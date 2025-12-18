Libero
OFFERTE

Mini forno e friggitrice ad aria con 12 programmi, ora sotto i 100€

2-in-1 mini forno e friggitrice ad aria con 12 programmi, 12 L e 1800 W: oggi Tristar FR-9065 è in sconto a meno di 100€ su Amazon. Scopri dettagli e offerta.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Mini forno e friggitrice ad aria con 12 programmi, ora sotto i 100€ Amazon

Se cerchi un dispositivo pratico che unisca la comodità di una friggitrice ad aria e la versatilità di un mini forno 2‑in‑1, l’offerta sul Tristar FR‑9065 è da cogliere al volo. Su Amazon è proposto con uno sconto del 35%, rendendolo un acquisto particolarmente interessante per chi vuole cucinare in modo più leggero senza rinunciare a croccantezza e gusto.

Colpiscono la facilità d’uso, la rapidità con cui porta a tavola risultati uniformi e la pulizia semplice: il pannello è intuitivo, l’esperienza d’uso scorrevole, e la cottura risulta costante e veloce. Un apparecchio pensato per semplificare la quotidianità, ideale anche per famiglie grazie all’approccio pratico e alla gestione immediata delle preparazioni.

Tristar FR-9065

Tristar FR-9065

88,40 €135,43 € -47,03 € (35%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Tristar FR-9065: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasioni così non capitano tutti i giorni: il Tristar FR‑9065 è in offerta a 88,40€ con –35% su Amazon. Un prezzo molto competitivo per un elettrodomestico che copre due funzioni in un solo corpo, riducendo ingombri in cucina e ampliando le possibilità di cottura. Se punti a mangiare in modo più sano con meno olio, questa promo è il momento giusto per aggiornare la tua dotazione domestica.

Non ci sono coupon aggiuntivi o informazioni su pagamenti rateali o scadenze della promo: il consiglio è di approfittarne finché attiva. Il link diretto all’offerta è qui: vai alla pagina Amazon.

Tristar FR-9065

Tristar FR-9065

88,40 €135,43 € -47,03 € (35%)

Tristar FR-9065: le caratteristiche tecniche

Il Tristar FR‑9065 è un 2‑in‑1 che funziona sia come mini forno a convezione sia come friggitrice ad aria, consentendo di cuocere, arrostire, grigliare, friggere e persino disidratare. Offre 12 programmi preimpostati e, per chi vuole controllo totale, timer e termostato regolabili.

La tecnologia ad aria calda permette di utilizzare meno olio mantenendo uniformità e croccantezza. Il display digitale è semplice da usare, la funzione "shake" aiuta a ottenere una cottura omogenea e la finestra di visualizzazione consente di monitorare le preparazioni. Con una capacità di 12 L, è adatto anche a più porzioni. La potenza di 1800 W garantisce reattività e tempi ridotti.

In dotazione ci sono gli accessori necessari e la gestione post‑cottura è facilitata: cestello antiaderente, componenti lavabili in lavastoviglie, impugnatura resistente al calore e materiali senza BPA. Completano la dotazione lo spegnimento automatico e dimensioni compatte (32,2 × 33,9 × 36,5 cm) che lo rendono agevole da collocare sul piano cucina.

Tristar FR-9065

Tristar FR-9065

88,40 €135,43 € -47,03 € (35%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Visit Monaco

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963