Mini forno e friggitrice ad aria con 12 programmi, ora sotto i 100€

2-in-1 mini forno e friggitrice ad aria con 12 programmi, 12 L e 1800 W: oggi Tristar FR-9065 è in sconto a meno di 100€ su Amazon. Scopri dettagli e offerta.

Amazon

Se cerchi un dispositivo pratico che unisca la comodità di una friggitrice ad aria e la versatilità di un mini forno 2‑in‑1, l’offerta sul Tristar FR‑9065 è da cogliere al volo. Su Amazon è proposto con uno sconto del 35%, rendendolo un acquisto particolarmente interessante per chi vuole cucinare in modo più leggero senza rinunciare a croccantezza e gusto.

Colpiscono la facilità d’uso, la rapidità con cui porta a tavola risultati uniformi e la pulizia semplice: il pannello è intuitivo, l’esperienza d’uso scorrevole, e la cottura risulta costante e veloce. Un apparecchio pensato per semplificare la quotidianità, ideale anche per famiglie grazie all’approccio pratico e alla gestione immediata delle preparazioni.

Tristar FR-9065

Tristar FR-9065: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasioni così non capitano tutti i giorni: il Tristar FR‑9065 è in offerta a 88,40€ con –35% su Amazon. Un prezzo molto competitivo per un elettrodomestico che copre due funzioni in un solo corpo, riducendo ingombri in cucina e ampliando le possibilità di cottura. Se punti a mangiare in modo più sano con meno olio, questa promo è il momento giusto per aggiornare la tua dotazione domestica.

Non ci sono coupon aggiuntivi o informazioni su pagamenti rateali o scadenze della promo: il consiglio è di approfittarne finché attiva. Il link diretto all’offerta è qui: vai alla pagina Amazon.

Tristar FR-9065

Tristar FR-9065: le caratteristiche tecniche

Il Tristar FR‑9065 è un 2‑in‑1 che funziona sia come mini forno a convezione sia come friggitrice ad aria, consentendo di cuocere, arrostire, grigliare, friggere e persino disidratare. Offre 12 programmi preimpostati e, per chi vuole controllo totale, timer e termostato regolabili.

La tecnologia ad aria calda permette di utilizzare meno olio mantenendo uniformità e croccantezza. Il display digitale è semplice da usare, la funzione "shake" aiuta a ottenere una cottura omogenea e la finestra di visualizzazione consente di monitorare le preparazioni. Con una capacità di 12 L, è adatto anche a più porzioni. La potenza di 1800 W garantisce reattività e tempi ridotti.

In dotazione ci sono gli accessori necessari e la gestione post‑cottura è facilitata: cestello antiaderente, componenti lavabili in lavastoviglie, impugnatura resistente al calore e materiali senza BPA. Completano la dotazione lo spegnimento automatico e dimensioni compatte (32,2 × 33,9 × 36,5 cm) che lo rendono agevole da collocare sul piano cucina.

Tristar FR-9065