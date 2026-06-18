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Nonete Proiettore 1080P 4K, mini videoproiettore portatile con WiFi 6, Bluetooth 5.2, rotazione a 270° e correzione automatica è in sconto del 50%.

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Film, serie e partite viste sullo schermo piccolo dello smartphone non rendono giustizia ai tuoi contenuti preferiti, soprattutto quando vuoi condividerli con famiglia e amici. In questi giorni il Nonete Proiettore 1080P 4K è disponibile con uno sconto del 50%, un prezzo che rende molto più accessibile allestire un vero mini home cinema in salotto o in camera.

Nonete Proiettore 1080P 4K

Questo videoproiettore compatto unisce risoluzione nativa Full HD con supporto ai contenuti 4K, WiFi 6 di ultima generazione e Bluetooth 5.2 per l’audio wireless, così puoi goderti film e video con immagini luminose e colori vividi senza dover collegare cavi o dispositivi aggiuntivi. Il supporto girevole a 270° e la correzione automatica trapezoidale lo rendono adatto a qualsiasi stanza, mentre il funzionamento a basso rumore ti permette di concentrarti solo su ciò che stai guardando.

Nonete Proiettore 1080P 4K in offerta su Amazon: sconto del 50%

Con lo sconto del 50% il Nonete Proiettore 1080P 4K scende a 69,99€, una cifra molto competitiva per un modello portatile con app integrate, WiFi 6 e supporto ai contenuti 4K. Nella confezione trovi anche il cavo HDMI e il mouse, così puoi iniziare subito a usare il proiettore collegandolo a TV stick, PC, console o chiavette USB senza spese extra. Inoltre è disponibile un coupon del 5% da applicare al momento dell’acquisto, per ridurre ulteriormente il prezzo finale.

Il mini proiettore Nonete con il WiFi 6 integrato e la rotazione a 270°

Se guardare film e serie sul portatile o sul tablet non ti basta più, questo mini proiettore è pensato proprio per trasformare qualsiasi parete in uno schermo gigante senza complicazioni tecniche.

Risoluzione nativa 1080P con supporto 4K : la tecnologia LCD di nuova generazione e i 1400 ANSI lumen offrono immagini luminose e dettagliate, ideali per sessioni di cinema in casa o per gaming su grande schermo.

: la tecnologia LCD di nuova generazione e i 1400 ANSI lumen offrono immagini luminose e dettagliate, ideali per sessioni di cinema in casa o per gaming su grande schermo. WiFi 6 con app integrate : grazie alla connettività wireless avanzata puoi riprodurre contenuti da piattaforme come YouTube e Prime Video senza bisogno di un TV box esterno, riducendo cavi e ingombri.

: grazie alla connettività wireless avanzata puoi riprodurre contenuti da piattaforme come YouTube e Prime Video senza bisogno di un TV box esterno, riducendo cavi e ingombri. Bluetooth 5.2 : collega in pochi secondi soundbar, casse o cuffie Bluetooth per un audio più potente e immersivo, perfetto per film, concerti o eventi sportivi.

: collega in pochi secondi soundbar, casse o cuffie Bluetooth per un audio più potente e immersivo, perfetto per film, concerti o eventi sportivi. Supporto girevole a 270° : puoi orientare il proiettore dal pavimento al muro fino al soffitto, adattandoti a qualsiasi ambiente, dal soggiorno alla camera da letto, senza dover spostare mobili o installare staffe fisse.

: puoi orientare il proiettore dal pavimento al muro fino al soffitto, adattandoti a qualsiasi ambiente, dal soggiorno alla camera da letto, senza dover spostare mobili o installare staffe fisse. Correzione automatica trapezoidale : l’immagine si regola da sola quando il proiettore non è perfettamente frontale, così ottieni rapidamente un quadro ben allineato anche appoggiandolo su un tavolo o su una mensola.

: l’immagine si regola da sola quando il proiettore non è perfettamente frontale, così ottieni rapidamente un quadro ben allineato anche appoggiandolo su un tavolo o su una mensola. Funzionamento a basso rumore : il sistema di raffreddamento ultra-silenzioso riduce al minimo il ronzio delle ventole, permettendoti di seguire dialoghi e colonne sonore senza distrazioni.

: il sistema di raffreddamento ultra-silenzioso riduce al minimo il ronzio delle ventole, permettendoti di seguire dialoghi e colonne sonore senza distrazioni. Design portatile: dimensioni compatte e peso contenuto lo rendono facile da spostare da una stanza all’altra o da portare con te per serate cinema a casa di amici.

Nonete Proiettore 1080P 4K

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FAQ Il proiettore Nonete 1080P 4K funziona senza collegare cavi grazie al WiFi 6? Sì, il proiettore integra WiFi 6 e app compatibili, così puoi guardare contenuti in streaming senza usare cavi HDMI. Posso collegare casse o cuffie Bluetooth al proiettore Nonete 1080P 4K? Sì, grazie al Bluetooth 5.2 puoi abbinare rapidamente speaker, soundbar o cuffie wireless per migliorare l’audio. Il mini proiettore Nonete può proiettare anche sul soffitto? Sì, il supporto girevole a 270° consente di orientare il fascio di luce fino al soffitto, ideale per guardare film sdraiato. La correzione trapezoidale del proiettore Nonete è automatica? Sì, il proiettore gestisce in automatico la correzione verticale trapezoidale, così l’immagine resta rettangolare anche se inclinata.