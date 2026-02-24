Mini stampante Fujifilm Instax mini Link 3 in promo a meno di 100€
Mini stampante per smartphone rapida e creativa con effetti AR e collage, stampa Instax 62x46 mm. Offerta Amazon con sconto del 29%.
Se cerchi una mini stampante per smartphone capace di trasformare gli scatti in ricordi tangibili, la Fujifilm Instax mini Link 3 è oggi proposta con uno sconto del 29%. Compatta e semplice da usare, offre stampe rapide dai colori vividi e un’app ricca di strumenti per personalizzare ogni foto. Scopri la promo al link diretto.
Il design è leggero e curato, pensato per accompagnarti a feste, viaggi e momenti da condividere. L’esperienza d’uso è immediata: in pochi tocchi prepari lo scatto, lo personalizzi con filtri e cornici, e ottieni una stampa pronta da conservare o regalare. Una soluzione pratica per valorizzare i momenti speciali con creatività.
Fujifilm Instax mini Link 3: prezzo, offerta e sconto Amazon
Su Amazon la Fujifilm Instax mini Link 3 è in offerta a 99,00€ con sconto del 29%. Il taglio di prezzo corrisponde a un risparmio di circa 40€ rispetto al prezzo di partenza, un’occasione interessante per chi desidera una stampante istantanea tascabile e creativa da usare ogni giorno.
L’offerta è disponibile in questo momento: approfittane finché attiva per portarti a casa una soluzione smart che dà vita ai tuoi scatti in pochi istanti, con un workflow semplice e immediato.
Fujifilm Instax mini Link 3: le caratteristiche tecniche
La Instax mini Link 3 è una stampante portatile pensata per ogni tipo di smartphone. Con l’app Instax Air Studio puoi giocare con effetti AR, sfondi e decorazioni, e condividere subito i tuoi capolavori. La funzione Click to Collage cattura 6 immagini a intervalli di 3 secondi e permette di impaginare i tuoi scatti in layout da 2, 4 o 6 foto. Le stampe sono pronte in circa 15 secondi (sviluppo pellicola ~90 s) e le luci LED anteriori indicano lo stato di funzionamento.
Stampa su pellicola Instax mini (62 x 46 mm) con risoluzione fino a 320 dpi, ideale per ricordi nitidi e colorati. È leggera e facile da maneggiare, si ricarica via USB Type‑C e gestisce fino a 10 stampe per caricamento. In dotazione trovi stampante, cavo di ricarica Type‑C, cinturino e manuale; le pellicole sono vendute separatamente. Perfetta per portare la creatività sempre con te, dalla festa alle vacanze.
