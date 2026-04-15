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L’offerta di oggi su Amazon premia chi cerca un mini proiettore pratico per allestire un home theater domestico. Il mini proiettore in 4K della MENIOO scende di prezzo con uno sconto del 43%, una proposta allettante per portare in salotto film, serie e partite senza complicazioni.

MENIOO Mini Projector 4K

Compatto e semplice da spostare, si distingue per l’autofocus rapido e la correzione trapezoidale automatica che mettono a fuoco e raddrizzano l’immagine in pochi istanti. L’interfaccia, in stile smart TV, consente di installare e usare le app di streaming senza dispositivi esterni; la riproduzione è fluida e stabile, con una resa video convincente anche su diagonali ampie. Ottima la connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.4 per collegare cuffie o speaker: l’audio integrato è funzionale, ma con casse esterne l’esperienza migliora ulteriormente.

MENIOO Mini Projector 4K in offerta su Amazon: sconto del 43%

In questo momento il mini proiettore in 4K della MENIOO è disponibile con uno sconto del 43%. Il prezzo scende a 84,97€, un valore che rende facile allestire un angolo cinema domestico senza sforare il budget.

Il proiettore compatto completo di app di streaming e autofocus automatico

Questo proiettore integra un sistema smart con app di streaming e Android TV, così accedi subito a piattaforme come YouTube e Prime Video. La proiezione nativa Full HD 1080P, i 400 lumen e il contrasto 10.000:1 restituiscono immagini ricche e dettagliate, con uno zoom digitale dal 50–100% per adattarsi a pareti e distanze diverse.

La gestione dell’immagine è automatizzata: autofocus in circa 3 secondi e correzione trapezoidale verticale ±20° allineano la scena senza interventi manuali. La connettività di nuova generazione con WiFi 6 dual band (2,4/5 GHz) garantisce mirroring fluido, mentre il Bluetooth 5.4 semplifica l’abbinamento a cuffie e speaker esterni.

Pratico nell’uso quotidiano, il corpo è rotabile a 90° per proiettare dove preferisci, anche su soffitto, e l’ampia compatibilità con HDMI, TV Stick e laptop rende semplice ogni collegamento. All’occorrenza funziona anche come altoparlante indipendente via Bluetooth per la sola riproduzione audio.

MENIOO Mini Projector 4K

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