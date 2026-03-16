Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

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Sempre più persone sentono il bisogno di ridurre il tempo davanti allo smartphone e recuperare concentrazione, sonno e lucidità mentale. Da questa esigenza nasce quello che è stato definito minimalismo digitale applicato alla tecnologia: dispositivi progettati per fare poche cose, ma farle bene, eliminando notifiche, social network e distrazioni. Tablet con schermo e-ink, smartphone essenziali e laptop pensati per la concentrazione stanno conquistando chi vuole un rapporto più sano con il mondo tech.

Minimalismo digitale: di cosa si tratta

Aderire al minimalismo digitale non significa rifiutare la tecnologia. Significa usarla con più intenzione.

L’idea è semplice: invece di avere un unico dispositivo che fa tutto e invita a controllarlo continuamente, si scelgono strumenti progettati per svolgere una funzione specifica. Un device per leggere, uno per prendere appunti, uno per comunicare.

Questo approccio nasce anche da un dato ormai noto. Secondo diversi studi citati da ricerche sul benessere digitale, l’esposizione quotidiana agli schermi supera spesso le sette ore al giorno.

In questo contesto arriva soluzione concreta: ridurre le fonti di distrazione direttamente attraverso l’hardware.

Il principio è togliere ciò che non serve. Niente notifiche incessanti, niente feed infiniti, niente applicazioni che competono per attirare l’attenzione dell’utente.

Dispositivi che aiutano a ridurre il tempo davanti allo schermo

Il mercato dei device minimalisti è ancora di nicchia, ma negli ultimi anni ha iniziato a crescere.

Uno degli esempi più noti è Light Phone III, uno smartphone progettato quasi come un antidoto al telefono smart. Permette di telefonare e inviare messaggi, ma non offre social network o app che spingono a controllarlo di continuo.

Un’altra categoria molto diffusa è quella dei tablet e-ink, come reMarkable 2. Lo schermo simile alla carta riduce l’affaticamento visivo e invita a un utilizzo più lento e concentrato, ideale per leggere o scrivere appunti.

Ci sono poi i cosiddetti dumb phone, telefoni essenziali come Punkt MP02 che riportano la comunicazione alla sua funzione originaria.

Anche nel mondo dei computer esistono soluzioni pensate per lavorare senza distrazioni. Alcuni laptop progettati per la concentrazione bloccano siti e servizi non essenziali direttamente a livello hardware, rendendo molto più difficile cedere alla tentazione di controllare social o notizie.

Perfino alcuni smartwatch stanno seguendo questa filosofia. Alcuni modelli mostrano solo informazioni essenziali come ora, passi e parametri di salute, evitando notifiche continue.

Come funzionano i device essenziali

La tecnologia minimalista non si limita a rimuovere alcune app. È progettata fin dall’inizio per scoraggiare l’uso compulsivo.

Uno degli elementi più diffusi è lo schermo e-ink, che imita la carta e riduce la stimolazione visiva rispetto ai display tradizionali. La lettura diventa più riposante e meno simile alla navigazione sui social.

Altri dispositivi introducono interfacce molto semplici, con poche funzioni visibili e nessuna sovrabbondanza grafica.

In alcuni casi tornano anche i pulsanti fisici, che rallentano l’interazione e rendono meno automatico il gesto di controllare il telefono.

C’è poi un aspetto interessante: alcuni prodotti limitano deliberatamente certe funzionalità o la durata della batteria, proprio per incoraggiare un uso più consapevole.

Il risultato è un’esperienza digitale meno frenetica e più intenzionale.

Perché sempre più persone scelgono device tecnologicamente basilari

Il motivo principale è la ricerca di equilibrio. Diversi studi citati nel dibattito sul benessere digitale indicano che l’utilizzo di dispositivi progettati per ridurre il tempo davanti allo schermo può abbassare l’esposizione agli schermi dal 30% al 50%. Una riduzione significativa che spesso porta benefici immediati.

Molti utenti raccontano di riuscire a concentrarsi meglio, di dormire di più e di controllare il telefono molto meno frequentemente.

Eliminando notifiche e applicazioni che richiedono attenzione continua, questi dispositivi riducono il cosiddetto sovraccarico cognitivo. La mente non è più costretta a reagire a ogni stimolo digitale.

Per chi lavora al computer o passa già molte ore online, il minimalismo digitale diventa quindi un modo per recuperare attenzione e tempo.

Non è una rivoluzione tecnologica nel senso tradizionale del termine. È piuttosto un cambio di prospettiva: usare la tecnologia quando serve davvero, invece di lasciarsi usare da lei.