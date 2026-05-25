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Blackview, crolla il prezzo sul mini PC compatto completo di accessori

Blackview MP50 Mini PC, computer desktop ultra compatto con Ryzen 5, 16GB RAM, SSD 512GB e doppio display 4K in sconto del 47%.

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Mini PC Blackview MP50 con tastiera e mouse Amazon

L’offerta su Amazon per il Blackview MP50 Mini PC è particolarmente interessante se cerchi un computer compatto già pronto all’uso. Il bundle include infatti il mini PC con processore AMD Ryzen 5 e grafica Radeon Vega 8, insieme a tastiera e mouse Bluetooth, a un prezzo di 369,99€ con uno sconto del 47% rispetto al listino. Un kit completo pensato per ufficio, casa e smart working, che occupa pochissimo spazio sulla scrivania grazie alle dimensioni ultra‑compatte.

Blackview MP50 Mini PC

Blackview MP50 Mini PC

369,99 €699,99 € -330,00 € (47%)

Questo mini PC punta sulla combinazione tra potenza e organizzazione dello spazio. Le dimensioni ridotte permettono di ridurre l’ingombro fino al 90%, mantenendo una postazione ordinata e pulita, mentre il design con supporto VESA consente di montarlo dietro il monitor per un setup ancora più minimale. La dotazione di RAM da 16GB e SSD da 512GB assicura reattività elevata in multitasking, dalla gestione di molte schede del browser alle videochiamate, fino a software più pesanti come editing foto e video leggero. Il raffreddamento avanzato mantiene le prestazioni stabili e silenziose, così da poter lavorare o studiare senza distrazioni.

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Blackview MP50 Mini PC in offerta su Amazon con sconto del 47%

La promozione attuale rende il Blackview MP50 Mini PC una soluzione molto competitiva nella fascia dei desktop compatti per produttività. A 369,99€ con uno sconto del 47%, il risparmio è consistente rispetto al prezzo di listino e ti permette di allestire una postazione completa senza dover acquistare separatamente tastiera e mouse. L’inclusione di Windows 11 Pro già installato aggiunge ulteriore valore per chi cerca un sistema pronto per l’uso professionale o domestico.

In una categoria dove molti mini PC offrono configurazioni più limitate, la presenza di 16GB di RAM, 512GB di SSD e grafica Radeon Vega 8 lo posiziona bene anche per chi gestisce progetti di design, dashboard complesse o prime esperienze con intelligenza artificiale locale. Se stai cercando una soluzione compatta per lavoro e studio, il Blackview MP50 Mini PC è disponibile con uno sconto del 47%, un taglio di prezzo rilevante per un kit completo di questo tipo.

Il mini PC Blackview con il processore AMD Ryzen 5 e la grafica Radeon Vega 8

Il cuore del sistema è il processore AMD Ryzen 5, pensato per gestire senza problemi il multitasking spinto: puoi lavorare con decine di schede del browser aperte, videochiamate in alta qualità e applicazioni di produttività in parallelo. La grafica integrata Radeon Vega 8 rende questo mini PC adatto anche a flussi di lavoro più creativi, come editing in Photoshop, montaggio video leggero e sperimentazioni con AI locale, dall’uso di strumenti come OpenClaw ai modelli Llama 4.

La memoria gioca un ruolo chiave: i 16GB di RAM DDR4 garantiscono fluidità anche con software esigenti, mentre l’SSD M.2 da 512GB offre avvio rapido di sistema e applicazioni. Il design a scorrimento semplifica l’espansione dell’archiviazione fino a 2TB tramite unità da 2,5" (non inclusa), estendendo nel tempo la vita operativa del sistema. Sul fronte connettività trovi WiFi, Bluetooth, 2 porte USB 3.2, 2 USB 2.0, Gigabit Ethernet, oltre alle uscite HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 che consentono di collegare due monitor in 4K@60Hz per raddoppiare lo spazio di lavoro.

Nonostante le dimensioni ridotte (circa 100x100x33 mm), il sistema di raffreddamento Frost Giant 2.0 con ampia superficie di dissipazione, ventola ad alta efficienza e heatpipe in rame mantiene temperature sotto controllo e riduce il rumore. Il supporto VESA incluso consente di nascondere il PC dietro il monitor, valorizzando il design minimalista e la postazione pulita. A completare il quadro c’è Windows 11 Pro preinstallato e una copertura con garanzia di 3 anni e supporto tecnico dedicato, elementi che rafforzano l’affidabilità nel lungo periodo.

Blackview MP50 Mini PC

Blackview MP50 Mini PC

369,99 €699,99 € -330,00 € (47%)

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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