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Il mini frigo Cecotec Bolero Coolmarket da 114 litri con porta reversibile è in offerta con uno sconto del 43% e costa poco.

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Quando lo spazio è limitato, conservare bevande e alimenti freschi può diventare complicato. Il minifrigo Cecotec Bolero Coolmarket TT Origin 114 L è disponibile con uno sconto del 43%.

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Con una capacità di 114 litri, questo frigorifero da tavolo offre spazio per conservare gli alimenti senza occupare quanto un modello di dimensioni maggiori. Il formato compatto, la temperatura regolabile e la porta reversibile permettono di adattarlo alle esigenze di diversi ambienti. All’interno sono presenti tre ripiani, un cassetto Crisper Box e una luce LED; il sistema Defrost aiuta a gestire la sbrinatura.

Cecotec Bolero Coolmarket in offerta: sconto del 43% e circa 115 euro di risparmio

Il minifrigo Cecotec Bolero Coolmarket TT Origin 114 L è proposto a 152,99 euro, con uno sconto del 43% e un risparmio di circa 115 euro calcolato a partire dalla percentuale indicata. Il prezzo consente di valutare un frigorifero compatto da 114 litri, con porta reversibile e vano interno organizzato in ripiani e cassetto. La scheda disponibile non indica una scadenza della promozione, opzioni di pagamento a rate, coupon, benefici Prime o tempi per il reso.

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Il minifrigo Cecotec con capacità da 114 litri e porta reversibile

Se cerchi spazio aggiuntivo per conservare alimenti in un ingombro contenuto, questo modello abbina una capacità di 114 litri a dimensioni dichiarate di 50,6 cm di larghezza e 83,6 cm di altezza. Ecco gli elementi che ne caratterizzano l’utilizzo:

Capacità di 114 litri : offre spazio per tenere freschi gli alimenti, con tre ripiani e un cassetto Crisper Box per organizzarli.

: offre spazio per tenere freschi gli alimenti, con tre ripiani e un cassetto Crisper Box per organizzarli. Dimensioni compatte : misura 50,6 x 55,1 x 83,6 cm (larghezza, profondità e altezza), così puoi considerare con precisione lo spazio necessario prima di collocarlo.

: misura 50,6 x 55,1 x 83,6 cm (larghezza, profondità e altezza), così puoi considerare con precisione lo spazio necessario prima di collocarlo. Porta reversibile : permette di scegliere il verso di apertura più adatto alla disposizione della stanza.

: permette di scegliere il verso di apertura più adatto alla disposizione della stanza. Temperatura regolabile e controllo meccanico : consente di impostare la temperatura secondo le proprie necessità di conservazione.

: consente di impostare la temperatura secondo le proprie necessità di conservazione. Luce LED e sistema Defrost : la luce facilita la visibilità all’interno, mentre la funzione di sbrinatura è pensata per semplificare la gestione del frigorifero.

: la luce facilita la visibilità all’interno, mentre la funzione di sbrinatura è pensata per semplificare la gestione del frigorifero. Classe energetica E: la scheda riporta questa classificazione per il consumo energetico del modello.

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FAQ Quali sono le dimensioni del minifrigo Cecotec Bolero Coolmarket? Misura 50,6 cm di larghezza, 55,1 cm di profondità e 83,6 cm di altezza. Quanta capacità ha il frigorifero Cecotec Bolero Coolmarket? La capacità indicata è di 114 litri. La porta del minifrigo Cecotec è reversibile? Sì, la porta è reversibile e può essere configurata secondo la disposizione dell’ambiente. Come si organizza lo spazio interno? Il frigorifero dispone di tre ripiani e di un cassetto Crisper Box.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.