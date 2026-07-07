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Magcubic Mini Proiettore Portatile, videoproiettore compatto con Google TV, autofocus e supporto 2K è in offerta con sconto del 34%.

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Vuoi trasformare il salotto o la camera da letto in un piccolo home theater senza spendere troppo e senza impianti complicati? In questo momento il Magcubic Mini Proiettore Portatile è disponibile con uno sconto del 34%, una soluzione compatta che ti permette di vedere film, serie e contenuti in streaming praticamente ovunque.

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Questo videoproiettore Magcubic è pensato per chi cerca un’esperienza smart completa: grazie alla Google TV Stick hai le principali app di intrattenimento a portata di mano, con consigli personalizzati e controllo vocale tramite Google Assistant. L’autofocus istantaneo, la correzione trapezoidale automatica e la rotazione a 180° lo rendono estremamente pratico da usar

e in camera da letto, al soffitto o durante le serate cinema con gli amici, mentre il supporto 2K e i 260 ANSI lumen reali lo rendono ideale per ambienti poco illuminati.

Magcubic Mini Proiettore Portatile in offerta: sconto del 34% per l’home cinema

Su Amazon il Magcubic Mini Proiettore Portatile scende a 36,99€ grazie allo sconto del 34%, una cifra decisamente aggressiva per un proiettore smart con Google TV integrata e funzioni avanzate come autofocus e correzione verticale automatica. In questa fascia di prezzo è una delle soluzioni più interessanti per chi vuole avvicinarsi al cinema in casa senza investire in modelli molto più costosi. Se ti interessa un dispositivo compatto per serie TV, film e contenuti in streaming in ambienti bui, il Magcubic Mini Proiettore Portatile è disponibile con uno sconto del 34%, un’occasione da valutare per allestire rapidamente il tuo angolo multimediale domestico.

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Il mini proiettore compatto di Magcubic è in offerta a tempo su Amazon

Il proiettore compatto con il supporto 2K e la rotazione a 180°

Se ti infastidiscono i cavi in mezzo alla stanza e i set-up complicati, questo mini proiettore punta proprio sulla semplicità: lo posizioni dove vuoi, regoli l’inclinazione e sei pronto a partire con il tuo contenuto preferito.

Smart entertainment con Google TV : Google TV riunisce le tue app e i tuoi contenuti in un’unica interfaccia, con suggerimenti personalizzati, così trovi subito cosa vedere senza perdere tempo a saltare tra piattaforme diverse.

: Google TV riunisce le tue app e i tuoi contenuti in un’unica interfaccia, con suggerimenti personalizzati, così trovi subito cosa vedere senza perdere tempo a saltare tra piattaforme diverse. Controllo vocale con Google Assistant : puoi cercare film, aprire app o avviare la musica usando solo la voce, ideale quando lo usi sul divano o a letto e non vuoi metterti a digitare con il telecomando.

: puoi cercare film, aprire app o avviare la musica usando solo la voce, ideale quando lo usi sul divano o a letto e non vuoi metterti a digitare con il telecomando. Autofocus istantaneo e correzione verticale automatica : l’immagine si mette a fuoco da sola e il trapezio viene corretto automaticamente, così ottieni un quadro nitido e ben allineato anche se il proiettore non è perfettamente centrato.

: l’immagine si mette a fuoco da sola e il trapezio viene corretto automaticamente, così ottieni un quadro nitido e ben allineato anche se il proiettore non è perfettamente centrato. Supporto 2K e 260 ANSI lumen reali : la luminosità è adatta a camere da letto e stanze poco illuminate, con un livello di dettaglio superiore al classico HD, per goderti film e serie con una resa più definita.

: la luminosità è adatta a camere da letto e stanze poco illuminate, con un livello di dettaglio superiore al classico HD, per goderti film e serie con una resa più definita. Design portatile con rotazione a 180° : il corpo compatto e il supporto girevole ti permettono di proiettare su parete o soffitto e di portarlo facilmente in un’altra stanza o da amici, trasformando qualsiasi ambiente in un mini cinema.

: il corpo compatto e il supporto girevole ti permettono di proiettare su parete o soffitto e di portarlo facilmente in un’altra stanza o da amici, trasformando qualsiasi ambiente in un mini cinema. WiFi e Bluetooth integrati: puoi trasmettere contenuti dal telefono o dal laptop in modalità wireless e collegare speaker o cuffie Bluetooth per migliorare l’audio durante le tue sessioni di visione.

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FAQ Il Magcubic Mini Proiettore Portatile è adatto a stanze luminose? Con 260 ANSI lumen è pensato per camere da letto e ambienti scarsamente illuminati, non per stanze molto luminose. Posso proiettare sul soffitto con il Magcubic Mini Proiettore Portatile? Sì, il supporto girevole a 180° permette di orientare il proiettore anche verso il soffitto. Il Magcubic Mini Proiettore Portatile supporta lo streaming da smartphone? Sì, integra WiFi e Google Cast per trasmettere contenuti in wireless dallo smartphone o dal laptop. È possibile collegare speaker Bluetooth al Magcubic Mini Proiettore Portatile? Sì, il proiettore supporta la connessione Bluetooth per abbinare casse o cuffie wireless.