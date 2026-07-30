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Blackview MP50 Mini PC, compatto per ufficio e casa con Ryzen 5, 16GB RAM, SSD 512GB e doppio 4K oggi in sconto del 55%.

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Scrivania ingombra, PC lento e poco spazio per lavorare in modo comodo? Questo è il classico scenario di chi usa ancora un tower vecchio o un laptop sottodimensionato. Con il Blackview MP50 in versione set completo, oggi proposto con uno sconto del 55%, hai un mini PC potente, compatto e già abbinato a tastiera e mouse Bluetooth, pronto da collegare al monitor e da mettere subito al lavoro.

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Il mini PC Blackview è pensato per chi vuole una postazione pulita ma non vuole rinunciare alle prestazioni. Il processore AMD Ryzen 5 con grafica Radeon Vega 8 gestisce senza sforzo multitasking pesante, applicazioni d’ufficio avanzate, editing leggero di foto e video e perfino prime esperienze con intelligenza artificiale in locale. I 16GB di RAM e l’SSD da 512GB assicurano avvii rapidi e reattività costante, mentre il doppio output video 4K e il design ultra compatto ti permettono di creare una postazione ordinata, silenziosa e adatta tanto allo smart working quanto all’uso domestico quotidiano.

Blackview MP50 in offerta su Amazon: sconto del 55% e mini PC completo a 314,99€

In questo momento puoi portarti a casa il Blackview MP50 a soli 314,99€ grazie a uno sconto del 55% rispetto al prezzo di listino, con in più un coupon del 5% da applicare in pagina per abbassare ulteriormente la spesa. Considerando che nella confezione sono già inclusi tastiera (in versione inglese) e mouse Bluetooth, il prezzo è particolarmente competitivo rispetto ad altri mini PC della stessa fascia che richiedono l’acquisto separato degli accessori. Il Blackview MP50 è disponibile con uno sconto del 55%, una cifra interessante per chi cerca una macchina compatta ma pronta per il lavoro serio, con la comodità di un sistema già configurato con Windows 11 Pro.

Il mini PC Blackview con il processore Ryzen 5, la grafica Vega 8 e il doppio 4K

Se lavori spesso da casa o hai bisogno di più potenza per gestire progetti complessi, questo mini PC nasce proprio per risolvere il problema di spazio e di prestazioni limitate dei computer tradizionali.

Processore AMD Ryzen 5 con grafica Radeon Vega 8 : offre la potenza necessaria per aprire decine di schede, gestire videochiamate fluide e lavorare su file multimediali senza rallentamenti, trasformando la tua postazione in una vera workstation compatta.

: offre la potenza necessaria per aprire decine di schede, gestire videochiamate fluide e lavorare su file multimediali senza rallentamenti, trasformando la tua postazione in una vera workstation compatta. 16GB di RAM DDR4 : permettono un multitasking scorrevole, così puoi passare da software d’ufficio a browser e strumenti di produttività avanzata senza blocchi, ideale per smart working e business.

: permettono un multitasking scorrevole, così puoi passare da software d’ufficio a browser e strumenti di produttività avanzata senza blocchi, ideale per smart working e business. SSD M.2 da 512GB espandibile fino a 2TB : il sistema si avvia in pochi secondi e le app si aprono subito; quando lo spazio non basta più, puoi aggiungere facilmente un secondo disco da 2,5" per archiviare progetti pesanti e librerie multimediali.

: il sistema si avvia in pochi secondi e le app si aprono subito; quando lo spazio non basta più, puoi aggiungere facilmente un secondo disco da 2,5" per archiviare progetti pesanti e librerie multimediali. Doppio display 4K@60Hz via HDMI 2.0 e DP 1.4 : ti consente di affiancare documenti, dashboard e strumenti creativi su due monitor ad alta definizione, raddoppiando di fatto la produttività e migliorando il comfort visivo.

: ti consente di affiancare documenti, dashboard e strumenti creativi su due monitor ad alta definizione, raddoppiando di fatto la produttività e migliorando il comfort visivo. Design ultra compatto 100x100x33mm con supporto VESA : puoi fissare il mini PC dietro al monitor e liberare completamente il piano di lavoro, ottenendo una postazione ordinata e moderna, perfetta anche per piccoli spazi.

: puoi fissare il mini PC dietro al monitor e liberare completamente il piano di lavoro, ottenendo una postazione ordinata e moderna, perfetta anche per piccoli spazi. Windows 11 Pro preinstallato e raffreddamento Frost Giant 2.0 : hai subito un ambiente professionale pronto all’uso, con un sistema di dissipazione curato che mantiene basse le temperature e riduce il rumore, ideale per studi e uffici silenziosi.

: hai subito un ambiente professionale pronto all’uso, con un sistema di dissipazione curato che mantiene basse le temperature e riduce il rumore, ideale per studi e uffici silenziosi. Connettività completa con WiFi, Bluetooth e molte porte : mouse e tastiera Bluetooth inclusi liberano le USB per hard disk e accessori, mentre Ethernet, HDMI, DP e le porte USB 3.2 e 2.0 coprono tutte le esigenze quotidiane.

: mouse e tastiera Bluetooth inclusi liberano le USB per hard disk e accessori, mentre Ethernet, HDMI, DP e le porte USB 3.2 e 2.0 coprono tutte le esigenze quotidiane. Supporto alle applicazioni di IA locale: la potenza multicore del processore rende il mini PC adatto a sperimentare strumenti di intelligenza artificiale in locale, accelerando flussi di lavoro avanzati senza dover dipendere solo dal cloud.

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Blackview MP50, mini PC compatto in forte sconto: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte si esauriscano.

FAQ Il mini PC Blackview MP50 è adatto per lavoro d’ufficio e smart working? Sì, grazie al Ryzen 5, 16GB di RAM e SSD da 512GB è pensato proprio per ufficio, casa e smart working con multitasking fluido. Posso collegare due monitor 4K al Blackview MP50? Sì, il mini PC supporta il doppio display 4K@60Hz tramite le porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4. È possibile espandere lo spazio di archiviazione del Blackview MP50? Sì, oltre all’SSD da 512GB puoi aggiungere un SSD o HDD da 2,5" fino a 2TB grazie al design a scorrimento. Il Blackview MP50 ha tastiera e mouse inclusi? Sì, nella confezione trovi un set completo con mini PC, tastiera in versione inglese e mouse Bluetooth pronti all’uso.