggio aspira e lava, risultando pratico su gres e laminato e aiutando a individuare lo sporco nascosto legato ai peli. È una soluzione pensata per semplificare la routine domestica, con un’impostazione che privilegia velocità e comodità d’uso. Controllando la quantità di acqua erogata si ottiene un risultato uniforme, riducendo gli aloni. Scopri tutti i dettagli e la promo su Amazon a questo link diretto.

BISSELL CrossWave EdgeFind

BISSELL CrossWave EdgeFind: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da cogliere su Amazon: il BISSELL CrossWave EdgeFind è proposto a 169,99€ con sconto del 31%. Un prezzo particolarmente interessante per un dispositivo che integra aspirazione e lavaggio in un unico passaggio, ideale per chi vuole ridurre i tempi di pulizia mantenendo alte le prestazioni. L’offerta è accessibile dal link ufficiale Amazon, così da procedere con l’acquisto in modo semplice e sicuro.

La convenienza è ancora più evidente considerando la sua vocazione multisuperficie e l’attenzione al mondo pet, elementi che lo rendono una scelta valida per appartamenti e case con animali. Se desideri una soluzione unica per semplificare il quotidiano, questa promo è pensata proprio per te.

BISSELL CrossWave EdgeFind

BISSELL CrossWave EdgeFind: le caratteristiche tecniche

Il punto di forza è la capacità di aspirare e lavare contemporaneamente, così da dimezzare i tempi di pulizia. La tecnologia ZeroGap consente di arrivare con efficacia lungo i bordi e negli angoli, mentre il controllo automatico dei fluidi dosa la quantità di soluzione per pavimenti senza aloni.

Si tratta di un sistema cablato con potenza dichiarata doppia rispetto a Shark HydroVac, pensato per rimuovere lo sporco più ostinato. La natura multisuperficie permette di trattare pavimenti duri sigillati e tappeti senza cambiare macchina, con una spazzola progettata per ridurre i grovigli di capelli e mantenere prestazioni costanti.

La tecnologia a due serbatoi separa acqua pulita e sporca per una gestione igienica, mentre i faretti FurFinder aiutano a individuare fino a nove volte più peli, rendendo più approfondita la pulizia nelle case con animali. È semplice da riporre e da pulire grazie a una stazione compatta per la manutenzione del rullo.

Completano il quadro i dati di targa: 340 W di potenza, peso 4,31 kg, dimensioni di 29 x 27 x 110,7 cm, modello 4159N, colore Azzuro. Un set di caratteristiche che lo posiziona come soluzione completa per chi cerca versatilità e risultati omogenei su più superfici.

BISSELL CrossWave EdgeFind