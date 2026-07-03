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Mini Proiettore FEINODI, videoproiettore portatile WiFi 6 e Bluetooth 5.4 con app integrate, supporto 4K e correzione automatica al 41% di sconto.

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Vuoi goderti film, serie e partite su grande schermo senza spendere cifre da TV gigante e senza occupare mezza parete del soggiorno? Il Mini Proiettore FEINODI oggi è proposto con uno sconto del 41%, portandoti a casa un videoproiettore portatile smart con WiFi 6, Bluetooth 5.4 e supporto fino al 4K a un prezzo davvero accessibile.

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Questo mini proiettore punta tutto sulla versatilità: è compatto ma integra Android 14 con app come YouTube, Disney+, Prime Video, DAZN, Spotify e altre già pronte all’uso, così puoi collegarlo al Wi-Fi e iniziare subito lo streaming senza dispositivi aggiuntivi. La base ruotabile di 180° ti permette di proiettare su parete, soffitto o pavimento, creando un vero cinema domestico fino a 150 pollici. La tecnologia LED con illuminazione uniforme pensa alla qualità d’immagine e alla protezione degli occhi, mentre la risoluzione nativa HD 720p (con supporto a 1080p e 4K) e il contrasto elevato lo rendono adatto tanto al relax in salotto quanto a presentazioni e gaming.

Mini Proiettore FEINODI in offerta su Amazon con il 41% di sconto

In questo momento il Mini Proiettore FEINODI è disponibile su Amazon a 59,99€, grazie a uno sconto del 41% che lo rende particolarmente competitivo tra i proiettori portatili WiFi di fascia economica. A questo prezzo hai un dispositivo pensato per uso domestico e per il lavoro, compatibile con laptop, HDMI, TV stick e memory stick, con la comodità della connessione wireless avanzata WiFi 6 per streaming più fluido e stabile rispetto alle generazioni precedenti. Inoltre, parliamo di un acquisto gestito direttamente da Amazon, con i relativi vantaggi su spedizione e resi che ti permettono di provare il prodotto senza troppi pensieri.

Il proiettore compatto con la base ruotabile a 180° e il WiFi 6

Se cerchi una soluzione pratica per intrattenimento e presentazioni ma non vuoi un dispositivo ingombrante, questo proiettore compatto unisce mobilità e funzioni smart avanzate. La struttura con supporto integrato e rotazione di 180° semplifica il posizionamento in qualsiasi stanza, mentre il WiFi 6 e il Bluetooth 5.4 garantiscono collegamenti moderni e reattivi con altri device.

Android 14 e app integrate : avere le principali app di streaming già preinstallate significa trasformare subito qualsiasi parete in uno schermo gigante, senza dover collegare per forza un box esterno o una chiavetta.

: avere le principali app di streaming già preinstallate significa trasformare subito qualsiasi parete in uno schermo gigante, senza dover collegare per forza un box esterno o una chiavetta. Proiezione ruotabile di 180° fino a 150 pollici : puoi puntarlo verso il soffitto per guardare un film a letto, verso la parete del soggiorno per le serate con amici o sul pavimento per contenuti creativi durante feste e presentazioni.

: puoi puntarlo verso il soffitto per guardare un film a letto, verso la parete del soggiorno per le serate con amici o sul pavimento per contenuti creativi durante feste e presentazioni. WiFi 6 dual band e Bluetooth 5.4 : la compatibilità con reti a 2,4 GHz e 5 GHz assicura streaming più veloce e stabile, mentre il Bluetooth ti permette di abbinare cuffie o speaker esterni per un audio più coinvolgente.

: la compatibilità con reti a 2,4 GHz e 5 GHz assicura streaming più veloce e stabile, mentre il Bluetooth ti permette di abbinare cuffie o speaker esterni per un audio più coinvolgente. Supporto 4K e Full HD 1080p : pur partendo da risoluzione nativa HD 720p, è in grado di gestire contenuti fino al 4K con contrasto elevato, offrendo immagini più luminose del 65% rispetto a molti prodotti della stessa fascia.

: pur partendo da risoluzione nativa HD 720p, è in grado di gestire contenuti fino al 4K con contrasto elevato, offrendo immagini più luminose del 65% rispetto a molti prodotti della stessa fascia. Correzione trapezoidale automatica e messa a fuoco semplice : il sensore integrato regola rapidamente l’immagine, così ottieni un quadro rettangolare e nitido anche quando non puoi posizionare il proiettore perfettamente in asse.

: il sensore integrato regola rapidamente l’immagine, così ottieni un quadro rettangolare e nitido anche quando non puoi posizionare il proiettore perfettamente in asse. Uso misto lavoro e intrattenimento : la compatibilità con PowerPoint, Excel, Word e altre applicazioni lo rende utile anche per riunioni, corsi e presentazioni, oltre che per film, partite e videogiochi.

: la compatibilità con PowerPoint, Excel, Word e altre applicazioni lo rende utile anche per riunioni, corsi e presentazioni, oltre che per film, partite e videogiochi. Garanzia di 2 anni: la copertura con servizio di reso e riparazione gratuito, unita al supporto tecnico a vita, aggiunge un margine di sicurezza raro in questa fascia di prezzo.

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FAQ Il Mini Proiettore FEINODI è adatto per guardare film in streaming? Sì, integra Android 14 con app come YouTube, Disney+, Prime Video e altre già pronte per lo streaming. Posso usare il Mini Proiettore FEINODI per presentazioni di lavoro? Sì, è compatibile con PowerPoint, Excel, Word e altre applicazioni, ideale per riunioni e presentazioni. Il Mini Proiettore FEINODI supporta il 4K? Ha risoluzione nativa HD 720p ma supporta la riproduzione di contenuti fino a 4K e Full HD 1080p. Posso collegare cuffie o speaker Bluetooth al Mini Proiettore FEINODI? Sì, grazie al Bluetooth 5.4 puoi abbinare facilmente cuffie e altoparlanti wireless esterni.